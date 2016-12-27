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"Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото

, ИА "Амител"
Рабочие у ТРЦ активно чистят снег и вывозят его за пределы территории комплекса

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Гипермаркет "Ашан", расположенный в барнаульском ТРЦ "Галактика", после обрушения кровли, случившегося накануне вечером, закрыт на весь день.

Соответствующие таблички вывешены на дверях магазина. "По техническим причинам 27.12.2016 ТРЦ "Galaxy" не работает", – говорится в объявлениях.

Вокруг торгового комплекса наблюдается большое количество людей, занимающихся расчисткой снега, и техники, вывозящей его за пределы территории ТРЦ.

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Напомним, что, по информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, в "Ашане" произошел разрыв потолочных конструкций под тяжестью снега. В связи со случившимся региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Отметим также, что гипермаркет "Ашан" в "Галактике" заработал немногим более месяца назад.


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Комментарии

27.12.2016 13:09
- гость -

небесная ось налетела на земную твердь

0  0
27.12.2016 13:12
- гость -

Метеорит пробил крышу!

0  0
27.12.2016 13:16
mx665

а хотел завтра за бутылочкой пива заехать...

0  0
27.12.2016 13:16
- гость -

Весной под тяжестью снега вообще рухнет, надеюсь, никто не пострадает!

0  0
27.12.2016 13:21
Maccaж мозга

Здравствуй Ашан,танцуй канкан! Долой гейропейские сети с Сибири!

0  0
27.12.2016 13:23
- гость -

Maccaж мозга 27 декабря 2016 г. 13:21

Гомосек против гейропейской сети. Ты не логичен.

0  0
27.12.2016 13:27
- гость -

Строители, блин! Вот так в нашей раше всё и строят. То крыши падают, то лестничные пролеты в новостройках (новостройках, Карл!) обваливаются. Страна ворья и криворуких халтурщиков.

0  0
27.12.2016 13:35
Й

Крыша обваливается и стена внутрь уходит.

0  0
27.12.2016 13:35
- гость -

...сказал криворукий халтурщик

0  0
27.12.2016 13:36
- гость -

надо сносить этот опасный торговый центр и на его месте строить БАМЗ-II

0  0
27.12.2016 13:39
- гость -

кстати завод выпускал востребованную продукцию и работал в +

0  0
27.12.2016 13:39
- гость -

Спроектировать и построить плоскую крышу в Сибири, где многоснежная зима полгода - это "умное" решение. Еще более "умное" решение - не чистить ее после снегопадов. Результат вполне ожидаем.

0  0
27.12.2016 13:40
- гость -

гость - 27 декабря 2016 г. 13:36

Ты что ли строить будешь? Не вставая с дивана? Бамз неплохо и на азе работает.

0  0
27.12.2016 13:41
- гость -

кстати завод выпускал востребованную продукцию и работал в +

И сейчас выпускает и в плюс работает.

0  0
27.12.2016 13:42
- гость -

гость - 27 декабря 2016 г. 13:39

Еще один ыкспэрд. Почти все тц с плоской крышей. Это допустимо. Лишь надо правильно расчитать нагрузку.

0  0
27.12.2016 13:47
- гость -

голагтеко опасносте!!!

0  0
27.12.2016 13:48
dirserver

27.12.2016 13:39 - гость -

Умным решением, надо полагать, будет зафигачить двускатную крышу, с уклоном этак в 45 градусов. Что даст при ширине здания в 130 метров изящную 65-метровой высоты избу.

0  0
27.12.2016 13:49
мимо шел

Чиновники виноваты? нет?

0  0
27.12.2016 13:51
Й

dirserver зарегистрированный 27 декабря 2016 г. 13:48

И чтоб потом весь снег с такой площади сошел вниз)))

0  0
27.12.2016 13:54
- гость -

- гость - 27 декабря 2016 г. 13:40 гость - 27 декабря 2016 г. 13:36

Ты что ли строить будешь? Не вставая с дивана? Бамз неплохо и на азе работает --- ага, агонизирует потихонечку дальше

0  0
27.12.2016 13:56
- гость -

А где заключение по данному вопросу,эксперту-Божене?

0  0
27.12.2016 13:56
точный

точнее строить надо а то понастроят всякого

0  0
27.12.2016 14:01
- гость -

ага, агонизирует потихонечку дальше

Тогда смысл в бамзе-2?

0  0
27.12.2016 14:02
- гость -

гость - 27 декабря 2016 г. 13:56

Хорошая шутеечка, братан.хахаха! Петросян нерано курит в сторонке.

0  0
27.12.2016 14:10
NiGHT

кто то заплатит за простой ашана на весь новый год

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27.12.2016 14:20
дэд марос

весь станочный парк, линейка продукции, клиенты БАМЗа неплохо себя чувствуют под крышей АЗА. продажи есть.

а за крышу Галактико надо спрашивать застройщика и того, кто согласовал приемку работ.

0  0
27.12.2016 14:24
- гость -

продажи есть.

До сентября работы выше крыши (опять крыша).

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27.12.2016 14:43
- гость -

Там просто старое индейское кладбище. Маниту протестует против ТЦ.

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27.12.2016 14:53
ви

Как похабно у нас все таки строят. Вот просто охото взять лорку и мордой натыкать в эту крышу.

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27.12.2016 14:56
дэд марос

ви 27 декабря 2016 г. 14:53 боюсь тогда ты эту крышу окончательно погнёшь...

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