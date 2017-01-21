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Контроль за исполнением в Барнауле федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" возложен Федеральным дорожным агентством на Упрдор "Алтай".

"На Управление федеральных дорог "Алтай" Федеральным дорожным агентством возложены функции контроля над ходом реализации программы. Соглашения с Росавтодором о предоставлении необходимых средств поддержки на условиях 50-процентного софинансирования регионы заключат после окончательного утверждения программ", — цитируют в ведомстве начальника планово-экономического отдела ФКУ Упрдор "Алтай" Алексея Арсеньева.

Также сообщается, что в Барнауле в данный момент уже разработана финальная версия программы реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Барнаул включен в проект вместе с 37 агломерациями в 33 регионах России.

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Уже в 2017 году по этой программе в Алтайском крае планируют отремонтировать 50 километров уличной сети в Барнауле и 37 километров дорог регионального значения.

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Всего в 2017-2018 году в краевой столице в рамках реализации этого проекта будет отремонтировано 55 дорог. В итоге к концу 2018 года в Барнауле необходимо привести в соответствие нормативам 50% дорог и вдвое снизить число мест концентрации ДТП. Сейчас же в краевой столице имеется 59 очагов аварийности, а нормативному состоянию соответствует лишь 46,6% дорог.

