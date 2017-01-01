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Глобальные перемены пришли в чиновничьей жизни Алтайского края: создан новый орган исполнительной власти. Вместо администрации Алтайского края с 1 января 2017 года заработало правительство. Рассказываем, что это такое.
Если говорить проще, то правительство (или кабинет министров) — это главный исполнительный орган власти.
До сих пор такой орган в Алтайском крае назывался администрацией. Правительство стало правопреемником администрации.
Преимущества кабмина перед администрацией, как заявляют высшие краевые чиновники, в устранении межведомственных противоречий. Правительство будет принимать решения коллегиально. Кроме того, заверили власти, это "усилит меру ответственности руководителей органов исполнительной власти".
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В Алтайском крае пошли по второму пути. Возглавлять кабинет министров регионального уровня будет действующий губернатор Александр Карлин.
Он формирует правительство, организует его работу, участвует в заседаниях, подписывает правовые акты правительства, выступает с законодательной инициативой. Досрочный уход с поста губернатора не означает роспуск правительства.
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений
Министерство образования и науки
Министерство природных ресурсов и экологии
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
Министерство труда и социальной защиты
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство юстиции
Кроме того, не в правительстве, но в структуре органов исполнительной власти будет 12 управлений:
Управление по внешним связям, туризму и курортному делу
Управление по государственному регулированию цен и тарифов
Управление по культуре и архивному делу
Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Управление по промышленности и энергетике
Управление ветеринарии
Управление делами губернатора и правительства
Управление связи и массовых коммуникаций
Управление спорта и молодежной политики
Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (в ведении регионального Минэкономразвития)
Управление государственной охраны объектов культурного наследия (в ведении госинспекции)
Управление социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам (в ведении Министерства труда и социальной защиты).
В структуре правительства будет единая администрация губернатора и правительства Алтайского края. Плюс государственная инспекция Алтайского края и постоянное представительство Алтайского края в Москве.
- Лукьянов Александр, первый заместитель председателя.
- Снесарь Виталий, заместитель председателя - руководитель администрации губернатора и правительства.
- Мещеряков Виктор, заместитель председателя.
- Притупов Владимир, заместитель председателя.
- Чиняков Николай, заместитель председателя.
- Капура Надежда, заместитель председателя.
- Щукин Андрей, заместитель председателя.
- Долгова Ирина, министр здравоохранения Алтайского края.
- Дайбов Михаил, министр труда и социальной защиты.
- Чеботаев Александр, министр сельского хозяйства.
- Жидких Александр, министр образования и науки.
- Портнягин Константин, министр юстиции.
- Сорокина Людмила, министр имущественных отношений.
- Гилев Иван, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
- Попрядухин Владимир, и.о. министра природных ресурсов.
Кроме того, в 2016 году было проведено перераспределение полномочий между структурами исполнительной власти. Так, сфера молодежной политики раньше была под крылом Главного управления по образованию и молодежной политике. Теперь это Главное управление по образованию и науке. А управление по культуре и спорту стало именоваться управлением по спорту и молодежной политике. Культура ушла в зону ответственности отдельного управления.
Причастны к созданию правительства и региональные депутаты — именно они приняли закон о создании правительства в марте 2015 года. Они же принимали подзаконные акты для его функционирования.
Впервые опубликовано 5 сентября 2016 года
Комментарии
вот это поворот
.....Что будет делать правительство? Да все то же, что и администрация региона....
А во сколько раз будет отличаться зарплата министра от чиновника из администрации?
Заживём?!
"голубом доме"
Амик, зачем так открыто об этом говорить?
Смешно это всё, министры побирушек бабушек и дедушек полуголодных, молодежи ,мечущейся в поисках заработка на пропитание. А Тулеев молодец !!! не петросянит в отличии от некоторых будущих председателей мурлындии.
Какие прекрасные возможности для пристраивания родственников, волокиты, неисполнения функций. По крайней мере на время перестройки.
Хочется увидеть отчет: были такие-то расходы на администрацию края, сокращены до стольки-то на правительство. Был такой-то штат, сокращен до стольки-то. И не прятать расходы и родственников во всевозможных аутсорсных компаниях-прилипалах. Ведь всегда можно показать: вот чиновник Иванов, получает 8000 рублей, но промолчать о том, что дополнительно имеет пару сотен тысяч подработки в непубличной области.
"Республика ШКИД"
В каком здании будет работать Правительство АК? Диагностический центр вне опасности?
5.09.2016 11:12 - гость -
хоум офис)))
Кровати менять местами можно долго, пользы от этого ни какой.
по прочтении новости на ум пришла только боянистая тема с кроватями и не только мне (дер-Паша). более того, эта административная "реформа" опять же будет стоить энное количество впустую потраченных денег. зачем всё это???
, в команде точно будет женщина-министр.
М-р здравоохранения?
ек а зачем в админке на двух-трех подчиненных по одному начальнику отдела (с зп в 2 раза больше чем у подчиненных), при том что при обычной практике начальник отдела возглавляет структуру 15-20 человек и более? При этом они кричат, что денег нет. Вообще все эти вопросы надо давно г-ну Притупову задать, как он финансирование под программы из федерального бюджета выбивает, а программы реализует только на бумаге. Вот отсюда и деньги (в том числе), вот отсюда и дикая нужда их потратить.
der-Pasha зарегистрированный 5 сентября 2016 г. 12:08 Притупов опытный аппаратчик) Найдет как отчитаться) Он еще при Сурикове в администрации в чинах был. Не, я понимаю, что вся эта беготня таракана вокруг стакана - это повод обосновать свою необходимость обществу и пожирнее устроиться. Но зачем федеральная власть позволяет это региональным элитам? Тут и так всё очень остро, зачём ещё дополнительное озлобление народа?
зачём ещё дополнительное озлобление народа?
Собственно просто настал момент. Нынешние выборы самые скучные за всю историю РФ. Всем уже просто наплевать, даже если Путин назовет себя царем, а Карлин - Князем.
"Но зачем федеральная власть позволяет это региональным элитам? Тут и так всё очень остро, зачем ещё дополнительное озлобление народа?"
ЧИТАЙ: Алтайский край вошел в число регионов с самым быстрым темпом роста зарплат (5 сентября 2016 г., 13:51, ИА "Амител" - ".... в Багдаде все спокойно, з\п растут..."
Из администрации сразу скакнут в правительство.И никакого временного министра-администратора?"Весь мир таков,тут стесняться нечего".
Не мебель двигать нужно...
Когда начало работать правительство Алтайского края? 1 января 2017 года.
Ага, прямо сегодня и работают. В Барнауле хоть один из них находится-то? По буржуйским странам отдыхают с денежками бюджетными.
Вот вы все тут идиоты. Праздник, а они на гогноамике сидят.
1.01.2017 12:26 - гость -
Вот и завидуй нисчеброд. Не твое дело где мы отдыхаем. И на чьи деньги.