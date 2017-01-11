Фото: eparhia.ru
Тема создания нового полигона ТБО в Барнауле закрыта, заявил сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, высказываясь о том, какой интерес горожане проявили к публичным слушаниям по проекту генплана краевой столицы.
"Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО", – подчеркнул глава администрации.
В то же время он указал на то, что краевому центру все же необходима организация системы переработки отходов. "В будущем мы вернемся к этому вопросу на основе предложений самих горожан. Но определяться с местом размещения полигона сейчас мы не будем", – добавил Сергей Дугин.
Говоря же о том, насколько активными оказались горожане, желая принять участие в публичных слушаниях по генплану Барнаула, сити-менеджер отметил: "Благодарю барнаульцев за активность и неравнодушие к судьбе родного Барнаула! Призываю вносить свои предложения по развитию города!"
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По словам Сергея Дугина, ситуация при проведении слушаний 10 января в ДК "Центральный", когда на мероприятие пришли сотни граждан, показала, что и другие площадки могут не вместить всех желающих.
"В связи с этим принято решение перенести публичные слушания. Стоит задача в перспективе организовать слушания таким образом, чтобы все желающие высказались относительно стратегического для города документа. Кроме того, мы по-прежнему готовы предоставить максимальные возможности жителям города Барнаула для внесения предложений и замечаний по проекту генерального плана", – подчеркнул сити-менеджер.
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Напомним, первые публичные слушания по проекту генплана развития города до 2036 года, на которых барнаульцы высказали озабоченность относительно перспектив создания нового полигона ТБО в районе Змеиногорского тракта, были признаны несостоявшимися.
Затем были отменены слушания, назначенные на 11 января. Позже та же судьба постигла и мероприятия, запланированные на 12 и 13 января.
Комментарии
Молодец Серёга! Быть полигону ТБО в Фирсовой слободе!
Молодец Серёга! Быть полигону ТБО в Фирсовой слободе!
уряяяя!
Игра в горячую картошку в виде полигона ТБО началась! Лесной отбился. Кто на очереди? Нахаловка? Восточный? )))
Передел рынка мусорного под Дугина пошел ?
продолжение мысли Дугин поставил силовика с уголовным делом на ЭкоКомплекс ( Карла , бывшего мента которого за мошейничество в особо крупном резко прекратили преследовать ) , начали активно муссировать новый полигон . Кто заходит на рынок ? Под кого дележка то пошла , под Дугина ?
7 с лишним миллионов "потрачено на проектирование" - выкинуто на свалку ... Ужее можно Дугина за халатность судить спокойно , и растрату в особо крупных
123ru.net/barnaul/8082774/ уголовное дело нового "хозяина" мусорного мупа ...
Самое главное, то что сказано, воплотилось. Т.е. убрали с ген.плана эту "помойку" Это ведь стратегический план развития города Барнаула до 2036 года. А то время пройдет все уляжется и вроде план есть............ Вот уберут с этой "карты" города полигон ТБО, опубликуют новый ---- ОФИЦИАЛЬНО. Тогда и будет ПРАВДА А в целом народ услышан, мер молодец ------ плюсую!!!
Не только ТБО, но и завода мусоросжигательного,скотомогильников,вырубку леса под дорогу.Короче, генплан на мыло
Дурдом. Помойка все равно нужна городу, не там так все равно гденибудь рядом с городом будет.
Не думаю, что Дугин решает какие-то вопросы
Хотя бы пусть доработают с учетом всех аспектов, покажут людям, чтобы все видели к чему стремится наш город, а потом принимают.
Предлагаю помойку в ленточном бору на объездной, вообще ничего не изменится тогда. Оптимальное решение.
Как раз если вдруг сделают на Змеиногорском мусорку весь ленточный бор будет в пакетах от "Мария РА" объездная в том числе, т.к. повезут мусор именно там. Еще чуть чуть и на дрова его можно будит рубить в округе города