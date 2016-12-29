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Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, которая скончалась во вторник, 27 декабря, ушла из жизни на 85-м году после госпитализации в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".

Напомним, известная по роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны" Фишер скончалась в возрасте 60 лет от остановки сердца. У нее произошел сердечный приступ на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета.

Сын Рейнольдс Тодд Фишер сообщил, что его мать скончалась в больнице от инсульта. Он отметил, что сейчас Рейндолдс "с Керри, и наши сердца разбиты".

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Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедиях. Самым известным фильмом с ее участием стал мюзикл "Поющие под дождем", где актриса исполнила одну из главных ролей. За роль в мюзикле "Непотопляемая Молли Браун" Рейнольдс была номинирована на премию "Оскар".