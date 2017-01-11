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Новости

Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза

, ИА "Амител"
Специалисты сделали вывод об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции магазина

Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru

Правительство Алтайского края представило общественности выводы, сделанные государственной экспертизой в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря.

"Государственная экспертиза Алтайского края выявила нарушения, допущенные при проектировании: отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан", а также несоответствие конструктивных решений рекламы и кровли здания", – говорится в сообщении властей.

Напомним, что после инцидента в торгово-развлекательном центре "Галактика", где базируется "Ашан", по поручению губернатора Александра Карлина была создана техническая комиссия по установлению причин обрушения.

Специалисты пришли к выводу, что инцидент мог произойти по причине минимального запаса несущей способности конструкций, не предусматривающей дополнительных нагрузок во время эксплуатации здания.

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В региональном главке МЧС России уточнили, что на момент обрушения повсеместно на территории края была превышена сезонная норма выпавших осадков. Это и могло привести к аварийной ситуации в "Ашане".

В настоящее время региональная госинспекция направила материалы в саморегулируемую организацию проектировщиков для проверки обоснованности проектных решений на строительство первого этапа ТРЦ "Галактика".

Помимо этого, материалы направлены в Росаккредитацию с тем, чтобы воздействовать на негосударственную экспертную организацию, которая выдала положительные заключения в отношении проекта.

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Напомним, что в результате обрушения кровли в "Ашане", к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося региональное управление СКР начало доследственную проверку.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.01.2017 12:04
- гость -

Как всегда погода виновата, а не конкретное разгильдяйство.

0  0
11.01.2017 12:10
- гость -

отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан"

т.е. при проектировании про вывеску вообще не знали? а ее самостоятельно повешали?

0  0
11.01.2017 12:18
- гость -

В задании могло не быть, но проектировщики уточнить будет или нет вообще-то были обязаны На эскизах, кстати, название имеется

0  0
11.01.2017 12:23
- гость -

Свалить на проектировщиков все легко, но не забывайте , что главное для больших сетей, это превратить доходы за которые налог платить надо, в завышенные расходы... Отсуда и упрощенные конструкции..

0  0
11.01.2017 12:25
alexxx

Правительство? Алтайского края.....

0  0
11.01.2017 12:27
ви

Да вам любая лорка скажет что проектировщики все нормально просчитывают а потом начинается нытье заказчика на тему как бы упростить удешевить.

0  0
11.01.2017 12:29
- гость -

Где посадки???

0  0
11.01.2017 12:30
- гость -

11.01.2017 12:27 ви

Да Лорка поди и считала?

0  0
11.01.2017 12:37
- гость -

11.01.2017 12:18 ТЗ пробовали читать? "сумлевающимся" часто помогает.......

0  0
11.01.2017 12:40
Актуально

У каждой катастрофы есть должность и фамилия. (Тов.Сталин)----Возражения есть?

0  0
11.01.2017 12:41
ПлохойХорошийЗлой

Вы главное скажите: разбирать заставят, или подождут пока кого-нить придавит ?

0  0
11.01.2017 12:46
- гость -

Вот также в новую дорогу 200 000 000 000 рублей вбухают, через год после начала строительства ещё понадобится столько же, половину стырят и будут лапшу вешать про плохую погоду, снег, дождь,сушь, влажность, холод, жару.

0  0
11.01.2017 12:48
- гость -

11.01.2017 12:18 ТЗ пробовали читать? "сумлевающимся" часто помогает.......

Что хотел сказать-то? Ты делаешь только то , что в ТЗ написано?А дальше голова уже не работает и никаких вопросов не возникает?Вот потому и обрушения.

0  0
11.01.2017 12:48
- гость -

0  0
11.01.2017 12:53
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 12:10 отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан" т.е. при проектировании про вывеску вообще не знали? а ее самостоятельно повешали? --- интересно, где теперь всплывут эти смертельно опасные буквы?

0  0
11.01.2017 12:53
- гость -

это что за кровля если буковок не выдержала? а что весной будет когда скопится снег и отяжелеет? не сложится заведение случаем?

0  0
11.01.2017 12:55
ек

для Ашана было ошибкой связаться с Ракшиными. теперь имиджевые потери для международной компании. по-хорошему, заставить переделать всё.

0  0
11.01.2017 12:58
- гость -

ек. или наоборот. не повесь они эти буквы, здание бы стояло до сих пор

0  0
11.01.2017 12:59
- гость -

С трудом вериться, что при заказе проекта, заказчик мог назвать проектировщику точный вес рекламы, которую он собирается повесить. А если не назвал, а повесил больше, то при чем здесь проектировщик?

0  0
11.01.2017 13:07
- гость -

Еще раз - в эскизном буквы были, поэтому проектировщик должен был учесть. Другое дело, если буквы выполнены ДРУГИЕ, не те, на которые считали, если вообще считали, могли и упустить этот момент, если в ТЗ не было оговорено.

0  0
11.01.2017 13:12
- гость -

вот надпись БАРНАУЛ на речном никто от снега не очищает и ничего не происходит. это правильные буквы

0  0
11.01.2017 13:23
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 13:07

Ну-ну. Всему виной другие буквы А если бы на крышу случайно птеродактиль сел?

0  0
11.01.2017 13:25
- гость -

А если бы на крышу случайно птеродактиль сел?

Фантастика в соседнем отделе

0  0
11.01.2017 13:26
larisa2011

если при ветре крыша качалась от букв...надо думать нет!!!

0  0
11.01.2017 13:37
- гость -

А если бы на крышу случайно птеродактиль сел?

или воробушек?

0  0
11.01.2017 13:45
- гость -

Сделали здание из дрянных материалов сэкономив денежки на личный карман. Вот и вся причина. Кто-то верит, что буквы должны весить 500 кг, а повесили 5 тонн?

0  0
11.01.2017 13:49
- гость -

Специалисты пришли к выводу, что инцидент мог произойти по причине МИНИМАЛЬНОГО ЗАПАСА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ конструкций, не предусматривающей дополнительных нагрузок во время эксплуатации здания.

а вы чего хотели, капитализмЪ это при тоталитаризме кратные запасы прочности закладывали

0  0
11.01.2017 14:22
Ыра

Любое кроилово приводит к попадалову. Тут именно такой случай. И это хорошо,что без человеческих жертв обошлось, а то гореть владельцам в аду пришлось бы.

0  0
11.01.2017 17:45
мотор

дак там фермы из профильной трубы с тоненькой стенкой (видел демонтированные фермы лежали 31 декабря вдоль дороги, на вид произвели очень сомнительное впечатление), какая несущая способность, и скорее всего из электросварной....как всегда на авось....

0  0
12.01.2017 08:53
- гость -

Ясно-понятно, что дело не в буквах, их размере и весе. При расчете нагрузки на кровлю должен предполагаться очень большой запас. Я не специалист, но думаю, что при проектировании, на минуточку, крупнейшего торгового центра, в котором предполагается размещение витрин и рекламных конструкций, должны быть учтены все возможные варианты с максимально возможными нагрузками. Помимо этого, с учетом региона, должны быть учтены нагрузки от снега и льда. Если этого не было сделано - это преступная халатность и непрофессионализм проектировщиков, в чем сомневаюсь. Скорее всего, проектные решения не были соблюдены, что у нас на строительных объектах повсеместно практикуется.Вот такая экономия получилась.

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