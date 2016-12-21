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Российский оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, переведен в одну из рубцовских колоний Алтайского края. Об этом сообщает федеральное издание "Взгляд" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Получить комментарий в алтайском управлении ФСИН пока не удалось.
Данное сообщение ИА "Амител" подтвердили некоторые местные источники, однако пока тоже неофициально. Всего в Рубцовске четыре колонии: № 4, № 5, № 9, № 10.
Дадин – первый в России осужденный по недавно принятой в УК статье за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Он участвовал в одиночных пикетах по "болотному делу", против правительства РФ, акциях в поддержку "Евромайдана", Алексея Навального и ЛГБТ-движения.
Суд вынес приговор в декабре 2015 года. В колонии общего режима ему предстоит провести 2,5 года.
О том, что его переводят из колонии №7 карельского города Сегежа в другое место, стало известно еще в начале декабря этого года после "многочисленных обращений представителей правозащитного сообщества". Поводом стали жалобы Дадина на пытки.
В ноябре 2016 года он передал адвокату письмо, где рассказал о пытках, избиении, угрозах расправы и изнасилования.
Правоохранители провели проверку, но официально жалобы Дадина не подтвердились.
СМИ сообщают, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.
"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Сообщить новое место его размещения должны были только родственникам и в течение 10 дней, однако, судя по публикациям его супруги Анастасии Зотовой в социальных сетях, она не знает наверняка, куда он был переведен.
Комментарии
угрозах расправы и изнасиловании. +++++++++++++ зачем добавлять чего не было ? *правильно : угрозах расправы и изнасилованиЯ.
Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.
"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Ну,для "можем подать " необходимы документальные доказательства отсутствия противоправных действий со стороны тюремщиков,а их то как раз (видеоматериалы) уничтожили , о чём и было доложено в отчёте СПЧ президенту.
Да, уж! Оруэлл отдыхает...
CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 14:57 Ну,для "можем подать " необходимы документальные доказательства отсутствия противоправных действий со стороны тюремщиков,а их то как раз (видеоматериалы) уничтожили , о чём и было доложено в отчёте СПЧ президенту.
Ты чудо засунь свои юридические познания себе в корму, имеются документы что этот "Додик" жив и здоров и без телесных повреждений, прецеденты были...Ты вообще кто? Сидишь целыми днями умняка давишь, народ учишь.
Чудо у тебя в штанах и за балкон зацепилось , бося.) Уйдя из под реги днём,можно другим писать что днями сидят ? мЯдаль у тебя за посещаемость,кстати. Он жив и здоров,но отчёт СПЧ по нему ушёл в Кремль и там не всё так чудесненько , как твой чугунок считает.
CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 16:27 Чудо у тебя в штанах и за балкон зацепилось , бося.) Уйдя из под реги днём,можно другим писать что днями сидят ? мЯдаль у тебя за посещаемость,кстати. Он жив и здоров,но отчёт СПЧ по нему ушёл в Кремль и там не всё так чудесненько , как твой чугунок считает.
Казя ты всегда лезешь туда где не особо разбираешься, доказать пытки в отношении этого додика весьма проблематично и к слову сказать видео здесь не будет являться прямым доказательством, нужны явные телесные повреждения, сопоставленные со свидетельскими показаниями и другими факторами, а их нет, потому как дуплить Дадина себе дороже, это головная боль для администрации любой ИК, его будут беречь, холить и лелеять. По Поводу СПЧ, ты наверное забыл...ЕСПЧ, ну там то они шило по любому поводу вставить смогут без всяких доказательств. Например там считают пыткой нахождение в ИВС не отвечающим европейским стандартам, а довести до этих стандартов дофига делов...так что кури бамбук и заноси хвост.
к слову сказать видео здесь не будет являться прямым доказательством, нужны явные телесные повреждения, сопоставленные со свидетельскими показаниями и другими факторами, а их нет, ++++++++++++++ Там видео для того и стояло,чтобы мониторить все действия администрации по отношению к осужденным - раз. Есть свидетельские показания других осужденных - два. Есть отчёт комиссии СПЧ(Совет по Правам Человека при президенте РФ ),подтверждающий нарушения - три. А 4,5,6, можешь сам додумать,юризд,в пятом колене ),не отличающий СПЧ РФ от ЕСПЧ Запада. * хочешь продолжения - логинься. Трусишь ? Тогда продолжай тявкой из под забора,но в моё отстутствие.
CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 17:2
Казя, ну вот что ты прилип ко мне со своим "логинься"...и чо? Я что то не так говорю и в чем проявление моей трусости, ты тоже номер телефона и адрес не оставляешь, а базаришь такую ересь, ты просто вражина. Ну и что что отчет есть, где обвинительные приговоры в отношении должностных лиц пытавших этого чертилу? К слову..., т.е. кто не залогинился, тявкают? Т.Е. ты поделил здесь народ на правильных и неправильных, а что тебе это даст Казя, если я залогинюсь, заявление на меня подашь? или морду набьешь? Понимаешь Казя в силу твоего маразма ты и отметился тут синеньким, ты же себя великим блогером считаешь, ну вот кто тебя слышит скажи клоун?
При чём здесь личные данные ? Логинься,я просто желаю увидеть не трусливую тявку подзаборную, а комментатора, отвечающего за рынок. Нет - иди учи отличия нашего Совета по Правам Человека от Европейского. Точка.
CALIBR зарегистрированный 21 декабря 2016 г. 17:42 При чём здесь личные данные ? Логинься,я просто желаю увидеть не трусливую тявку подзаборную, а комментатора, отвечающего за рынок. Нет - иди учи отличия нашего Совета по Правам Человека от Европейского. Неееет Казя, будь добр объясни отличие залогиненого комментатора незалогиненного, и в чем проявляется трусость незалогиненного , тебя что оскорбили, обозвали....или тебе угрожают? Пардон конечно, неправ был, я думал что ты СПЧ с ЕСПЧ попутал....а по сути ну и что? Совет это не органы дознания и расследования, СПЧ может только обратиться в СКР, а те в порядке ст.144 УПК рассмотрят и примут решение о возбуждении уголовного дела по факту ст.286 УК, однако дело не возбуждено...потому что не на чем..., так что Казя Ваши не пляшут....ну ты и (слова Задорнова)!!!!
Отличие для умных заключается в том ,что он пишет конкретному комментатору под логином. Для дурачин отличий нет. * выбирай.
Чудо в перьях попал под юридический каток. ))
Казя, ты лоханулся, ЕСПЧ это суд, а не совет! ))
ТроллёнышЪ ,хватит -уморил.
Ну чо либералы, когда на свиданку поедете? )))
Не повезло с Рубцовском -то.Тихо спокойно климат хороший сытно .Оппозиция курит в стороне .Скорей всего бродяги и не поймут за что. И вообще у нас врагов не любят,пол города охрвняет зеков. пол города душманов ловят и террористов. Всё больше работы нет.