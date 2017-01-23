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Директор барнаульского муниципального предприятия "Горэлектротранс" Александр Семыкин дал официальный комментарий по вопросу возможного повышения тарифов на проезд в трамваях в вечернее время.

Напомним, данная тема активно обсуждалась после заявления о том, что МУП пытается найти выход из ситуации, связанной с тем, что курсирование трамваев в вечернее время в краевой столице является нерентабельным.

В данный момент в "Горэлектротрансе" официально прокомментировали этот вопрос. "Вопрос повышения тарифа на проезд в трамваях в вечернее время официально не рассматривается", – заявил Александр Семыкин.

По его словам, сейчас возглавляемое им предприятие изучает опыт коллег в других городах, где используется дифференцированный подход для определения тарифа на проезд в общественном транспорте, действующего в вечерние часы.

Директор МУПа отметил, что такая практика, например, введена в Хабаровске и Ульяновске.

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"Безусловно, есть как плюсы, так и минусы этого внедрения. Но, повторюсь, мы только знакомимся и изучаем это нововведение, поскольку экономическая ситуация, которая сподвигла транспортников Ульяновска, Хабаровска, других городов выйти с таким предложением, во многом сходна с той, которая складывается в Барнауле", – отмечает Александр Семыкин.

В данный момент предприятие-перевозчик пытается понять, на что можно надеяться в результате сокращения подвижного состава в вечернее время.

"Для этого потребуются серьезные расчеты. К концу недели постараемся предоставить более точную информацию", – добавил глава "Горэлектротранса".