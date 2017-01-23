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Минэкономразвития РФ увидело в некоторых аспектах антитабачной концепции Минздрава нарушение прав граждан, сообщают "Известия".

Отзыв в Министерство здравоохранения направил замглавы МЭР Олег Фомичев, поддержавший необходимость мер, направленных на охрану здоровья граждан. Но в то же время, по словам чиновника, основные меры, предлагаемые Минздравом, являются "необоснованными и нереализуемыми на практике".

Напомним, ранее Минздрав представил некоторые аспекты своей антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года. Среди мер – приравнивание электронных сигарет к обычным, увеличение продолжительности рабочего дня для курящих сотрудников. Также в ведомстве выдвинули инициативу о полном запрете табачных изделий для граждан, родившихся после 2015 года.

Относительно последнего Олег Фомичев указал, что в проекте не говорится, почему запрет планируется распространить для тех, кто родился именно после 2015 года.

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"В соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом", – также подчеркивает представитель МЭР, акцентируя внимание на том, что проект необоснованно ограничивает правоспособность жителей России.

Что касается идеи роста акцизов на табачные изделия, то, по мнению Фомичева, это может обернуться ростом контрафакта.

Отметим, что на последний тезис указывали и в федеральном Минфине.