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ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края ознакомился с работой современного медицинского учреждения, где начали принимать первых пациентов

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил работу нового современного перинатального центра ДАР, который начал работу на территории медицинского кластера.

В сопровождении сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Якова Шойхета, депутата Госдумы Валерия Елыкомова, членов АКЗС и журналистов глава региона накануне посетил новое учреждение.

Обращаясь к присутствующим, Александр Карлин подчеркнул: "Наш перинатальный центр ДАР – один из крупнейших и лучших в стране. Он обеспечивает доступ к здравоохранению суперсовременного уровня на самом значимом направлении – родовспоможении – всем женщинам Алтайского края".

По мнению губернатора, новый центр идеально вписан в инфраструктуру медицинского кластера. Открытие учреждения глава региона оценил не иначе как новую страницу в истории алтайского здравоохранения.

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Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.

Отметим, что накануне в перинатальном центре на свет появился первый ребенок. Это девочка, которую назвали Машей. Вес малышки – 3650 граммов, рост – 55 сантиметров.

Напомним и то, что ДАР – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".


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Комментарии

23.12.2016 07:28
- гость -

Депутаты уже на каникулах гуляют?

0  0
23.12.2016 07:40
- гость -

А скульптор то шалун

0  0
23.12.2016 07:55
финт

кто знает, куда идёт тётенька с ребёнком и что у не под ногами?

0  0
23.12.2016 07:56
Anarchy

Скульптор коряво налепил опу, мог бы и по качественнее отработать

0  0
23.12.2016 08:01
- гость -

Тоже интересно, что под ногами. Пучок сена перевязанный лентами?

0  0
23.12.2016 08:03
финт

это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.

0  0
23.12.2016 08:11
- гость -

О, и попята тут как тут. В ногу с модой идете товарищи!

0  0
23.12.2016 08:11
- гость -

У блондинки такие колготки прикольные. Ларисе бы подошли.

0  0
23.12.2016 08:12
- гость -

женщину с ребенком/беременную обязательно голой изображать?

0  0
23.12.2016 08:19
- гость -

А Молчанова то где?

0  0
23.12.2016 08:36
- гость -

Вход в эту богодельню хрен найдёшь. Ни вывесок нет ни указателей.

0  0
23.12.2016 08:39
- гость -

помимо оборудования нужны люди, а сейчас не доктора а коновалы

0  0
23.12.2016 08:40
Илона

Уже на входе в Центр неприятное впечатление создает скульптура обнаженной женщины с младенцем, особенно ее вид сзади, далее это впечатление закрепляет другая скульптура уже беременной женщины и тоже почему то обнаженной...

0  0
23.12.2016 08:44
Gena

финт зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 08:03 это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.

- пересечение двойной сплошной)) - камень с двумя полосками - как символ "бремени" (беременности)

0  0
23.12.2016 08:45
Ипонамать

ну все. наконецто можно рожать идти

0  0
23.12.2016 08:46
- гость -

изваяния, и правда, мягко сказать - своеобразные. Чувство брезгливости после просмотра фотографий. Начиная от глумящихся у статУи чиновников, кончая беременными женщинами в колготках и голыми пузами. Они не видели фотографа? их сняли без их ведома? Или они сами хотели и теперь горды, что их пол-Барнаула обсудит и поржет? Короче, мрак, а не фотоотчет

0  0
23.12.2016 08:54
Ипонамать

нормальный фотоотчет нормальные статуи вы вообще беременных женщин видели?

насчет их обнаженности... а если их одеть в балахончики будет красивее???

0  0
23.12.2016 09:00
dereza

Зачем такая дикая площадь холла? А фигурки да, уюта не добавляют.

0  0
23.12.2016 09:02
- гость -

[img]http://s017.radikal.ru/i435/1612/ab/5db37d7bd0b9.jpg[/img]

Бытовка справа — вход.

0  0
23.12.2016 09:04
- гость -

Депутаты уже на каникулах гуляют?

празднуют, что не успели их избрать, а они уже перинатальный центр построили...

0  0
23.12.2016 09:05
- гость -

Ужас! Зачем там обнаженные женщины? Почему так? Совсем мозгов нет, извращенцы

0  0
23.12.2016 09:06
- гость -

а если их одеть в балахончики будет красивее??? ===== а красота бывает только в наготе? возможно да,но где-нибудь в стриптиз-баре наверно.. https://files4.adme.ru/files/news/part_108/1084260/3284510-900-1446018655collage0886875.jpg

0  0
23.12.2016 09:11
Ипонамать

щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете

лично меня они не коробят

0  0
23.12.2016 09:11
ни ума, ни фантазии

надо на федеральные каналы фотки отправить, пусть дадут оценку - уместны ли статуи обнаженных женщин в перинатальном центре. Кто такие статуи разрешил ставить? Больные люди!

0  0
23.12.2016 09:14
- гость -

23.12.2016 09:11 ни ума, ни фантазии

Да и то верно. Надо было всекраевой референдум замутить! Можно или нет.

Ханжество это все.

0  0
23.12.2016 09:14
- гость -

про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???

0  0
23.12.2016 09:16
Gena

Ипонамать зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:11 щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете лично меня они не коробят

Интересно, батюшка их тоже освящал?)))

0  0
23.12.2016 09:16
- гость -

нормальная женщина у входа! красивая скульптура, только ребёнку на ее руках уже полгода))

0  0
23.12.2016 09:17
- гость -

http://s019.radikal.ru/i623/1612/fa/ae77d8259946.jpg

Вход в здание для посетителей.

0  0
23.12.2016 09:23
Дюша

А батюшка скульптуры освятил?

0  0
23.12.2016 09:27
Katja Ejova

в любом случае,если бы статуи не были столь откровенно обнаженными,никого бы это не напрягало

у той,что с ребенком на руках вид спереди еще интереснее наверно,че Карлин там смешного увидел

0  0
23.12.2016 09:29
- гость -

голова у ребенка вроде бы большеватая...

0  0
23.12.2016 09:30
Ипонамать

какое ханжество в коментах. футакимибыть

0  0
23.12.2016 09:31
"андролог"

Про статуи. Объясняю, в данном центре так же будут заниматься и проблемой бесплодия, в т.ч. и мужского..

0  0
23.12.2016 09:33
Ирина

И здесь скульптуры О. Закоморного)))

0  0
23.12.2016 09:38
- гость -

А на пятой фотографии Александр Богданович снимает халат со словами "Всё рожать буду здесь" ?

0  0
23.12.2016 09:39
larisa2011

Меня тоже это оскорбляет! Оскорбляет то что они беременные худее чем я не беременная! Приду туда и буду оскобляться очень!!!

0  0
23.12.2016 09:47
гость

нормальные скульптуры, видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца. ведите ли тетя голая. вон все античные скульптуры голые и ничего весь мир нормально к ним относятся

0  0
23.12.2016 09:53
женщина

да причем здесь ханжество! я не против обнаженки, но не в этом месте! туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить такое искусство. Это очень спорно, неужели нельзя что-то нейтральное "слепить", чтобы всем понравилось, не только мужикам, у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)

0  0
23.12.2016 09:57
Ипонамать

туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить

думаете, они в деревнях обнаженного женского тела не видели?

0  0
23.12.2016 10:02
- гость -

видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца а такие выводы может сделать как минимум кандидат наук

0  0
23.12.2016 10:03
- гость -

да видели, конечно, но оценить красоту не смогут- не поймут, если только не директор музея приедет рожать. Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи? Я вроде в городе живу, но не пойму, видимо слишком глубоко запрятана, да и я, наверное, несовременна

0  0
23.12.2016 10:07
- гость -

фигуры женщин явно не такие как есть. у родившей женщины и кормящей - ни такой груди не будет, ни талии,они явно будут больше. по поводу беременной с нулевым размером- тоже нестыкуха, при беременности грудь вырастает... скульптор лоханулся

0  0
23.12.2016 10:07
- гость -

руки бы тому оторвать по самое ... не балуйся, кто подписывал проект. Статуи отдельно- роддом отдельно! Мне интересно - АБК понравилось, ничего не увидел странного, несовместимого?

0  0
23.12.2016 10:08
Дюша

А автор скульптур не Олег Закоморный? Уж больно на потомство "Сеятеля" похоже от девочки-микроцефалки...

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23.12.2016 10:08
- гость -

Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл.

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