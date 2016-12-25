Фото: altairegion22.ru
Программа "Непутевые заметки", которая выходит в эфир по воскресенья на Первом канале, 25 декабря расскажет об Алтайском крае, сообщает официальный сайт администрации региона.
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Ведущий программы Дмитрий Крылов расскажет о Белокурихе, Смоленском и Советском районах Алтайского края.
Федеральные журналисты работали на Алтае с 4 по 11 декабря. Главным собеседником ведущего стал заместитель директора акционерного общества "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.
Программа выйдет в 10.15.
Комментарии
Посмотрел G
"Непутевые заметки об Алтайском крае покажут утром 25 декабря"
А путёвых заметок нет?
Белокуриху рекламировал, москвичи отдыхать ломанутся.