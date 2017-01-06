Тела мужчины и трех женщин обнаружили в комнате в общежитии в Красноярске. Все они пили алкоголь, в том числе коктейль "тайм-аут". Подробности сообщает региональное управление СК.
Тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в комнате общежития 5 января 2017 около 23 часов вечера.
"Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне", - сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек).
Устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость.
Напомним, что в декабре 2016 года от настойки боярышника в Иркутске погибли более 70 человек
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Комментарии
Там аут это предупреждение, а они не вняли.
Это название по-русски предупреждало: в пузырьке полный "АУТ".
А вот это уже не "только для наружного применения", это уже серьезно.
Если они пили водку с каким-то коктейлем, то должны были остаться живыми. Что-то в сообщении не так
да... задумался на долю секунды над этим словом. Ну явно же вместе. Потом плюнул. вроде раздельно. Проверять лень. Деградация кругом...
На выходе из праздников люди о грамотности задумались, а не о составе огненной воды. Это бодрит и внушает.
а кто вам сказал что они пили тайм-аут? мож в статье правильно написано, купили типа казачку с ошибкой в названии чтоб не было придирок к изготовителю в подделке.
- гость - 6 января 2017 г. 13:34 +++++++++++++++ Ищите слова - паразиты,которые не нравятся роботу.
Запретить Красноярск
Запретить тайм-ауты. Не фиг тут.
Почему решили, что тайм-аут, если они еще акцизную водку весь день халкали? С водки можно и с обычной уйти.
Надо учить английский. Time out переводится как кердык. Или время кончилось. Вы бы стали пить коктейль "Ну все, теперь тебе карачун" ?
теперь вообще всё запретят и ещё поднимут акцизы?
Недавно прочитал на хлебе и печенье о наличии маргарина. О том, что маргарин вреден, писали еще в 70-х годах. Кроме маргарина везде красители, консерванты, влагоудерживатели, разрыхлители. Нас с 90-х травят, проверяющие органы типа Роспотребнадзора, молчат.
скоро сделают акцизы на маргарин
Стабильность.
Предлагаю красноярцам и всем россиянам жить трезво. Трезвость - основа ваших настоящих и будущих успехов.
О-о, Андрюша, у тебя тяжелый случай. Пивком оттянуться попробуй, а то белочка уже в засаде.