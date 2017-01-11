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Громкое дело о массовой гибели людей в Иркутске от отравления концентратом "Боярышника" пополнилось новым фигурантом, которым оказался начальник отдела участковых уполномоченных Денис Черемисин.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко, по версии СКР, полицейский не организовал должным образом работу подчиненных на территории, которую обслуживал данный отдел.

В итоге, как отмечается, в одном из торговых павильонов города была продана жидкость для принятия ванн "Боярышник".

"В ней содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей", — сказала представитель СКР.

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В данный момент в отношении Дениса Черемисина возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц. Напомним, что от отравления метанолом в Иркутске погибло более 70 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении людей предъявлено обвинение 22 ранее задержанным фигурантам.