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Что такое правительство Алтайского края и как оно будет работать?

, ИА "Амител"
Новая система исполнительной власти появилась в регионе 1 января 2017 года


Фото: Amic.ru

Глобальные перемены пришли в чиновничьей жизни Алтайского края: создан новый орган исполнительной власти. Вместо администрации Алтайского края с 1 января 2017 года заработало правительство. Рассказываем, что это такое.

1
Что такое правительство и чем оно будет отличаться от администрации?
Вот как толкуют понятие "правительство" словари: "Коллегиальный исполнительный орган государственного управления, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих".

Если говорить проще, то правительство (или кабинет министров) — это главный исполнительный орган власти.

До сих пор такой орган в Алтайском крае назывался администрацией. Правительство стало правопреемником администрации.

Преимущества кабмина перед администрацией, как заявляют высшие краевые чиновники, в устранении межведомственных противоречий. Правительство будет принимать решения коллегиально. Кроме того, заверили власти, это "усилит меру ответственности руководителей органов исполнительной власти".

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2
В каких регионах есть свои правительства?
Правительство есть во многих регионах России. Из 12 регионов Сибирского федерального округа такого органа, как правительство, нет только в Томской и Кемеровской областях. 
3
Когда начало работать правительство Алтайского края?
1 января 2017 года. 
4
Кто возглавит правительство?
Каждый регион самостоятельно определяет тип управления. Возможны два варианта: губернатор и председатель правительства — это две разные должности с разным набором функций или губернатор и глава правительства — одно лицо. Если говорить официальным языком, то губернатор — это высшее должностное лицо края, а председатель правительства — руководитель высшего органа исполнительной власти края.

В Алтайском крае пошли по второму пути. Возглавлять кабинет министров регионального уровня будет действующий губернатор Александр Карлин.

Он формирует правительство, организует его работу, участвует в заседаниях, подписывает правовые акты правительства, выступает с законодательной инициативой. Досрочный уход с поста губернатора не означает роспуск правительства.
 
5
Сколько министерств будет в правительстве Алтайского края?
Всего будет 10 министерств:
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений
Министерство образования и науки
Министерство природных ресурсов и экологии
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
Министерство труда и социальной защиты
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство юстиции

Кроме того, не в правительстве, но в структуре органов исполнительной власти будет 12 управлений:
Управление по внешним связям, туризму и курортному делу
Управление по государственному регулированию цен и тарифов
Управление по культуре и архивному делу
Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Управление по промышленности и энергетике
Управление ветеринарии
Управление делами губернатора и правительства
Управление связи и массовых коммуникаций
Управление спорта и молодежной политики
Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (в ведении регионального Минэкономразвития)
Управление государственной охраны объектов культурного наследия (в ведении госинспекции)
Управление социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам (в ведении Министерства труда и социальной защиты).

В структуре правительства будет единая администрация губернатора и правительства Алтайского края. Плюс государственная инспекция Алтайского края и постоянное представительство Алтайского края в Москве.
6
Кого назначили министрами?
  • Лукьянов Александр, первый заместитель председателя.
  • Снесарь Виталий, заместитель председателя - руководитель администрации губернатора и правительства.
  • Мещеряков Виктор, заместитель председателя.
  • Притупов Владимир, заместитель председателя.
  • Чиняков Николай, заместитель председателя.
  • Капура Надежда, заместитель председателя.
  • Щукин Андрей, заместитель председателя.
  • Долгова Ирина, министр здравоохранения Алтайского края.
  • Дайбов Михаил, министр труда и социальной защиты.
  • Чеботаев Александр, министр сельского хозяйства.
  • Жидких Александр, министр образования и науки.
  • Портнягин Константин, министр юстиции.
  • Сорокина Людмила, министр имущественных отношений.
  • Гилев Иван, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
  • Попрядухин Владимир, и.о. министра природных ресурсов.
7
Как создают правительство?
Идея о создании правительства обсуждалась в крае много лет. Однако официально о его появлении в администрации объявили примерно два года назад. Тогда в "голубом доме" говорили, что кабмин приступит к своим обязанностям уже в 2016 году. Но потом срок "открытия" отложили.
 
Все это время власти реформировали управления. Например, из трех управлений (управление по строительству и архитектуре, управление по ЖКХ и управление по транспорту, дорожному хозяйству и связи) было создано одно новое – Главное управление строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края. Подобным образом было сформировано и Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Кроме того, в 2016 году было проведено перераспределение полномочий между структурами исполнительной власти. Так, сфера молодежной политики раньше была под крылом Главного управления по образованию и молодежной политике. Теперь это Главное управление по образованию и науке. А управление по культуре и спорту стало именоваться управлением по спорту и молодежной политике. Культура ушла в зону ответственности отдельного управления.

Причастны к созданию правительства и региональные депутаты — именно они приняли закон о создании правительства в марте 2015 года.  Они же принимали подзаконные акты для его функционирования.
8
Что будет делать правительство?
Да все то же, что и администрация региона: исполнять принятые парламентом законы, в том числе бюджет, исполнять госпрограммы и краевые программы. Кроме того, оно может вносить на рассмотрение депутатов законы.

Впервые опубликовано 5 сентября 2016 года


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    Партнёры

    Комментарии

    5.09.2016 10:37
    NiGHT

    вот это поворот

    0  0
    5.09.2016 10:47
    гость

    .....Что будет делать правительство? Да все то же, что и администрация региона....

    А во сколько раз будет отличаться зарплата министра от чиновника из администрации?

    0  0
    5.09.2016 10:49
    Сумрачный гений

    Заживём?!

    0  0
    5.09.2016 11:07
    Сумрачный гений

    "голубом доме"

    Амик, зачем так открыто об этом говорить?

    0  0
    5.09.2016 11:07
    Гость

    Смешно это всё, министры побирушек бабушек и дедушек полуголодных, молодежи ,мечущейся в поисках заработка на пропитание. А Тулеев молодец !!! не петросянит в отличии от некоторых будущих председателей мурлындии.

    0  0
    5.09.2016 11:11
    - гость -

    Какие прекрасные возможности для пристраивания родственников, волокиты, неисполнения функций. По крайней мере на время перестройки.

    Хочется увидеть отчет: были такие-то расходы на администрацию края, сокращены до стольки-то на правительство. Был такой-то штат, сокращен до стольки-то. И не прятать расходы и родственников во всевозможных аутсорсных компаниях-прилипалах. Ведь всегда можно показать: вот чиновник Иванов, получает 8000 рублей, но промолчать о том, что дополнительно имеет пару сотен тысяч подработки в непубличной области.

    0  0
    5.09.2016 11:12
    - гость -

    "Республика ШКИД"

    0  0
    5.09.2016 11:12
    - гость -

    В каком здании будет работать Правительство АК? Диагностический центр вне опасности?

    0  0
    5.09.2016 11:17
    Serg 1

    5.09.2016 11:12 - гость -

    хоум офис)))

    0  0
    5.09.2016 11:23
    der-Pasha

    Кровати менять местами можно долго, пользы от этого ни какой.

    0  0
    5.09.2016 11:55
    денег нет. держусь

    по прочтении новости на ум пришла только боянистая тема с кроватями и не только мне (дер-Паша). более того, эта административная "реформа" опять же будет стоить энное количество впустую потраченных денег. зачем всё это???

    0  0
    5.09.2016 12:02
    - гость -

    , в команде точно будет женщина-министр.

    М-р здравоохранения?

    0  0
    5.09.2016 12:08
    der-Pasha

    ек а зачем в админке на двух-трех подчиненных по одному начальнику отдела (с зп в 2 раза больше чем у подчиненных), при том что при обычной практике начальник отдела возглавляет структуру 15-20 человек и более? При этом они кричат, что денег нет. Вообще все эти вопросы надо давно г-ну Притупову задать, как он финансирование под программы из федерального бюджета выбивает, а программы реализует только на бумаге. Вот отсюда и деньги (в том числе), вот отсюда и дикая нужда их потратить.

    0  0
    5.09.2016 12:13
    денег нет. держусь

    der-Pasha зарегистрированный 5 сентября 2016 г. 12:08 Притупов опытный аппаратчик) Найдет как отчитаться) Он еще при Сурикове в администрации в чинах был. Не, я понимаю, что вся эта беготня таракана вокруг стакана - это повод обосновать свою необходимость обществу и пожирнее устроиться. Но зачем федеральная власть позволяет это региональным элитам? Тут и так всё очень остро, зачём ещё дополнительное озлобление народа?

    0  0
    5.09.2016 12:21
    der-Pasha

    зачём ещё дополнительное озлобление народа?

    Собственно просто настал момент. Нынешние выборы самые скучные за всю историю РФ. Всем уже просто наплевать, даже если Путин назовет себя царем, а Карлин - Князем.

    0  0
    5.09.2016 14:27
    гость

    "Но зачем федеральная власть позволяет это региональным элитам? Тут и так всё очень остро, зачем ещё дополнительное озлобление народа?"

    ЧИТАЙ: Алтайский край вошел в число регионов с самым быстрым темпом роста зарплат (5 сентября 2016 г., 13:51, ИА "Амител" - ".... в Багдаде все спокойно, з\п растут..."

    0  0
    5.09.2016 16:49
    - гость -

    Из администрации сразу скакнут в правительство.И никакого временного министра-администратора?"Весь мир таков,тут стесняться нечего".

    0  0
    1.01.2017 12:19
    - гость -

    Не мебель двигать нужно...

    0  0
    1.01.2017 12:26
    - гость -

    Когда начало работать правительство Алтайского края? 1 января 2017 года.

    Ага, прямо сегодня и работают. В Барнауле хоть один из них находится-то? По буржуйским странам отдыхают с денежками бюджетными.

    0  0
    1.01.2017 12:50
    - гость -

    Вот вы все тут идиоты. Праздник, а они на гогноамике сидят.

    0  0
    1.01.2017 12:53
    - гость -

    1.01.2017 12:26 - гость -

    Вот и завидуй нисчеброд. Не твое дело где мы отдыхаем. И на чьи деньги.

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