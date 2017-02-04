Фото: imstr.com/portfolio/164/
Проблему отсутствия тротуаров возле Кардиоцентра поднимает читатель ИА "Амител" Александр. Барнаулец предлагает на участке на улице Малахова — Юрина (возле Кардиоцентра) обустроить тротуар. Сегодня там пешеходная зона сделана вплотную к дороге, без всяких ограждений, поясняет мужчина.
По его словам, ранее в данном районе не было жилой застройки, поэтому необходимость тротуара была минимальной. С появлением домов на Гущина 157, 150\2 и т.д. появилась необходимость пересмотреть благоустройство данного участка.
Александр отмечает, что в зимнее время там практически невозможно пройти пешком, потому что большое количество снега на тротуаре. В летнее время по тротуару невозможно идти во время дождя, потому что из за отсутствия ливневых канализаций вода по ул Малахова идёт как раз возле тротуара.
Осенью 2016 года Александр направлял письма в комитет по дорожному хозяйству и в прокуратуру АК с предложением внести данный участок в программу реконструкции и провести работы по устройству тротуара — перенести тротуар ближе к ограждению КГБУЗ "Алтайский кардиологический диспансер", проработать возможность устройства ливневой канализации на проезжей части.
В комитет по дорожному хозяйству мужчине пояснили, что выполнить работы по переносу пешеходной дорожки на указанном участке возможно только в рамках реконструкции улицы Малахова. А эти работы требуют разработки проектно-сметной документации, также нужно получить заключение государственной экспертизы, что в свою очередь требует включения в адресную инвестиционную программу города. где бюджетные средства на 2016-2018 годы уже распределены. В комитете подчеркнули, что финансовые средства на перенос пешеходной дорожки на данном участке не предусмотрены.
Между тем, по словам Александра, в микрорайоне много маленьких детей и пройти с коляской также можно только с большими затруднениями. Отсутствие нормального тротуара создает большую опасность возникновения ДТП с участием пешеходов. Читатель надеется, что широкое освещение в СМИ этой проблемы способствует ее решению до того, как там произойдет какая-нибудь трагедия.
Напомним, также на этой неделе жители нового района Барнаула обратились через СМИ с просьбой к ГИБДД и администрации города сделать новый разворот на улице Малахова. Горожане отмечают, что жители недавно построенного микрорайона за Кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и просят решить этот вопрос.
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Комментарии
В городе полно денег на решения подобных проблем. Посмотрите сколько на всякие туркластеры потрачено и запланировано в этом году.
Туркластер можно Воффке показать, а перед кем похвастаться тротуаром?
А зачем глазами на туркластер смотреть, надо своими ногами опробовать новый тротуар. Или почистить его .
сначала покупают дешевые квартиры, а потом решают возникающие проблемы
и второе. покупайте автомобиль. покупайте гараж. и не надо ходить пешком
сначала покупают дешевые квартиры, а потом решают возникающие проблемы
Зависть что ли гложет? Кроме батона с майонезом ничего себе позволить не можете?
Сколько я не отправлял писем сурикову, карлину, путину, медвежутю, по реальным проблемам, одни отпискм всегда от их шестерок были, а они и не читали, так что бесмыслено.
09:27, я амиковский тренд соблюдаю. разбили машину во дворе - виноват, гараж не купил тут тоже налицо вина. надо сначала смотреть, а потом покупать. на сэкономленные деньги от стоимости квартиры можно купить и поповозку, и гараж
Нет никакой проблемы с тротуаром, все спокойно ходят, гуляют, мамаши с колясками и никто никому не мешает. Это очередной жалобщик и все.
гость - 4 февраля 2017 г. 10:01 09:27, я амиковский тренд соблюдаю. разбили машину во дворе - виноват, гараж не купил
Отстал ты от жизни, тренд новый - это пусть путин за коммуналку платит. Кстати правильный тренд, пусть с медвежонком из своей кружки достанут бабло и за всех расчитаютсяя. И по ипотекам тоже.
Бюджет распределен, но пусть заложат на будущие года. Никто не говорит, что завтра строить надо начать. Под лежачий камень вода не течёт
Ил пусть кардиоцентр сам построить тротуар
Бюджет распределен пообъектно, а как же экономия бюджета? + бюджет можно пересмотреть
Купи машину..., очередной жалобщик..., и тд. Судя по отзывам, некоторые не хотят видеть Барнаул цивильным городом.
По поводу так называемого туркластера, кто нибудь сможет объяснить для чего потратили тонны бабла и построили это страшилище ( лестница) на ВДНХ бывшем, она вообще куда ведет? Да виды сверху красивые, но больше там нет ничего, кроме церкви строящейся, но как по мне так по предыдущей лестнице быстрее было подниматься, да и не скользкая такая она была.
Там будет ещё одна лестница, только с набережной. Может попросить построить лестницу возле кардиоцентра? И тогда деньги найдут
Да, реально, что-то хочешь, просто проси построить лестницу. У кого то страсть к лестницам)) интересно у кого это...
Уважаемый Сергей Иванович Дугин! Читая эту статью в Амик, пожалуйста, услышьте жителей города и наведите порядок на этом районе. Сделайте тротуар и освещение на нем, а также дополнительный разворот/перекресток на ул. Малахова.
Да, интересно услышать мнение главы администрации, а не председателей комитетов и их замов. Да и письма пишут не они, а только подпись ставят, исполнители то - не они. Они хоть вникать в суть проблемы? Народ не слышат или не слушают. Вот в чем вопрос.
Надо построить дорогу через юрина на гущина. Через гаражи. Они не законные все.
Переход около Европы должны были сделать в 2014-15 году( Вспомните трагедию с гибелью ребенка)ГДЕ????????? А Вы говорите..Дугин...Пешка он
Господа Барнаульцы, хватит писать такие письма и требовать какого-то благоустройства. Денег на это нет и не будет. Здесь вам не Лондон и не Париж и никаких чистеньких тротуаров и газонов не будет никогда. Радуйтесь тому что есть, приспосабливайтесь - покупайте автомобили и не хотите пешком, нет денег - резиновые сапоги (летом в них удобно ходить по лужам), зимой можно ходить не по Малахова, а около дома 182 по Юрина (там есть проход). И вообще, зря вы залезли в этот район, пожалеете ещё сто раз
12-32....В центре живешь? Где то ближе к Луговой????
Он житель Ускова видимо
Любит наш народ говорить, что делать, что одевать, что покупать. Не согласен, пошёл мимо. Не мешай делать наш город лучше. Злые вы какие-то
12-35. Где живу, это не важно, но как живут другие люди во многих странах уже посмотрел и есть с чем сравнивать. И как работает все в системе власти, в распределении денег - знаю. А потому давно не питаю ложных иллюзий. Чтобы сделать из Барнаула нормальный по европейским меркам город по уровню благоустройства, проще в чистом поле построить с нуля новый Барнаул. Поэтому с Луговой не я, а те писатели в администрацию, жизни не знают, живут в розовых очках
согласен с обращением
Живет а старом вонючем доме, денег нет на новостройку, вот и плачет. Другим жить не даёт нормально. Посмотрел э, полблизывался. Путешественник блин
Да зачем нам тротуары и дороги?
12-54. Все у меня ок. И я не плачу, плачут как раз жалобщики, я вам раскрываю глаза на правду, которую 90% людей не желают принимать, потому что она не вписывается в их мировосприятие. Пишите дальше письма. Верьте. Вам все построят, надо только подождать
13-00....Точно с Луговой(((
Я купил квартиру возле кардиоцентра. Мне он теперь мешает добираться до дома! Требую перенести кардиоцентр в другое место)
Когда приезжал представитель православной церкви, нашли деньги, чтобы на один(!!!) день уложить асфальт, чтобы приезжему священнику удобнее было выходить из автомобиля. А потом еще и демонтировать тоже деньги потратили! Для жителей Барнаула с детьми денег нет. Ходите по проезжей части. Если вас задавят, такова воля бога.
Всем привет. Рад что это здесь опубликовали, надеюсь моё письмо было не зря. Тем кто пишет - жалобщик и т.д. - вы не правы. Я не жалобщик. Просто хочется чтобы город был для людей, а не для машин. П.С. машина есть
Много конструктивных советов по поводу перемены места жительства, приобретения машины и гаража, переноса кардиоцентра. Все районы города должны быть безопасно обустроены для людей. Жаль, что чиновники занимаются отписками и не понимают, что от их решения зависит чья-то жизнь.
Бюджет города Барнаула всего 9 млрд руб. Это копейки для такого города. Что вы пристали к чиновникам города. Они такие же нищие как и мы.
Бюджет города Барнаула всего 9 млрд руб. Это копейки для такого города. Что вы пристали к чиновникам города. Они такие же нищие как и мы.
Че, пилить не хватает? Сократить половину - все равно толку нет.
По правде город должен быть для людей и в машине и без неё, а не в статистических отчетах чиновников.