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Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что Барнаулу никуда не уйти от вопроса утилизации мусора, и обострять данную тему, по его словам, не следует.

Об этом он высказался в своем блоге, где порассуждал в целом о проекте генерального плана краевой столицы и проблеме публичных слушаний.

"Тема полигона твердых бытовых отходов не нуждается в искусственном обострении. Наш мусор, и нам им заниматься. Его не удастся вывезти ни в Томскую, ни в Новосибирскую, ни в Кемеровскую область. Возмущаясь планами строительства нового полигона ТБО, многие предпочитают не замечать, сколько стихийных, несанкционированных "полигонов" постоянно возникает в разных точках", – отметил глава региона.

Отдельной темой, по словам Александра Карлина, является частный сектор, где зачастую любой овраг превращают в свалку. "И никого не смущает "роза ветров" от гниющей свалки в десятке метров от жилых строений", – сетует губернатор.

Глава края уверен, что вопрос строительства нового полигона ТБО в региональной столице требует специального экспертного рассмотрения.

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"Нынешний полигон будет действовать еще лет пять. За это время следует комплексно подойти к решению проблемы, поставив во главу угла не вопрос увеличения площадок под ТБО, а выход на новый технологический уровень их сбора, сортировки, переработки и утилизации", – написал губернатор.

Также Александр Карлин обратился к вопросу организации публичных слушаний по проекту генплана в Барнауле. По его мнению, власти города поторопились с проведением слушаний. Однако "лепить" из мэрии образ врага тоже не стоит.

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"В администрации города тоже работают барнаульцы. Здесь живут их дети и внуки. И им далеко небезразлично, каким будет город в ближайшем будущем", – уверен губернатор.

Напомним, что тема создания нового полигона ТБО в Барнауле вышла на первый план в ходе публичных слушаний по генплану, которые в итоге были перенесены. Ввиду тревоги горожан глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что тема полигона объявляется закрытой.

Накануне сити-менеджер рассказал, что действующий полигон ТБО можно использовать еще в течение 15 лет.