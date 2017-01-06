Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после массового ДТП с погибшими на Чуйском тракте. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
Дело возбуждено по факту оказания автоперевозчиками услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).
В ДТП пострадали пассажиры сразу двух автобусов. Трое погибли, 29 получили повреждения, 15 человек в больнице.
Напомним, серьезное дорожное происшествие случилось вечером 4 января 2017 года на 235 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района.
Рейсовой автобус "Higer KLQ6826Q" шел в Бийск по маршруту "Бийск-Новосибирск-Бийск". По информации следствия водитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ЛАЗ 695 Н", движущемся во встречном направлении.
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"Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего", — добавила Ольга Чеснокова.
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