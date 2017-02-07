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Жители Алтайского края подают заявки на бесплатный дальневосточный гектар

, ИА "Амител", Мария Трубина
Жители Алтайского края и Республики Алтай решили получить землю на Дальнем Востоке

Фото: 1ul.ru

Жители Алтайского края не остались в стороне от призыва получить бесплатно землю на Дальнем Востоке. На данный момент от региона уже подано 25 заявок на оформление участков, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Еще пять заявок поступило из Республики Алтай.

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По Сибирскому федеральному округу от Республики Бурятия пришло 37 заявок, от Хакасии – 27, Забайкальского края – 17, Иркутской области – 73, Кемеровской – 29. В Красноярском крае на бесплатную землю подано 53 заявки, в Омской области – 80, в Томской – 12.

Всего на получение бесплатной земли жители России подали уже 50930 заявлений. При этом 11551 – в первые дни февраля, когда стартовал третий этап проекта и получить участок смог любой гражданин России.

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Наибольший интерес у россиян вызвали участки земли, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.

Вызвала программа интерес и у жителей столицы: из Москвы и Московской области пришла 661 заявка. Свыше 200 заявок прислали из Санкт-Петербурга.

Читайте также: Как жителям Алтайского края бесплатно получить землю на Дальнем Востоке?

По информации ведомства, большим спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тыс. 

По приведенным министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой данным декабрьского опроса ВЦИОМ, принять участие в программе хотят 14% россиян, при этом 6,5% ответили утвердительно, а 7,5% выбрали графу "скорее да".

"Даже 6,5 процента – это более 10 миллионов человек, что по отношению к 6,2 миллиона человек на Дальнем Востоке, очевидно, весьма и весьма немало. Так же, как и очевидно, что постепенно этот потенциал будет реализовываться, постепенно этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение дальневосточного гектара", – отметил Александр Галушка.

Редакция Amic.ru благодарит за быстрый и полный ответ пресс-службу Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2017 08:20
- гость -

Половина Алтайского края - брошеные , опустевшие деревни. Имеются дороги и коммуникации. Так что - же мы их не осваиваем. Или потом китайцев сюда заселим?

0  0
7.02.2017 08:26
- гость -

7.02.2017 08:20 - гость - ключевое слово - бесплатно.

0  0
7.02.2017 08:33
Онли Олд.Эмайк.Ру

Её богу человек ведёт себя как примат...

0  0
7.02.2017 08:41
- гость -

Что там делать то на дальнем востоке! Ифраструктуры никакой,сотовой связь только в городах, люди бедные, авиаперелеты дорогущие. Из москвы дешевле в Нью йорк улететь, чем, на наш дальний восток!

0  0
7.02.2017 08:44
Онли Олд.Эмайк.Ру

Что-что, получить бесплатно ненужную землю, и всю жизнь платить за неё налог! )))

0  0
7.02.2017 08:55
- гость -

7.02.2017 08:41 - гость -

Насильно вас туда ехать никто не заставляет. Заметьте.

0  0
7.02.2017 08:58
- гость -

Почему не заставляет? Погнали чёрный воронок, сказали чтоб собирал вещи

0  0
7.02.2017 09:02
- гость -

Завязывай курить, это мусоровоз подъезжал к бакам.

0  0
7.02.2017 09:05
Stroller

А почему фотография горной гряды «Сундуки» Хакасия?

0  0
7.02.2017 09:18
- гость -

Агрокамикадзе!

0  0
7.02.2017 09:40
- гость -

Слишком большое внимание этой бредовой кампании, это даже не кость правительство кидает народу, а так - требуху

0  0
7.02.2017 09:54
- гость -

Это издевательство со стороны государства. А наши готовы бежать уже к медведям, лишь бы не жить на нищей родине АК.

0  0
7.02.2017 09:55
гость

А Москва и Питер не спешат переселятся))

0  0
7.02.2017 10:03
- гость -

7.02.2017 09:55 гость

Научись сначала писать по-русски грамотно, псевдомосквич )

0  0
7.02.2017 10:06
Леня

Якобы "халява"....по телевизору посмотрели что государство раздает и все бросились, ну и возьмете, там инфраструктуры нет....будете земельный налог пожизненно потом платить

0  0
7.02.2017 10:21
- гость -

Это скорее какая то внешнеполитическая показуха. А делать там нечего! Рядом с водоохранной зоной НЕЛЬЗЯ! Рядом с лесом НЕЛЬЗЯ! Ближе 50 км от населенного пункта нельзя! И если что то приличное и было, то местное население за полгода всё уже застолбили. Если на участке обнаружится что то исторически ценное (например камень с древней надписью) его забирают!

Взять можно гектар на камнях или болоте: дорог нету, доставка строй материалов да и сами строй материалы по сказочным ценам! Чтобы что то выращивать нужно нереальную кучу бабла по хранить в земле! А если есть надежда типа "найду золото" не надейтесь, на этом участке сразу найдут "жутко ценный камень с древней надписью"

0  0
7.02.2017 10:27
- гость -

А я вот купил себе дом в деревне и живу там летом, зимой в Барнауле,свежий воздух, натуральные продукты,пенсия + банковский процент, чего еще нужно? В смысле на кой орган мне Д-восточный гектар нужен, рекомендую земляки!!!!!!!!!!!

0  0
7.02.2017 10:31
- гость -

не хотите - не берите. вас никто не заставляет. статистика по желающим есть. если вы приросли опой к депрессивному алтайскому региону, то это только ваша гордость или проблема (кто как оценивает).

0  0
7.02.2017 10:37
- гость -

если вы приросли опой к депрессивному алтайскому региону, то это только ваша гордость или проблема (кто как оценивает).-----------------А ДВ твоя ..опа оценивает как НЕдепрессивный.

0  0
7.02.2017 10:52
Rogue Stray

Заголовок надо бы поменять: "25 сумасшедших жителей Алтайского края подали заявки..." Что они собираются делать на своём гектаре? Типа, сельским хозяйством заняться? Так 1 гектар для с\х производства - это ниачом. Так, большой огород. Турбазу построить? Бу-га-га! Кто ж им даст гектар, интересный для туризма? Там местные уже давно в очередь стоят за "вкусной" землёй.

Кусок земли в 1 вшивый гектар, где нет никаких коммуникаций, дорог, где климат совсем не субтропический, в России не стоит НИЧЕГО. Даже более того - это огромная головная боль, чемодан без ручки. Как уже правильно заметили, в Алтайском крае полным-полно таких "гектаров", даже более привлекательных с точки зрения с\х или турбизнеса, однако никто особенно не рвётся их осваивать. Даже губернатор, вон, про деревни, состоящие из одной старушки, рассказывает. Так на Алтае хоть дороги худо-бедно есть и до окрестных поселений расстояние поближе - в случае чего за полдня до соседа на лошадЕ можно добраться за помощью. А Дальний Восток - это ж полный вперёд, ребята. Да вы карту-то посмотрите!

Короче, мечтания всё это. И собирает этот прожект либо мечтателей, либо хитрож... хитромудрых кидал, которые собрав коллектив простодырых намереваются отхватить здоровый кусман земли и основать там свою деревеньку с холопами.

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7.02.2017 11:06
Rogue Stray

7.02.2017 10:21 - гость - ...если есть надежда типа "найду золото" не надейтесь, на этом участке сразу найдут "жутко ценный камень с древней надписью"

_______________

Чёй-то? Если нашёл золото, то уже никаких надписей не надо. Все полезные ресурсы, а уж тем более драгметаллы, в РФ принадлежат ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО государству. Так что не дай бог на своей земле (хотя земля в РФ тоже государственная) найти золото или какие-нибудь углеводороды - тут же выпнут с узелком подмышкой в бескрайнее пространство Родины.

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7.02.2017 14:33
Онли Олд.Эмайк.Ру

Закралась крамольная мысль, а не оформляют ли его те кто придерживается принципа "я с тобой на одном гектаре с..ь не сяду"?

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7.02.2017 14:37
Rogue Stray

Ну, если только для этих целей. Для поднятия ЧСВ раз в год съездить "удобрить" свой гектар...

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7.02.2017 14:43
Онли Олд.Эмайк.Ру

Всё-таки хорошо в России жить в отличие от той же Японии (где "спят стоя", можно под эти "нужды" каждому целый гектар оформить...

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