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Мэрия Барнаула заявила о переносе всех публичных слушаний по проекту генерального плана развития города, которые должны были состояться в ближайшие дни.
В горадминистрации отмечают, что данное решение принято "в целях предоставления максимальных возможностей жителям города Барнаула для высказывания предложений и замечаний по проекту генерального плана".
Данные о том, когда в итоге состоятся слушания, горожанам обещают предоставить позже. "Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – резюмируют власти.
Отметим, что первые слушания по генплану, рассчитанному до 2036 года, состоялись в ДК "Центральный" накануне, 10 января.
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На мероприятие пришли сотни людей, которые не смогли уместиться в зале. Те, кто все же получил возможность присутствовать на слушаниях, как правило, высказывались против проекта.
В итоге процедуру признали несостоявшейся. 11 января слушания должны были пройти во Власихе, но городская администрация опубликовала сообщение о переносе мероприятия. А практически сразу после этого появилось объявление о том, что аналогичное решение принято и в отношении слушаний, назначенных на 12 и 13 января.
Комментарии
В итоге, слушания пройдут на острове Бали, куда простому барнаульцу не добраться и проект будет принят единогласно вместе со свалкой ТБО, захоронениями отработки атомных реакторов, полигоном для испытаний биологического оружия, нефтяными вышками в русле пивоварки, полями растений ГМО вокруг города, лабораториями исследований онкологических болезней и до кучи с базой ВВС и десанта НАТО. )
думали что никто не придет?
Совершенно бесстыдное поведение администрации города, Центрального района, Южной и Лебяжинской поселковых. На глазах у сотен, пришедших в ДК Центральный жителей, начали регистрацию тогда, когда привезенные на школьных автобусах чиновники уже были вписаны в регистрационные листы, прошли в зал и сели, заняв несколько рядов. Регистрация началась в 14 часов, а в реглистах уже было вписано больше ста человек. Это чистая уголовщина. Люди всё зафиксировали, посмотрим, что скажет прокуратура.
Радует, что есть люди с активной позицией, значит еще не все потеряно.
Горожане! не дадим замусорить весь пригород!!!
это надо быть ШАРИКОВЫМИ до такого ген плана додуматься, еще заплатить за это миллионы!!! Борьба с коррупцией по губернаторски мат мат мат!
раздайте землю воинской части многодетным семьям, которые стоят в очереди годами а не под мусорку
Можно подробности: что за мусорка, где и в чем вообще суть вопроса?
между черницком и опытной станцией на территории бывшей военной части по новому генплану строят полигон ТБО
а Д.А. Медведев подписал постановление на основании которого КАЖДЫЙ россиянин вправе быть контролером в части ЖКХ, в том числе и отходов ТБО
Испугались, что народ за вилы возьмется. Сейчас подождут пока все по утихнет и по тихому примут. И буде "крындец" Барнаулу " горнозаводскому", будет Барнаул ---- кольцевая помойка. За 100 км. будем воду себе возить для приготовления пищи. А на въезде в город противогазы выдавать.
Не понимаю шумихи, для вас же свалку делают, для вашего мусора. Гдето ее все равно надо будет делать недалеко от города.
11.01.2017 15:39 Ivan 123, почитайте положение о публичных слушаниях (решение БГД от 29 апреля 2011 года N 508 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ), они не имеют как таковой юридической силы, а носят только рекомендательный характер, то есть могут рекомендовать не принимать данный проект генплана и все... Хоть на всех слушаниях проголосуют против жители города, это еще не значит, что данный генплан не будет утвержден. Так что буча то оно конечно хорошо, но толку мало, надо привлекать тяжелую артиллерию.
Там и была помойка возле змеиногорского тракта, в оврагах, не доезжая до арта, по правую руку. Относительно недавно засыпали ее.
практика работы нашей администрации в лице комитета по архитектуре однотипна. не важно какое решение будет принято на публичных слушаниях - положительное или отрицательное, окончательное решение будет за комиссией по землепользованию и застройки. Ее состав можно увидеть также на сайте города.
Свалка уже есть на Космонавтов и от туда она ни куда не денется!!!!! Вместо того чтобы максимально использовать уже имеющуюся, пытаются загадить весь город. Ведь так проще и удобнее "мусорщикам" Зачем им лишние проблемы. А жители ВСЕГО ГОРОДА, не только нагорной части, будут пожимать плоды этой глупости.
Весь вопрос в том, что генплан рисовали на коленке люди, не имеющие никакого отношения к Барнаулу и не понимающие элементарных вещей. Размещение полигона в указанном месте НИКАК не учитывает преобладающие направления ветра - весь смрад от свалки, дым, миллионы желтых мусорных мешков и прочие "прелести" будет относить не только на центр города, под этот шлейф попадут и районы Новостроек, Сулимы, Южного, Власихи, Бельмесево, всех садоводств по Змеиногорскому тракту и коттеджей на Горе. Ливневые и паводковые стоки от этой горы мусора будут отводиться в Обь ВЫШЕ уровня городского водозабора, выше уровня городского пляжа, выше уровня Речного вокзала и исторического центра Барнаула, вокруг которого администрация носится с идеей туристического кластера не первый год. Этот план закладывает экологическую бомбу под всю будущую инфраструктуру краевого центра!!! Барнаульцы, посмотри внимательно на этот предлагаемый генплан "с душком" и выскажите свое мнение Дугину и его "экспертам" о том, как вы собираетесь жить дальше в этой вонючей культурной столице Сибири!
Ivan 123 А жители ВСЕГО ГОРОДА, не только нагорной части, будут пожимать плоды этой глупости.
Всё правильно сказал! Плюсую! Но, только пожиМают руку, а плоды пожиНают!