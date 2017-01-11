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Мэрия Барнаула заявила о переносе всех публичных слушаний по проекту генерального плана развития города, которые должны были состояться в ближайшие дни.

В горадминистрации отмечают, что данное решение принято "в целях предоставления максимальных возможностей жителям города Барнаула для высказывания предложений и замечаний по проекту генерального плана".

Данные о том, когда в итоге состоятся слушания, горожанам обещают предоставить позже. "Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – резюмируют власти.

Отметим, что первые слушания по генплану, рассчитанному до 2036 года, состоялись в ДК "Центральный" накануне, 10 января.

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На мероприятие пришли сотни людей, которые не смогли уместиться в зале. Те, кто все же получил возможность присутствовать на слушаниях, как правило, высказывались против проекта.

В итоге процедуру признали несостоявшейся. 11 января слушания должны были пройти во Власихе, но городская администрация опубликовала сообщение о переносе мероприятия. А практически сразу после этого появилось объявление о том, что аналогичное решение принято и в отношении слушаний, назначенных на 12 и 13 января.



