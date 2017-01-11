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До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото

, ИА "Амител"
Ледовые фигуры будут разбирать в последнюю очередь, так как на новогоднюю площадку еще активно идут барнаульцы с детьми

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Работы по демонтажу начали на площади Сахарова, где была организована центральная новогодняя площадка Барнаула.

Накануне специалисты осуществили разборку аттракционов. Впереди еще большой фронт работ.

В мэрии краевой столицы порталу Amic.ru сообщили, что сроки открытия проезда по площади Сахарова, вероятно, перенесут с 12 января на более позднее время, так как народ еще активно идет гулять к снежному городку.

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По этой же причине в последнюю очередь здесь начнут  разбирать ледовые фигуры.

Напомним, что главная елка Барнаула официально была открыта 30 декабря. Проезд по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Молодежной до улицы Димитрова был перекрыт 5 декабря.


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Комментарии

11.01.2017 07:53
- гость -

Обалдели. Еще Старый Новый год впереди! Я еще даже не сходил на Ёлочку.

0  0
11.01.2017 08:49
larisa2011

могли бы и после 14, 16 начать!!! вот прям приспичило!!!

0  0
11.01.2017 09:02
- гость -

Не дали даже на Старый Новый год сходить на ёлочку! Когда такое было? В следующем году 5-го начнут разбирать?

0  0
11.01.2017 09:04
- гость -

лошары, нефиг бухать 9 дней было.

0  0
11.01.2017 09:07
larisa2011

может люди уезжали на все каникулы!!! думать то надо!!!

0  0
11.01.2017 09:09
- гость -

ну да. уезжали, а тут резко захотелось на елку. на диван они уезжали с пивасом

0  0
11.01.2017 09:10
- гость -

11.01.2017 09:04 - гость - лошары, нефиг бухать 9 дней было.

Почему так о людях думаешь? Сам такой?

0  0
11.01.2017 09:10
larisa2011

че к чему, приехали в воскресенье в понедельник уже на работу, а эти выхи бы думаю многие бы сходили!!!

0  0
11.01.2017 09:13
- гость -

11.01.2017 09:10 - гость -

если бы я был таким, то мои дети на елке бы ни разу не побывали. в новогоднюю ночь всей семьей ходили, потом практически каждый с детьми

Лариса, у тебя красивая аватарка, и это единственное твое достоинство

0  0
11.01.2017 09:18
larisa2011

еще про мои достоинства поговори пьянь!!!

0  0
11.01.2017 09:18
- гость -

постояла бы еще правда, что-то делают что попало

0  0
11.01.2017 09:19
- гость -

еще про мои достоинства поговори пьянь!!!

у него своих то нет

0  0
11.01.2017 09:20
larisa2011

видимо после праздников деньги кончились и к 14 надо еще!! вот и наяривают...

0  0
11.01.2017 09:48
- гость -

Лорка прям озверела после новогодних праздников! Поди обкаталась на горках...

0  0
11.01.2017 09:50
Catwoman

за 12 лет с ребенком были 2 раза.. делать там нечего .. пока доедешь.. парковок ноль.. обычные горки

0  0
11.01.2017 09:54
- гость -

Catwoman зарегистрированный 11 января 2017 г. 09:50 так живешь на окраине. там и гуляй.

0  0
11.01.2017 10:01
Catwoman

запретить ее и точка

0  0
11.01.2017 10:02
larisa2011

- гость - 11 января 2017 г. 09:48 сам озверел...я как всегда прекрасна!!

0  0
11.01.2017 10:22
- гость -

Я путаю, или елку всегда после старого НГ разбирали? -кого так сильно напрягает?

0  0
11.01.2017 10:49
- гость -

Слишком быстро разобрали ледяную красоту, детвора с большим удовольствием там каталась на осликах, лошадках, горках, каруселях, По вечерам очень празднично и красиво было. Еще жаль что салют стали проводить 30, а не 31.

0  0
11.01.2017 10:49
- гость -

11.01.2017 10:22 - гость - Я путаю, или елку всегда после старого НГ разбирали? -кого так сильно напрягает?

Не путаете. Первый год так рано.

0  0
11.01.2017 10:50
- гость -

Не думаю что 2-3 дня продления ледяных красот так сильно отяготило бы бы ездунов барнаульских, маразм какой то.

0  0
11.01.2017 10:51
Catwoman

в Ноябре тутновость была.. во многих дворах города будут сделаны гоки и снежные фигуры.. и?? Сухэ-Батора 11 свалили трактором на детскую площадку кучу черного снега и забыли.. создали куб из снега так и стоит.. или это и есть обещанные "горка"фигура"? . можно как то попросить Амик фотокореспондента туда послать.. и разузнать про освоение денег на такое "чудо"

0  0
11.01.2017 11:03
- гость -

Администрация, очередной раз повернулась задницей к жителям и гостям Барнаула.

0  0
11.01.2017 11:26
- гость -

Последние четыре дня вечером у Сахарова невозможно машину поставить, а сколько ребятни катается! На горках очередь, причем почти на всех. Было бы неплохо еще продлить удовольствие детям.

0  0
11.01.2017 11:59
- гость -

Езжайте к нам на выселки у нас и горки до 3этажа и елки хоть детишек своих порадуйте раз в году

0  0
11.01.2017 12:14
- гость -

11:59 Где это?

0  0
11.01.2017 12:19
ек

- гость - 11 января 2017 г. 11:26 да давайте вообще на постоянной основе перекроем Сахарова. а чё, ребятишкам одна радость будет, да?

0  0
11.01.2017 13:45
- гость -

Catwoman зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:51 Черный куб. Чем не фигура?

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11.01.2017 13:46
- гость -

делать там нечего .. пока доедешь.. парковок ноль. ____ Так тебе горки или парковки надо?

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11.01.2017 13:47
- гость -

Езжайте к нам на выселки ---- Что там делать? С медведями гулять?

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11.01.2017 14:05
Catwoman

Черный куб. Чем не фигура? блиииин.. я так и знала что это все спецом в сл году тож буду такое делать и деньги получать

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