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Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает жителей региона сообщать о продаже непищевой спиртосодержащей продукции, реализация которой запрещена в течение месяца.

Напомним, накануне в стране было наложено вето на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, с содержанием этилового спирта более 25%.

Запрет был введен на фоне массового отравления людей суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутской области. Это ЧП обернулось гибелью более 70 человек.

В настоящее время краевое управление Роспотребнадзора открыло "горячую линию" для приема обращений граждан по вопросам выявления и продажи в регионе вышеназванной продукции.

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Телефон "горячей линии" (8-385-2) 66-54-27 работает с 09:00 до 17:45 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:30 в пятницу.

Также сообщение можно направить по электронной почте управления mail@22.rospotrebnadzor.ru либо обратиться в общественные приемные территориальных отделов Роспотребнадзора.



