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Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что Барнаулу никуда не уйти от вопроса утилизации мусора, и обострять данную тему, по его словам, не следует.
Об этом он высказался в своем блоге, где порассуждал в целом о проекте генерального плана краевой столицы и проблеме публичных слушаний.
"Тема полигона твердых бытовых отходов не нуждается в искусственном обострении. Наш мусор, и нам им заниматься. Его не удастся вывезти ни в Томскую, ни в Новосибирскую, ни в Кемеровскую область. Возмущаясь планами строительства нового полигона ТБО, многие предпочитают не замечать, сколько стихийных, несанкционированных "полигонов" постоянно возникает в разных точках", – отметил глава региона.
Отдельной темой, по словам Александра Карлина, является частный сектор, где зачастую любой овраг превращают в свалку. "И никого не смущает "роза ветров" от гниющей свалки в десятке метров от жилых строений", – сетует губернатор.
Глава края уверен, что вопрос строительства нового полигона ТБО в региональной столице требует специального экспертного рассмотрения.
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"Нынешний полигон будет действовать еще лет пять. За это время следует комплексно подойти к решению проблемы, поставив во главу угла не вопрос увеличения площадок под ТБО, а выход на новый технологический уровень их сбора, сортировки, переработки и утилизации", – написал губернатор.
Также Александр Карлин обратился к вопросу организации публичных слушаний по проекту генплана в Барнауле. По его мнению, власти города поторопились с проведением слушаний. Однако "лепить" из мэрии образ врага тоже не стоит.
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"В администрации города тоже работают барнаульцы. Здесь живут их дети и внуки. И им далеко небезразлично, каким будет город в ближайшем будущем", – уверен губернатор.
Напомним, что тема создания нового полигона ТБО в Барнауле вышла на первый план в ходе публичных слушаний по генплану, которые в итоге были перенесены. Ввиду тревоги горожан глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что тема полигона объявляется закрытой.
Накануне сити-менеджер рассказал, что действующий полигон ТБО можно использовать еще в течение 15 лет.
Комментарии
Где там Карлин живет? Вот рядом с его домом полигону самое место, ему ж не все равно, каким город будет в ближайшем будущем? Вот пусть и проконтролирует правильность создания полигона ТБО.
у карлина 5 лет у дугина- 15 не пойму почему краевое руководство назначенное рулит городом? у города есть свое руководство назначенное тоже причем зная, где чаще всего учатся и планируют жить чиновники- не надо нам заливать про их обеспокоенность Ишутин, Чертов повывезли алтайские леса на китайские зубочистки- и где они теперь? и дети их?
"Где там Карлин живет? " - Где-где, в Москве! туда и повезем!
Где сам живет, там ТБО и надо строить!!! Прям в его огороде!!