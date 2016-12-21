Четверг, 22 Декабрь, 21:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-19°
Обь
79см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016Убийство посла России в Турции
Новости

Осужденного оппозиционера Дадина перевели в колонию в Рубцовск – СМИ

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Ильдар Дадин – первый осужденный в России за пикеты оппозиции

Фото: ru.1492news.com

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, переведен в одну из рубцовских колоний Алтайского края. Об этом сообщает федеральное издание "Взгляд" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Получить комментарий в алтайском управлении ФСИН пока не удалось.

Данное сообщение ИА "Амител" подтвердили некоторые местные источники, однако пока тоже неофициально. Всего в Рубцовске четыре колонии: № 4, № 5, № 9, № 10.

Дадин – первый в России осужденный по недавно принятой в УК статье за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Он участвовал в одиночных пикетах по "болотному делу", против правительства РФ, акциях в поддержку "Евромайдана", Алексея Навального и ЛГБТ-движения.

Суд вынес приговор в декабре 2015 года. В колонии общего режима ему предстоит провести 2,5 года.

О том, что его переводят из колонии №7 карельского города Сегежа в другое место, стало известно еще в начале декабря этого года после "многочисленных обращений представителей правозащитного сообщества". Поводом стали жалобы Дадина на пытки.

В ноябре 2016 года он передал адвокату письмо, где рассказал о пытках, избиении, угрозах расправы и изнасилования.

Правоохранители провели проверку, но официально жалобы Дадина не подтвердились.

СМИ сообщают, что  Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.

"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

Сообщить новое место его размещения должны были только родственникам и в течение 10 дней, однако, судя по публикациям его супруги Анастасии Зотовой в социальных сетях, она не знает наверняка, куда он был переведен.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.12.2016 14:37
CALIBR

угрозах расправы и изнасиловании. +++++++++++++ зачем добавлять чего не было ? *правильно : угрозах расправы и изнасилованиЯ.

0  0
21.12.2016 14:44
Вот еще одна угроза

Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.

"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

0  0
21.12.2016 14:57
CALIBR

Ну,для "можем подать " необходимы документальные доказательства отсутствия противоправных действий со стороны тюремщиков,а их то как раз (видеоматериалы) уничтожили , о чём и было доложено в отчёте СПЧ президенту.

0  0
21.12.2016 15:02
Алекс

Да, уж! Оруэлл отдыхает...

0  0
21.12.2016 15:33
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 14:57 Ну,для "можем подать " необходимы документальные доказательства отсутствия противоправных действий со стороны тюремщиков,а их то как раз (видеоматериалы) уничтожили , о чём и было доложено в отчёте СПЧ президенту.

Ты чудо засунь свои юридические познания себе в корму, имеются документы что этот "Додик" жив и здоров и без телесных повреждений, прецеденты были...Ты вообще кто? Сидишь целыми днями умняка давишь, народ учишь.

0  0
21.12.2016 16:27
CALIBR

Чудо у тебя в штанах и за балкон зацепилось , бося.) Уйдя из под реги днём,можно другим писать что днями сидят ? мЯдаль у тебя за посещаемость,кстати. Он жив и здоров,но отчёт СПЧ по нему ушёл в Кремль и там не всё так чудесненько , как твой чугунок считает.

0  0
21.12.2016 17:13
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 16:27 Чудо у тебя в штанах и за балкон зацепилось , бося.) Уйдя из под реги днём,можно другим писать что днями сидят ? мЯдаль у тебя за посещаемость,кстати. Он жив и здоров,но отчёт СПЧ по нему ушёл в Кремль и там не всё так чудесненько , как твой чугунок считает.

Казя ты всегда лезешь туда где не особо разбираешься, доказать пытки в отношении этого додика весьма проблематично и к слову сказать видео здесь не будет являться прямым доказательством, нужны явные телесные повреждения, сопоставленные со свидетельскими показаниями и другими факторами, а их нет, потому как дуплить Дадина себе дороже, это головная боль для администрации любой ИК, его будут беречь, холить и лелеять. По Поводу СПЧ, ты наверное забыл...ЕСПЧ, ну там то они шило по любому поводу вставить смогут без всяких доказательств. Например там считают пыткой нахождение в ИВС не отвечающим европейским стандартам, а довести до этих стандартов дофига делов...так что кури бамбук и заноси хвост.

0  0
21.12.2016 17:24
CALIBR

к слову сказать видео здесь не будет являться прямым доказательством, нужны явные телесные повреждения, сопоставленные со свидетельскими показаниями и другими факторами, а их нет, ++++++++++++++ Там видео для того и стояло,чтобы мониторить все действия администрации по отношению к осужденным - раз. Есть свидетельские показания других осужденных - два. Есть отчёт комиссии СПЧ(Совет по Правам Человека при президенте РФ ),подтверждающий нарушения - три. А 4,5,6, можешь сам додумать,юризд,в пятом колене ),не отличающий СПЧ РФ от ЕСПЧ Запада. * хочешь продолжения - логинься. Трусишь ? Тогда продолжай тявкой из под забора,но в моё отстутствие.

0  0
21.12.2016 17:33
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 17:2

Казя, ну вот что ты прилип ко мне со своим "логинься"...и чо? Я что то не так говорю и в чем проявление моей трусости, ты тоже номер телефона и адрес не оставляешь, а базаришь такую ересь, ты просто вражина. Ну и что что отчет есть, где обвинительные приговоры в отношении должностных лиц пытавших этого чертилу? К слову..., т.е. кто не залогинился, тявкают? Т.Е. ты поделил здесь народ на правильных и неправильных, а что тебе это даст Казя, если я залогинюсь, заявление на меня подашь? или морду набьешь? Понимаешь Казя в силу твоего маразма ты и отметился тут синеньким, ты же себя великим блогером считаешь, ну вот кто тебя слышит скажи клоун?

0  0
21.12.2016 17:42
CALIBR

При чём здесь личные данные ? Логинься,я просто желаю увидеть не трусливую тявку подзаборную, а комментатора, отвечающего за рынок. Нет - иди учи отличия нашего Совета по Правам Человека от Европейского. Точка.

0  0
21.12.2016 17:50
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 17:42 При чём здесь личные данные ? Логинься,я просто желаю увидеть не трусливую тявку подзаборную, а комментатора, отвечающего за рынок. Нет - иди учи отличия нашего Совета по Правам Человека от Европейского. Неееет Казя, будь добр объясни отличие залогиненого комментатора незалогиненного, и в чем проявляется трусость незалогиненного , тебя что оскорбили, обозвали....или тебе угрожают? Пардон конечно, неправ был, я думал что ты СПЧ с ЕСПЧ попутал....а по сути ну и что? Совет это не органы дознания и расследования, СПЧ может только обратиться в СКР, а те в порядке ст.144 УПК рассмотрят и примут решение о возбуждении уголовного дела по факту ст.286 УК, однако дело не возбуждено...потому что не на чем..., так что Казя Ваши не пляшут....ну ты и (слова Задорнова)!!!!

0  0
21.12.2016 17:55
CALIBR

Отличие для умных заключается в том ,что он пишет конкретному комментатору под логином. Для дурачин отличий нет. * выбирай.

0  0
21.12.2016 17:56
- гость -

Чудо в перьях попал под юридический каток. ))

0  0
21.12.2016 17:59
- гость -

Казя, ты лоханулся, ЕСПЧ это суд, а не совет! ))

0  0
21.12.2016 18:06
CALIBR

ТроллёнышЪ ,хватит -уморил.

0  0
21.12.2016 19:47
Сумрачный гений

Ну чо либералы, когда на свиданку поедете? )))

0  0
22.12.2016 14:05
рубцовчанка

Не повезло с Рубцовском -то.Тихо спокойно климат хороший сытно .Оппозиция курит в стороне .Скорей всего бродяги и не поймут за что. И вообще у нас врагов не любят,пол города охрвняет зеков. пол города душманов ловят и террористов. Всё больше работы нет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:01
Внук Иосифа Сталина умер в Москве 0
20:13
Путин заявил, что Россия превосходит любого потенциального агрессора 8
19:52
Волонтеры разыскивают родственников потерявшего память пенсионера 0
19:24
2ГИС назвал самые популярные компании 2016 года в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые тарифы, капремонт и очередной барнаульский потоп
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 22 декабря
18:51
Сибиряков ждут 50-градусные морозы – синоптики 0
18:23
Песков назвал "невменяемым" автора статьи об убийстве посла в NY Daily News 0
18:06
Последствия коммунальной аварии устраняют на улице Глушкова в Барнауле 0
17:52
Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре в Барнауле 1
17:34
Это его право: Песков о планах Навального пойти на выборы президента 2
17:27
Бомбу искали и не нашли в рубцовском лицее 0
17:16
Момент взрыва газового баллона в московском метро. Видео 0
17:06
Барнаул входит в ТОП-5 столиц регионов РФ с нулевым муниципальным долгом 0
16:56
Очередная зимняя река: в Барнауле произошла новая коммунальная авария. Фото 4
16:35
Популярность России у американцев снизилась до уровня времен холодной войны 10
16:24
Жителя Алтая осудили за убийство визитера, который не хотел уходить 1
16:15
Кадыров раскритиковал статью NY Daily News об убийстве посла Карлова 6
16:07
Прощание с убитым в Турции послом Андреем Карловым проходит в Москве 0
15:52
Тот самый "Оливье": как готовили любимый салат 150 лет назад 24
15:41
Бойкот, или Почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону? 6
15:34
На Украине раскритиковали полученные от США беспилотники "каменного века" 4
15:24
Бухгалтера на Алтае обвиняют в хищении 4,4 млн руб. из федеральной казны 4
15:16
Газовый баллон взорвался возле станции метро "Коломенская" в Москве 0
15:08
Пожар унес жизни 10-летней девочки и ее мамы в Алтайском крае 0
14:56
Топ самых добрых и полезных мультиков для детей 5
14:49
Впервые почти за 40 лет в пустыне Сахара выпал снег. Фото 3
14:36
Юмор FM Барнаул дарит слушателям сноуборд в честь своего дня рождения 1
14:32
Песков не знает о планах Путина снова баллотироваться в президенты 81
14:21
Эрдоган наградил убийцу посла Карлова за два дня до покушения – СМИ 12
14:11
Неизвестные пытались стащить силовой кабель из-под моста через Барнаулку 5
14:04
Почему в ноябре в квитанциях барнаульцев резко подорожало тепло? 11
13:52
Полиция составила топ-10 самых угоняемых авто в России 1
13:33
Власти определяют новые тарифы на тепло и воду для жителей Алтая 24
13:27
Автослесарь в Бийске взял деньги с клиентки и пропал с полученной суммой 2
13:17
Случай смертельного отравления контрафактной водкой зафиксирован в Иркутске 30
13:03
Актер Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ 17
12:50
Волонтеры ведут поиски 26-летнего жителя Горного Алтая 0
12:35
"Единую Россию" в Алтайском крае возглавит Александр Романенко – источник 8
12:23
Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле. Фото 2
12:14
Автор статьи об убийстве Карлова в New York Daily News отказался извиняться 23
12:03
Внедорожник сбил девочку в барнаульском поселке Казенная Заимка и скрылся 5
12:00
Увлекательные семейные выходные с Дедом Морозом прошли в ТРЦ "Пионер" 0
11:58
Строители "Демидов Парка" приступили к возведению нового объекта 11
11:51
Кого мир потерял в 2016 году? 2
11:38
Движение открыли по всем трассам Алтайского края 0
11:28
Минфин РФ опроверг рост цен на сигареты до 220 рублей за пачку 3
11:16
Строительство в Алтайском крае продолжает "сжиматься" в финансовых объемах 3
11:06
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год 5
10:52
Пенсионерка на Алтае отдала мошенникам 500 тыс. руб. за "чудо-препарат" 26
10:37
Новогодние огни Барнаула: как украсили город к празднику
Атмосфера новогодней феерии все больше ощущается в краевой столице
10:28
Роспотребнадзор прокомментировал заявление МВД о программе "Ревизорро" 13
10:17
Барнаульца осудили за дорожную аварию, в которой погиб полицейский 1
10:06
Бийский солдат-срочник скончался в воинской части на Камчатке от менингита 6
09:57
Омбудсмен Москалькова не подтвердила перевод Дадина в алтайскую колонию 4
09:43
Актер Вячеслав Шалевич скончался в Москве 3
09:32
"Алтайбаскет" упустил победу над "Уфимцем" за три секунды до конца встречи 0
09:29
Бывший зэк обчистил ферму своего односельчанина в Алтайском крае 0
09:18
Штормовое предупреждение сняли в Алтайском крае 1
09:09
Бийчанка от имени знакомой разместила объявление об интим-услугах 8
09:00
Где найти работу в Барнауле в кризис? 0
08:58
Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру – эксперты 56
08:43
Движение по одной из алтайских трасс до сих пор закрыто из-за непогоды 0
08:29
Путин объяснил отсутствие охраны у погибшего в Турции посла Карлова 10
08:16
Утро 22 декабря началось в Барнауле с шестибалльных пробок 3
07:46
Пятые "Елки" и "Пассажиры": все главные премьеры недели в кино 1
07:27
Плата за капремонт в Алтайском крае может вырасти уже в 2017 году 24
07:08
МЧС взяло на себя безопасность на елках в Алтайском крае 0
06:44
Новогоднее меню: какие продукты могут стать причиной отравления? 42
06:25
Дом с барбекю и лесом за забором продают в Барнауле за 19,5 млн руб. Фото 32
06:03
Барнаульцы массово собрались подрабатывать в новогодние праздники – опрос 13
05:08
Шторм продолжается: в Алтайском крае к метелям и снегу добавится холод 0
04:12
Откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка? 1
00:02
Мартин Скорсезе снимет Ди Каприо в роли жестокого маньяка-убийцы 5

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.