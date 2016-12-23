Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил работу нового современного перинатального центра ДАР, который начал работу на территории медицинского кластера.
В сопровождении сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта Якова Шойхета, депутата Госдумы Валерия Елыкомова, членов АКЗС и журналистов глава региона накануне посетил новое учреждение.
Обращаясь к присутствующим, Александр Карлин подчеркнул: "Наш перинатальный центр ДАР – один из крупнейших и лучших в стране. Он обеспечивает доступ к здравоохранению суперсовременного уровня на самом значимом направлении – родовспоможении – всем женщинам Алтайского края".
По мнению губернатора, новый центр идеально вписан в инфраструктуру медицинского кластера. Открытие учреждения глава региона оценил не иначе как новую страницу в истории алтайского здравоохранения.
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Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.
Отметим, что накануне в перинатальном центре на свет появился первый ребенок. Это девочка, которую назвали Машей. Вес малышки – 3650 граммов, рост – 55 сантиметров.
Напомним и то, что ДАР – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Дети. Алтай. Россия".
Комментарии
Депутаты уже на каникулах гуляют?
А скульптор то шалун
кто знает, куда идёт тётенька с ребёнком и что у не под ногами?
Скульптор коряво налепил опу, мог бы и по качественнее отработать
Тоже интересно, что под ногами. Пучок сена перевязанный лентами?
это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.
О, и попята тут как тут. В ногу с модой идете товарищи!
У блондинки такие колготки прикольные. Ларисе бы подошли.
женщину с ребенком/беременную обязательно голой изображать?
А Молчанова то где?
Вход в эту богодельню хрен найдёшь. Ни вывесок нет ни указателей.
помимо оборудования нужны люди, а сейчас не доктора а коновалы
Уже на входе в Центр неприятное впечатление создает скульптура обнаженной женщины с младенцем, особенно ее вид сзади, далее это впечатление закрепляет другая скульптура уже беременной женщины и тоже почему то обнаженной...
финт зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 08:03 это ещё может быть положительный тест на беременность с двумя полосками.
- пересечение двойной сплошной)) - камень с двумя полосками - как символ "бремени" (беременности)
ну все. наконецто можно рожать идти
изваяния, и правда, мягко сказать - своеобразные. Чувство брезгливости после просмотра фотографий. Начиная от глумящихся у статУи чиновников, кончая беременными женщинами в колготках и голыми пузами. Они не видели фотографа? их сняли без их ведома? Или они сами хотели и теперь горды, что их пол-Барнаула обсудит и поржет? Короче, мрак, а не фотоотчет
нормальный фотоотчет нормальные статуи вы вообще беременных женщин видели?
насчет их обнаженности... а если их одеть в балахончики будет красивее???
Зачем такая дикая площадь холла? А фигурки да, уюта не добавляют.
[img]http://s017.radikal.ru/i435/1612/ab/5db37d7bd0b9.jpg[/img]
Бытовка справа — вход.
Депутаты уже на каникулах гуляют?
празднуют, что не успели их избрать, а они уже перинатальный центр построили...
Ужас! Зачем там обнаженные женщины? Почему так? Совсем мозгов нет, извращенцы
а если их одеть в балахончики будет красивее??? ===== а красота бывает только в наготе? возможно да,но где-нибудь в стриптиз-баре наверно.. https://files4.adme.ru/files/news/part_108/1084260/3284510-900-1446018655collage0886875.jpg
щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете
лично меня они не коробят
надо на федеральные каналы фотки отправить, пусть дадут оценку - уместны ли статуи обнаженных женщин в перинатальном центре. Кто такие статуи разрешил ставить? Больные люди!
23.12.2016 09:11 ни ума, ни фантазии
Да и то верно. Надо было всекраевой референдум замутить! Можно или нет.
Ханжество это все.
про скульптуры можно долго рассуждать. в эпоху ренессанса тоже обнаженка была и ниче - классика. А вот чем связана современная медицина и поп???
Ипонамать зарегистрированный 23 декабря 2016 г. 09:11 щас еще маркировку 18+ этим статуям придумаете лично меня они не коробят
Интересно, батюшка их тоже освящал?)))
нормальная женщина у входа! красивая скульптура, только ребёнку на ее руках уже полгода))
http://s019.radikal.ru/i623/1612/fa/ae77d8259946.jpg
Вход в здание для посетителей.
А батюшка скульптуры освятил?
в любом случае,если бы статуи не были столь откровенно обнаженными,никого бы это не напрягало
у той,что с ребенком на руках вид спереди еще интереснее наверно,че Карлин там смешного увидел
голова у ребенка вроде бы большеватая...
какое ханжество в коментах. футакимибыть
Про статуи. Объясняю, в данном центре так же будут заниматься и проблемой бесплодия, в т.ч. и мужского..
И здесь скульптуры О. Закоморного)))
А на пятой фотографии Александр Богданович снимает халат со словами "Всё рожать буду здесь" ?
Меня тоже это оскорбляет! Оскорбляет то что они беременные худее чем я не беременная! Приду туда и буду оскобляться очень!!!
нормальные скульптуры, видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца. ведите ли тетя голая. вон все античные скульптуры голые и ничего весь мир нормально к ним относятся
да причем здесь ханжество! я не против обнаженки, но не в этом месте! туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить такое искусство. Это очень спорно, неужели нельзя что-то нейтральное "слепить", чтобы всем понравилось, не только мужикам, у которых жены здесь рожают (а это предполагает некоторое временное половое воздержание)
туда будут приезжать женщины со всего края, из деревень, боюсь, не все смогут оценить
думаете, они в деревнях обнаженного женского тела не видели?
видимо кого они так оскорбляют вообще имеют интеллект как у детсадовца а такие выводы может сделать как минимум кандидат наук
да видели, конечно, но оценить красоту не смогут- не поймут, если только не директор музея приедет рожать. Что символизируют данные скульптуры? Какова их цель, какую мысль пытаются донести до беременных женщин и членов их семьи? Я вроде в городе живу, но не пойму, видимо слишком глубоко запрятана, да и я, наверное, несовременна
фигуры женщин явно не такие как есть. у родившей женщины и кормящей - ни такой груди не будет, ни талии,они явно будут больше. по поводу беременной с нулевым размером- тоже нестыкуха, при беременности грудь вырастает... скульптор лоханулся
руки бы тому оторвать по самое ... не балуйся, кто подписывал проект. Статуи отдельно- роддом отдельно! Мне интересно - АБК понравилось, ничего не увидел странного, несовместимого?
А автор скульптур не Олег Закоморный? Уж больно на потомство "Сеятеля" похоже от девочки-микроцефалки...
Да, вы не современны и не понять вам глубинный смысл.