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Правительство Алтайского края представило общественности выводы, сделанные государственной экспертизой в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря.

"Государственная экспертиза Алтайского края выявила нарушения, допущенные при проектировании: отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан", а также несоответствие конструктивных решений рекламы и кровли здания", – говорится в сообщении властей.

Напомним, что после инцидента в торгово-развлекательном центре "Галактика", где базируется "Ашан", по поручению губернатора Александра Карлина была создана техническая комиссия по установлению причин обрушения.

Специалисты пришли к выводу, что инцидент мог произойти по причине минимального запаса несущей способности конструкций, не предусматривающей дополнительных нагрузок во время эксплуатации здания.

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В региональном главке МЧС России уточнили, что на момент обрушения повсеместно на территории края была превышена сезонная норма выпавших осадков. Это и могло привести к аварийной ситуации в "Ашане".

В настоящее время региональная госинспекция направила материалы в саморегулируемую организацию проектировщиков для проверки обоснованности проектных решений на строительство первого этапа ТРЦ "Галактика".

Помимо этого, материалы направлены в Росаккредитацию с тем, чтобы воздействовать на негосударственную экспертную организацию, которая выдала положительные заключения в отношении проекта.

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Напомним, что в результате обрушения кровли в "Ашане", к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося региональное управление СКР начало доследственную проверку.