Российские чиновники на пенсию теперь будут выходить позже. С 1 января 2017 года в России вступает в силу Закон "О страховых пенсиях". Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно нововведениям, возраст выхода на пенсию для чиновников будут ежегодно повышать на шесть месяцев. В итоге планируется, что мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а женщины — в 63.
Изменился и параметр выхода на пенсию по выслуге лет. Если ранее достаточно было отработать 15 лет, то теперь не менее 20-ти. Это нововведение планируется внедрить в таком же порядке.
Кроме того, с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.
Срочные трудовые контракты, которые заключены на 1 января 2017 года с государственными гражданскими служащими, не достигшими возраста 65 лет, считаются теперь заключенными на неопределенный срок. Напомним, что до этого времени по достижении 60 лет государственные гражданские служащие работают по срочному трудовому договору.
Комментарии
Им нужно увеличить возраст до 70. А выгонять со службы в 50.