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Российский оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, переведен в одну из рубцовских колоний Алтайского края. Об этом сообщает федеральное издание "Взгляд" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Получить комментарий в алтайском управлении ФСИН пока не удалось.

Данное сообщение ИА "Амител" подтвердили некоторые местные источники, однако пока тоже неофициально. Всего в Рубцовске четыре колонии: № 4, № 5, № 9, № 10.

Дадин – первый в России осужденный по недавно принятой в УК статье за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Он участвовал в одиночных пикетах по "болотному делу", против правительства РФ, акциях в поддержку "Евромайдана", Алексея Навального и ЛГБТ-движения.

Суд вынес приговор в декабре 2015 года. В колонии общего режима ему предстоит провести 2,5 года.

О том, что его переводят из колонии №7 карельского города Сегежа в другое место, стало известно еще в начале декабря этого года после "многочисленных обращений представителей правозащитного сообщества". Поводом стали жалобы Дадина на пытки.

В ноябре 2016 года он передал адвокату письмо, где рассказал о пытках, избиении, угрозах расправы и изнасилования.

Правоохранители провели проверку, но официально жалобы Дадина не подтвердились.

СМИ сообщают, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.

"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

Сообщить новое место его размещения должны были только родственникам и в течение 10 дней, однако, судя по публикациям его супруги Анастасии Зотовой в социальных сетях, она не знает наверняка, куда он был переведен.