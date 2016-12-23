Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил работу нового современного перинатального центра ДАР, который начал работу на территории медицинского кластера.

В сопровождении сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Якова Шойхета, депутата Госдумы Валерия Елыкомова, членов АКЗС и журналистов глава региона накануне посетил новое учреждение.

Обращаясь к присутствующим, Александр Карлин подчеркнул: "Наш перинатальный центр ДАР – один из крупнейших и лучших в стране. Он обеспечивает доступ к здравоохранению суперсовременного уровня на самом значимом направлении – родовспоможении – всем женщинам Алтайского края".

По мнению губернатора, новый центр идеально вписан в инфраструктуру медицинского кластера. Открытие учреждения глава региона оценил не иначе как новую страницу в истории алтайского здравоохранения.

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Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.

Отметим, что накануне в перинатальном центре на свет появился первый ребенок. Это девочка, которую назвали Машей. Вес малышки – 3650 граммов, рост – 55 сантиметров.

Напомним и то, что ДАР – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".