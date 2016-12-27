Персональный состав правительства Алтайского края, которое заработает с 1 января 2017 года, опубликован на сайте администрации региона.

Всего в правительстве региона будет 17 человек. Возглавит его губернатор Алтайского края Александр Карлин (будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства).

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Итак, состав членов правительства:

Локтев Сергей, первый заместитель председателя правительства.

Лукьянов Александр, первый заместитель председателя.

Снесарь Виталий, заместитель председателя - руководитель администрации губернатора и правительства.

Мещеряков Виктор, заместитель председателя.

Притупов Владимир, заместитель председателя.

Чиняков Николай, заместитель председателя.

Капура Надежда, заместитель председателя.

Щукин Андрей, заместитель председателя.

Долгова Ирина, министр здравоохранения Алтайского края.

Дайбов Михаил, министр труда и социальной защиты.

Чеботаев Александр, министр сельского хозяйства.

Жидких Александр, министр образования и науки.

Портнягин Константин, министр юстиции.

Сорокина Людмила, министр имущественных отношений.

Гилев Иван, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Попрядухин Владимир, и.о. министра природных ресурсов.

Большинство назначений ожидаемы. Сергей Локтев и Александр Лукьянов и сегодня заместители губернатора региона. Правда, теперь Лукьянов стал первым заместителем. Локтев им и был. Заместителями также остаются Владимир Притупов, Виктор Мещеряков и Николай Чиняков.

Виталий Снесарь в структуре администрации, которая существует до конца 2016 года, занимает пост вице-губернатора, руководителя секретариата аппарата. То есть направление его работы сохранено.

Соответствующие посты, но в управлениях, занимали Ирина Долгова, Михаил Дайбов, Александр Чеботаев, Александр Жидких, Константин Портнягин, Людмила Сорокина (она, правда, была в статусе заместителя начальника управления).

Среди новых в списке совершенно неожиданно экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания, самый яркий член ЛДПР в регионе Андрей Щукин, а также глава администрации Ключевского района Надежда Капура.