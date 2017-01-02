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В Москве произвел посадку самолет Ил-86 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства. Воздушное судно летело в Америку специально за российскими дипломатами. Посадку самолет произвел в аэропорту "Внуково", пишет газета "Известия".
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Как сообщалось ранее, США объявили 35 российских дипломатов персонами нон-грата. Они должны были вместе с семьями покинуть страну в 72 часа.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет высылать американских дипломатов.
Комментарии
если без ответки, значит за дело выслали