Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Работы по демонтажу начали на площади Сахарова, где была организована центральная новогодняя площадка Барнаула.
Накануне специалисты осуществили разборку аттракционов. Впереди еще большой фронт работ.
В мэрии краевой столицы порталу Amic.ru сообщили, что сроки открытия проезда по площади Сахарова, вероятно, перенесут с 12 января на более позднее время, так как народ еще активно идет гулять к снежному городку.
Читайте также: Когда площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения автомобилей?
По этой же причине в последнюю очередь здесь начнут разбирать ледовые фигуры.
Напомним, что главная елка Барнаула официально была открыта 30 декабря. Проезд по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Молодежной до улицы Димитрова был перекрыт 5 декабря.
Комментарии
Обалдели. Еще Старый Новый год впереди! Я еще даже не сходил на Ёлочку.
могли бы и после 14, 16 начать!!! вот прям приспичило!!!
Не дали даже на Старый Новый год сходить на ёлочку! Когда такое было? В следующем году 5-го начнут разбирать?
лошары, нефиг бухать 9 дней было.
может люди уезжали на все каникулы!!! думать то надо!!!
ну да. уезжали, а тут резко захотелось на елку. на диван они уезжали с пивасом
11.01.2017 09:04 - гость - лошары, нефиг бухать 9 дней было.
Почему так о людях думаешь? Сам такой?
че к чему, приехали в воскресенье в понедельник уже на работу, а эти выхи бы думаю многие бы сходили!!!
11.01.2017 09:10 - гость -
если бы я был таким, то мои дети на елке бы ни разу не побывали. в новогоднюю ночь всей семьей ходили, потом практически каждый с детьми
Лариса, у тебя красивая аватарка, и это единственное твое достоинство
еще про мои достоинства поговори пьянь!!!
постояла бы еще правда, что-то делают что попало
еще про мои достоинства поговори пьянь!!!
у него своих то нет
видимо после праздников деньги кончились и к 14 надо еще!! вот и наяривают...
Лорка прям озверела после новогодних праздников! Поди обкаталась на горках...
за 12 лет с ребенком были 2 раза.. делать там нечего .. пока доедешь.. парковок ноль.. обычные горки
Catwoman зарегистрированный 11 января 2017 г. 09:50 так живешь на окраине. там и гуляй.
запретить ее и точка
- гость - 11 января 2017 г. 09:48 сам озверел...я как всегда прекрасна!!
Я путаю, или елку всегда после старого НГ разбирали? -кого так сильно напрягает?
Слишком быстро разобрали ледяную красоту, детвора с большим удовольствием там каталась на осликах, лошадках, горках, каруселях, По вечерам очень празднично и красиво было. Еще жаль что салют стали проводить 30, а не 31.
11.01.2017 10:22 - гость - Я путаю, или елку всегда после старого НГ разбирали? -кого так сильно напрягает?
Не путаете. Первый год так рано.
Не думаю что 2-3 дня продления ледяных красот так сильно отяготило бы бы ездунов барнаульских, маразм какой то.
в Ноябре тутновость была.. во многих дворах города будут сделаны гоки и снежные фигуры.. и?? Сухэ-Батора 11 свалили трактором на детскую площадку кучу черного снега и забыли.. создали куб из снега так и стоит.. или это и есть обещанные "горка"фигура"? . можно как то попросить Амик фотокореспондента туда послать.. и разузнать про освоение денег на такое "чудо"
Администрация, очередной раз повернулась задницей к жителям и гостям Барнаула.
Последние четыре дня вечером у Сахарова невозможно машину поставить, а сколько ребятни катается! На горках очередь, причем почти на всех. Было бы неплохо еще продлить удовольствие детям.
Езжайте к нам на выселки у нас и горки до 3этажа и елки хоть детишек своих порадуйте раз в году
11:59 Где это?
- гость - 11 января 2017 г. 11:26 да давайте вообще на постоянной основе перекроем Сахарова. а чё, ребятишкам одна радость будет, да?
Catwoman зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:51 Черный куб. Чем не фигура?
делать там нечего .. пока доедешь.. парковок ноль. ____ Так тебе горки или парковки надо?
Езжайте к нам на выселки ---- Что там делать? С медведями гулять?
Черный куб. Чем не фигура? блиииин.. я так и знала что это все спецом в сл году тож буду такое делать и деньги получать