Всего в правительстве региона будет 17 человек. Возглавит его губернатор Алтайского края Александр Карлин (будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства).
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Итак, состав членов правительства:
- Локтев Сергей, первый заместитель председателя правительства.
- Лукьянов Александр, первый заместитель председателя.
- Снесарь Виталий, заместитель председателя - руководитель администрации губернатора и правительства.
- Мещеряков Виктор, заместитель председателя.
- Притупов Владимир, заместитель председателя.
- Чиняков Николай, заместитель председателя.
- Капура Надежда, заместитель председателя.
- Щукин Андрей, заместитель председателя.
- Долгова Ирина, министр здравоохранения Алтайского края.
- Дайбов Михаил, министр труда и социальной защиты.
- Чеботаев Александр, министр сельского хозяйства.
- Жидких Александр, министр образования и науки.
- Портнягин Константин, министр юстиции.
- Сорокина Людмила, министр имущественных отношений.
- Гилев Иван, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
- Попрядухин Владимир, и.о. министра природных ресурсов.
Большинство назначений ожидаемы. Сергей Локтев и Александр Лукьянов и сегодня заместители губернатора региона. Правда, теперь Лукьянов стал первым заместителем. Локтев им и был. Заместителями также остаются Владимир Притупов, Виктор Мещеряков и Николай Чиняков.
Виталий Снесарь в структуре администрации, которая существует до конца 2016 года, занимает пост вице-губернатора, руководителя секретариата аппарата. То есть направление его работы сохранено.
Соответствующие посты, но в управлениях, занимали Ирина Долгова, Михаил Дайбов, Александр Чеботаев, Александр Жидких, Константин Портнягин, Людмила Сорокина (она, правда, была в статусе заместителя начальника управления).
Среди новых в списке совершенно неожиданно экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания, самый яркий член ЛДПР в регионе Андрей Щукин, а также глава администрации Ключевского района Надежда Капура.
Комментарии
что за шутка со щукиным?
Единственный нормальный - Жижких.
Жидких