1 сентября по всей стране проходят торжественные линейки, посвященные последнему звонку. Впереди у ребят экзамены и последующие выпускные балы. В честь этого события Amic.ru предлагает вспомнить о десяти самых лучших фильмах об учителях и школьных годах.

"Доживем до понедельника" (1968)

Режиссер — Станислав Ростоцкий

Образцовая советская лента о благородстве учителя. Фильм был прекрасно принят публикой, его посмотрели более 30 миллионов человек, а также его показали делегатам II Всесоюзного съезда учителей, проходившего 2-4 июля 1968 года. После просмотра фильма зрители стоя аплодировали его создателям и актёрам. После премьеры фильма по сценарию Георгия Полонского в Вячеслава Тихонова, кажется, влюбились все советские старшеклассницы.

"Большая перемена" (1973)

Режиссер – Алексей Коренев

Еще один главный советский фильм о школе. Этот четырёхсерийный художественный телевизионный фильм был снят в 1972-1973 годах режиссером Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова. По сюжету, несостоявшийся аспирант Нестор Петрович Северов идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9 "A". Постепенно Северов меняет жизнь своих учеников. Любимый сериал многих россиян, который из года в год не теряет своей популярности.

"Кэрри" (1976)

Режиссер – Брайан Де Пальма

Один из величайших триллеров американского кино, сделанный режиссером Брайаном Де Пальма по роману Стивена Кинга. По сюжету, застенчивая ученица колледжа, воспитываемая религиозной фанатичкой, становится объектом злой шутки своих одноклассников. В девушке неожиданно проявляются телекинетические способности. Во время выпускного бала она срывается и начинает безжалостно убивать всех своих одноклассников и учителей. Мистическая лента до сих пор считается эталонной в своем жанре. Сам Стивен Кинг назвал "Кэрри" лучшей экранизацией своих произведений. Мы с этим тоже согласны.

"Чучело" (1983)

Режиссеры – Ролан Быков, Аркадий Хайт

Прекрасная экранизация повести Владимира Железникова с молоденькой Кристиной Орбакайте в главной роли. Добрая, светлая девочка Лена приезжает жить к своему дедушке. В новом классе она не может адаптироваться, вписаться в сформированный коллектив. Одноклассники не принимают чудаковатую девочку, которая искренне хочет со всеми подружиться. Начинается настоящая травля, которая перерастает в человеческую трагедию жестокого мира.

"Общество мертвых поэтов" (1989)

Режиссер – Питер Уир

Фильм великого австралийского режиссера – автора картин "Шоу Трумана", "Пикник у Висячей скалы" и "Свидетеля". Уир снял добрую и умную картину о подростках из закрытого колледжа Уэлтон в штате Вермонт и их замечательном учителе Джоне Китинге. Молодой наставник не только заново открыл ученикам не такой уж важный для карьеры будущих бизнесменов предмет, как английская литература, но навсегда изменил их взгляды на жизнь. Главную роль (возможно, лучшую в карьере) сыграл американский комик Робин Уильямс. "Общество мертвых поэтов" – образцовый учебник того, каким должен быть настоящий учитель.

"Королевская битва" (2000)

Режиссер – Кундзи Фукасаку

Фантастически-приключенческий японский фильм, который после своего выхода моментально приобрел статус культового. На необитаемый остров высылают на три дня 42 подростков, чтобы они безжалостно убивали друг друга. Правительство Японии ставит жесткое условие, что только одному игроку разрешено вернуться на Большую землю живым. За соблюдением всех правил следит распорядитель, которого играет Такеши Китано. В этой ленте можно при желании увидеть параллели и переклички со знаменитой антиутопией Уильяма Голдинга "Повелитель мух". Безжалостная "Королевская битва" оказала огромное влияние на мировое искусство. Уже через многие годы появилась популярная франшиза "Голодные игры", создатели которой наверняка были вдохновлены японской картиной.

"Слон" (2003)

Режиссер – Гас Ван Сент

Один из главных фильмов о подростковой жестокости. Первоначально Гас Ван Сент задумывал снять документальный фильм о трагедии, произошедшей в "Колумбайне", где обычный школьный день закончился массовым убийством. Тогда двое учеников без объяснения причин, взявшись за оружие, устроили стрельбу по одноклассникам. Съемки "Слона" проходили в родном городе режиссера, а главные роли сыграли ученики местных школ. У Гаса Ван Сента не было сценария, поэтому актеры импровизировали и сочиняли диалоги на ходу. В итоге картина разделила публику, но получила важнейшую награду в области кино – "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Школа рока" (2003)

Режиссер – Ричард Линклейтер

После нескольких успешных лет карьера рок-звезды Дьюи Финна заканчивается полным провалом. Случайно перехватив не предназначавшийся ему телефонный звонок, Дьюи устраивается работать в частную школу. Вместо классической музыки Финн делает то, что умеет лучше всего, – обучает ребят из одного класса играть на гитаре. Обаятельная комедия одного из самых интересных современных американских режиссеров Ричарда Линклейтера. За недавнюю картину "Отрочество" он получил "Серебряного медведя" на Берлинском фестивале.

"Класс" (2008)

Режиссер – Лоран Канте

Единственная французская картина в нашем рейтинге. Франсуа и его коллеги-учителя готовятся к Новому году в средней школе в неблагополучном районе. Его педагогическая этика подвергается испытанию, когда ученики начинают ставить под вопрос его методы преподавания. Очень важная картина режиссера Лорана Канте – учителя по образованию, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

"Белая лента" (2009)

Режиссер – Михаэль Ханеке

Еще одна картина в нашем списке, получившая "Золотую пальмовую ветвь" на главном кинофестивале мира. Австриец Михаэль Ханеке сегодня является одним из самых главных современных режиссеров. Его "Белая лента" – трехчасовая черно-белая картина о детском приюте в деревне в протестантской северной Германии 1913-1914 годов. В канун Первой мировой войны в этой деревеньке происходят странные и загадочные несчастные случаи, которые принимают характер некого ритуала. Главный герой картины – учитель, который пытается разобраться в истории и найти виноватых. Со временем он понимает, что за преступлениями стоят местные подростки. Картина Ханеке – прекрасная попытка рассказать в кино о зарождении фашизма. Именно эти подростки, совершавшие преступления в 1913 году, через 20 лет приведут к власти Адольфа Гитлера.