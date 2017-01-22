Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 112 метров квадратных продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье находится на пятом этаже кирпичной десятиэтажки на Пролетарской, 60а.
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"Квартира с идеальным ремонтом, два санузла — один гостевой (душ, раковина, унитаз), второй санузел хозяйский (джакузи, биде). Имеется прачечная. Меблированная, бытовая техника. В доме консьерж. Теплые полы по всей квартире. Два сплит-кондиционера", — также отмечается в объявлении.
Комментарии
на фото -это общественный общепит эконом класса??
квартира с гостевым и хозяйским санузлом продается в столице деревень за 11 млн
Теперь, чтобы продать квартиру, нужно обращаться на амик? Будем иметь ввиду.
Оборот торговли и общепита упал, сейчас самое время 11 лямов за три комнаты отстегнуть. Половина семей туда даже не влезет
а мне интерьер понравился. дорого, но комфортно.
- гость - 22 января 2017 г. 10:50 --- о, владелец квартиры) выложите больше фоток. одна комната как-то не впечатлила
8 млн. Это потолок! Хочешь за 11 млн - жди 2025 года
ну и убожество
А почему Жел-дор. район? Центральный! А маленькое окошечко на лоджию выходит? Или темный коридор? Вот смотрю на этот дом из своего окна - окошки на фасаде маленькие какие-то!
а почему не 17 миллионов?
Квартира с идеальным ремонтом, два санузла — один гостевой (душ, раковина, унитаз), второй санузел хозяйский (джакузи, биде)
Из описания понятно только одно : гости срут в унитаз, хозяева срут в биде
Как надоели голодные ипотечники ну выложи фотки своих хором потом вякай