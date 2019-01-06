Фото: semerkainfo.ru
Жители южной части страны свои столы накрывали блюдами с большим количеством овощей: огурцов, помидоров, баклажанов, зелени и фасоли. Казацкий борщ, чеченский холтмаш с черемшой, шашлык, чебуреки, пироги с мясом, кабачковая икра – чего там только не было!
Северная Русь – это, конечно, рыба. Палтус шел на приготовление пирогов-курников, навага – в уху, зубатку солили и пекли. На праздничном столе народов Поморья можно было встретить жареную, запеченную рыбу, а также блюда из молочных продуктов.
Центральная Русь – это птица. Тысячи тушек гуся, индейки и утки специально к праздникам заготавливались в Пензенской, Нижегородской губерниях, а затем доставлялись по железной дороге в Санкт-Петербург.
Предлагаем вам разные и для кого-то очень непривычные рецепты винегрета.
Винегрет с рыбой
Ингредиенты:
Сельдь соленая – 1 шт.
Свекла – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец соленый – 2 шт.
Яйцо – 2 шт.
Майонез – 4 ст. л.
Смешать нарезанную ломтиками сельдь, кубиками яйца вкрутую, вареную свеклу, картофель и морковь, соленые огурцы. Заправить майонезом. Сверху уложить ломтики сельди и нарезанные яйца.
Винегрет с фасолью и грибами
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Огурец соленый – 2 шт.
Фасоль консервированная – 200 г
Грибы соленые – 200 г
Майонез
Горчица готовая
Лимон
Зелень петрушки для оформления.
Смешайте отваренные и нарезанные картофель, свеклу и морковь. Добавьте нарезанные грибы, соленые огурцы, а также цельную фасоль. Приготовьте соус для винегрета: смешайте майонез с небольшим количеством горчицы и 1 столовой ложкой лимонного сока.
Винегрет с курицей
Ингредиенты
Куриная грудка – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 4 шт.
Свекла – 4 шт.
Петрушка
Чеснок – 3 зубчика
Майонез
Отварную грудку измельчить вилкой. Отварные морковь и картошку натереть. Вареную свеклу измельчить с чесноком в блендере, смешать с майонезом. Петрушку мелко натереть. Уложить слоями.
Картошку выложить круглым слоем, посолить, обмазать майонезом
Сверху выложить половину свекольной массы
Морковь посолить, обмазать майонезом
Выложить слоем петрушку
Грудка, посолить, обмазать майонезом
Свекольная масса, украсить, дать пропитаться на ночь
Комментарии
Майонез Русийское изобретение, ибо из покон веков наши предки им всякие явства смазывали-не
главное в петербург и москву доставить незабыть
чеченский холтмаш с черемшой, шашлык, чебуреки,
Классические блюда на православное рождество
Угу, а ещё шаверма, пицца, бургер Русс из KFC
Известная поговорка «Щи да каша – пища наша» верно отражала обыденное содержание еды жителей деревни. В Орловской губернии повседневную пищу как богатых так и бедных крестьян составляло «варево» (щи) или суп. По скоромным дням эти кушанья приправлялись свиным салом или «затолокой» (внутренним свиным жиром), по постным дням – конопляным маслом. В Петровский пост орловские крестьяне ели «муру» или тюрю из хлеба, воды и масла. Праздничная пища отличалась тем, что её лучше приправляли, то же самое «варево» готовили с мясом, кашу на молоке, а в самые торжественные дни жарили картофель с мясом. В большие храмовые праздники крестьяне варили студень, холодец из ног и потрохов.
Мясо не являлось постоянным компонентом крестьянского рациона. По наблюдениям Н.Бржевского, пища крестьян, в количественном и качественном отношении, не удовлетворяла основные потребности организма. «Молоко, коровье масло, творог, мясо, – писал он, –все продукты, богатые белковыми веществами, появляются на крестьянском столе в исключительных случаях – на свадьбах, в престольные праздники. Хроническое недоедание – обычное явление в крестьянской семье».
Другой редкостью на крестьянском столе был пшеничный хлеб. В «Статистическом очерке хозяйственного положения крестьян Орловской и Тульской губерний» (1902) М.Кашкаров отмечал, что «пшеничная мука никогда не встречается в обиходе крестьянина, разве лишь в привозимых из города гостинцах, в виде булок. На все вопросы о культуре пшеницы не раз слышал в ответ поговорку: «Белый хлеб – для белого тела». В начале ХХ века в сёлах Тамбовской губернии состав потребляемых хлебов распределялся следующим образом: мука ржаная – 81,2, мука пшеничная – 2,3, крупы – 16,3%.
Сплошной хруст французских булок стоял за крестьянским столом...
А Алтайский край это какая Русь? Центральная, Северная или южная? Каторжан какой части Руси здесь больше всего? Рыба дорогая и мало ее, мясо дорогое, индейка, утка, гусь -большая редкость на столах "алтайцев". Курица одна...Мы индусы?
Рыба дорогая и мало ее, мясо дорогое, индейка, утка, гусь -большая редкость на столах алтайцев
А может быть не надо деньги на самогон тратить? В холодильнике лежит судак, щука, две утки и половинка гуся. Гуся разделили по сестрински.
Какие гуси с нищенских зарплат в крае...
Вот вам мой рецепт. 1,5 кг фарша ( я крутила пополам из говядины и свинины) +2-3 луковицы. 1 кг белокочанной капусты пропустила на блендере(где как тёрка крупная) или мелко порезать, полтора стакана риса отварить( мне больше нравится до полуготовности). Всё смешать+соль+перец+2 яйца+полстакана воды(или по-больше, если суховато). Разделать на крупные тефтели не круглые, продолговатые, уложить в глубокий противень. 2 большие луковицы соломкой потушить в раст. масле пару минут+ 2-3 морковки на тёрке(на китайской красивее), ещё минут 3-4+ пару ложек томатной пасты, ещё минуты 3 тушить+ 1стакан воды+ соль по вкусу, закипит+2 зубчика чеснока на тёрке самой мелкой или чеснокодавке+ 100 грамм сметаны, только забулькает, всё это вылить на противень и в духовку на 40-45 мин при 150 градусах. Этим фаршем можно и перцы нафаршировать, дальше также. Фарша 3 кг получается. Это ленивые голубцы! Можно лишнее накатать и заморозить. Дети приехали, подливу сделать, колобки выложить в противень или сковороду и в духовку. Вкус чуть меняется у замороженных, думаю из-за капусты, она же перемораживается, но вкусно всё-равно. Попробуйте, вот увидите, не пожалеете. А доход мой 12700.