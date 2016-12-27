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Открытие второго гипермаркета Leroy Merlin в Барнауле, который строится на Правобережном тракте, запланировано на март 2017 года.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на слова гендиректора Leroy Merlin в России Венсана Жанти, в 2017 году французская компания намерена открыть за Уралом пять гипермаркетов — в Барнауле, Иркутске, Красноярске, Омске и Хабаровске.

"В Сибири в марте будет открыт второй гипермаркет компании в Барнауле, первый в Хабаровске – в апреле, в июне откроется третий в Красноярске, в июле второй в Омске и в сентябре – в Иркутске", – уточнил Венсан Жанти.

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Согласно его прогнозам, выручка компании в России в целом в будущем году может возрасти на 25%.

Напомним, второй Leroy Merlin в Барнауле разместится на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Первый гипермаркет этой сети, специализирующийся на продаже строительных материалов и товаров для дома, начал работу в региональном центре весной прошлого года.