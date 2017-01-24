Фото: dmitrov-reg.ru

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в очередной раз высказался по теме создания в краевой столице нового полигона твердых бытовых отходов, подчеркнув, что пока данный вопрос закрыт.

Так, в интервью программе "На первом плане. Барнаул" глава городской администрации отметил: "Мы сегодня движемся по пути сортировки и переработки мусора, что позволит нам минимум 15 лет пользоваться тем полигоном твердых бытовых отходов, который сегодня существует".

В этом контексте, по словам Сергея Дугина, "темы по созданию нового полигона ТБО сегодня не существует".

Читайте также: Генплан и новый полигон ТБО в Барнауле: почему это проблемные темы?

Напомним, что официально о закрытии данного вопроса сити-менеджер заявил 11 января, после того как тема полигона стала одной из центральных на публичных слушаниях по проекту генплана Барнаула.

"Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО", – сказал тогда Сергей Дугин.

Читайте также: Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана

Отметим, после этого вопрос прокомментировал и губернатор Алтайского края Александр Карлин, указав на то, что в перспективе к проблеме полигона ТБО следует подойти взвешенно.



