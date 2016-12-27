Фото: irk.ru
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает жителей региона сообщать о продаже непищевой спиртосодержащей продукции, реализация которой запрещена в течение месяца.
Напомним, накануне в стране было наложено вето на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, с содержанием этилового спирта более 25%.
Запрет был введен на фоне массового отравления людей суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутской области. Это ЧП обернулось гибелью более 70 человек.
В настоящее время краевое управление Роспотребнадзора открыло "горячую линию" для приема обращений граждан по вопросам выявления и продажи в регионе вышеназванной продукции.
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Телефон "горячей линии" (8-385-2) 66-54-27 работает с 09:00 до 17:45 с понедельника по четверг и с 09:00 до 16:30 в пятницу.
Также сообщение можно направить по электронной почте управления mail@22.rospotrebnadzor.ru либо обратиться в общественные приемные территориальных отделов Роспотребнадзора.
Комментарии
Ну вот, Новый Год на носу, а роспотребзасор не знает где боярышником затариться - просит сообщать.
Просит сообщать. А самим работать типа лень.
Отстреливать бы лучше разрешили на месяц, распространителей! по всей стране бы вычистили!
У нас в Горняке алкашам из-под прилавка в магазинах продают какую-то палёнку. В Марии-ра такого безобразия нет, там хватает палёных продуктов и так всякая дрянь. В остальных-да.
Что значит "реализация запрещена в течение месяца"? А потом травитесь дальше?
уточнение- боярышник - это название продаваемого напитка для алкашей под видом "средства для ванн" (интересно кто нибудь вообще принимал ванны с добавлением спирта???) спирт там этиловый и кто то подсунул метиловый. А Настойка Боярышника это лекарство для сердечников- укрепляет сердечную мышцу.Продается в аптеках. Совершенно разные продукты.
кстати любой участковый инспектор знает кто и где и когда продает боярышник.трояр,паленку,самогон и т.д. на его территории. Надо бы призвать всех участковых что бы они позвонили и сказали адреса точек....
Ул. Червонная, д 6_ - восточные люди принимают металлолом, платят палёнкой.
Митя, японцы что ли? Может чёрные?
Я вангую,я её потребляю,я Божена,все остальные-дерьмо!
А чего сообщать то, Алкорайон на Никитина что Никита 2, что напротив них. Угол Комсомольский-Анатолия, дом с надписью Эвалар
идем дальше. Район малотобольской, забегаловка рядом с гостиницей Виктория, Там же рядом, на Пушкина