С 1 января 2017 года россияне будут по-новому получать ИНН. С Нового года вступили в силу новые нормы Налогового кодекса. Теперь граждане РФ смогут получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в любом налоговом органе вне зависимости от места проживания или регистрации.
Как пишет РИА Новости, таким образом начнут работать территориальные налоговые учреждения, обслуживающие физических лиц уже с 9 января.
Обращение от гражданина может быть представлено в любой налоговый орган лично или по почте. В то же время сохраняется действующий ныне принцип учета физлица в налоговом органе по месту жительства либо месту пребывания.
Кроме того, с января 2017 года россияне смогут платить сборы не только за себя, но и за третьих лиц.
Комментарии