Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 112 метров квадратных продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье находится на пятом этаже кирпичной десятиэтажки на Пролетарской, 60а.

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"Квартира с идеальным ремонтом, два санузла — один гостевой (душ, раковина, унитаз), второй санузел хозяйский (джакузи, биде). Имеется прачечная. Меблированная, бытовая техника. В доме консьерж. Теплые полы по всей квартире. Два сплит-кондиционера", — также отмечается в объявлении.

