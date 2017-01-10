Для взрослых новогодние каникулы уже подошли к концу, и барнаульцы уже вышли на работу. В связи с этим многие автомобилисты задаются вопросом, когда будет восстановлено движение транспорта на площади Сахарова.
Изначально городская администрация планировала завершить демонтаж ледового городка к 12 января и уже в четверг открыть площадь для движения. Но, как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе мэрии во вторник, дату начала демонтажа горок и ледовых скульптур решили перенести на 14 января. Это связано с тем, что детские каникулы еще не завершились и каждый вечер на Сахарова приходит большое количество горожан, чтобы весело провести тут время с семьей.
Во вторник рабочие начали демонтаж только платных аттракционов. Точная дата открытия движения будет известна позже. Напомним, движение на этом участке перекрыли 5 декабря 2016 года.
Комментарии
а куда ездить то? выселки пусть по европам и аренам ездят
А где новости про публичные слушания в Центральном районе. Где людей даже туда не пустили. Про новый полигон ТБО, который планирует загадить оставшуюся часть города и со временем потравить всех горожан собственными отходами через водозабор. Или это по заказу "водовозов" чтобы покупали и пили бутылированную воду. Ау АМИК. ИЛИ ТАБУ................ Еще чуть чуть и Барнаул займет 1 место среди грязных и не пригодных для жизни городов России с обнищавшим населением.
Видимо новость про Сахарова намного важнее для города
А где новости про публичные слушания в Центральном районе. Где людей даже туда не пустили. Про новый полигон ТБО, который планирует загадить оставшуюся часть города и со временем потравить всех горожан собственными отходами через водозабор.
Да...да... по Розе Ветров вся вонь и дым со свалки на город пойдут! Да ещё и РЛС рядом микроволновкой близлежащие посёлки жарит. На Гоньбинском тракте ещё лет 30 можно свалкой лог заполнять... Всё для блага и счастья населения! ((