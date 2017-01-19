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Ремонт 55 барнаульских транспортных магистралей запланирован на 2017-2018 годы — масштабные работы будут проведены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В преддверии начала сезона дорожного строительства в городской администрации просят быть готовыми к временному дискомфорту. Так, первый замглавы администрации региональной столицы Анатолий Воронков отметил: "Я прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам в организации дорожного движения, которые будут возникать в ходе работ".

Что касается самого проекта "Безопасные и качественные дороги", то в целом он рассчитан на 2017-2025 годы и состоит из двух этапов. При этом первый этап выпадает на ближайшие два года.

Согласно имеющимся планам, к концу 2018 года необходимо привести в соответствие нормативам 50% дорог и вдвое снизить число мест концентрации ДТП. К слову, сегодня в краевой столице имеется 59 очагов аварийности. При этом нормативному состоянию соответствует лишь 46,6% дорог.

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Ранее были известны некоторые подробности относительно ремонта дорог в Барнауле в 2017 году. Работы проведут на 25 транспортных магистралях. А вот в 2018 году в краевом центре запланирован ремонт 30 дорог.

"После выполнения всего объема работ нормативному состоянию в Барнауле будет соответствовать почти 54% дорог", – указывают в мэрии. В данный момент объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации предстоящих ремонтных работ.

Подрядчики, которые займутся ремонтом, должны определиться к 31 марта.