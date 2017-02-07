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Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста – опрос

, ИА "Амител"
За подобные изменения выступили только 7% горожан

Фото: belrynokby.ru

Большинство барнаульцев выступают против повышения пенсионного возраста в России — такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного на сайте Зарплата.ру в начале февраля.

Известно, что свое мнение с 1 по 6 февраля по данному поводу высказали 860 пользователей сайта. Барнаульцам задавали вопрос, поддерживают ли они увеличение пенсионного возраста.

Против высказались 79% респондентов. За подобного рода изменения выступили 7% участников опроса, 11% оказались настроены нейтрально. Еще 3% опрошенных затруднились со своим ответом.

Из тех, кто принимает повышение пенсионного возраста, 52% выразили согласие с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию в 63 года. Еще 44% не против выхода женщин на пенсию в 63 года, а мужчин — в 65 лет.

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Что касается планов, связанных с тем, как прожить при выходе на пенсию, то довольствоваться положенными выплатами готовы 20% опрошенных.

10% горожан надеются на помощь родственников, еще 10% предпочитают откладывать деньги уже сейчас, 4% располагают недвижимостью для сдачи ее в аренду.

Основная же часть участников опроса, а это 56%, намерены подрабатывать.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2017 13:07
- гость -

Правительство России хотело принять решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

Средняя продолжительность жизни в России - 70 лет. Работодатель платит 22% от зарплаты в пенсионный фонд. Средняя пенсия 13к рублей. Итого за 5 лет государство выплатит тебе 780к рублей. Средняя зарплата 35к. Допустим ты начал работать в 20 лет. За 45 лет ты выплатил государству 4 миллиона 158 тысяч рублей. Итого: тебя надрали на 3 миллиона 378 тысяч рублей. И это только с пенсией.

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7.02.2017 13:20
- гость -

7 проц-это,наверное,депутаты всякие и слуги наши))))

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7.02.2017 13:32
- гость -

Работающие население на 100% против тут даже к баке ходить не нужно.

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7.02.2017 13:41
- гость -

На одну пенсию не проживёшь? А может и не надо?

0  0
7.02.2017 13:44
- гость -

Одно дело, когда работа есть, а если ее нет? Сейчас же везде молодые требуются... А дворником или техничкой мало кто согласен под старость, это уж если сильно прижало, да и то, если здоровье позволяет... Не все же рукамиводят, некоторые на стройке кирпичи таскают...

0  0
7.02.2017 14:02
- гость -

В состоянии ли "учёные мужи" из Правительства обеспечить работой население в возрасте от 50 до 65 лет, причём, чтобы уровень зарплаты соответствовал хотя бы прожиточному минимуму? - Нет! Тогда как такое повышение пенсионного возраста можно назвать? - Завуалированной формой геноцида населения страны...

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7.02.2017 14:17
Foxpro

Зреднюю зарпалту -то уреж.. Осетр длинный.

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7.02.2017 14:19
- гость -

Да это открытая форма геноцида, нагло об этом говорят, только словами другими.

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7.02.2017 14:26
Rogue Stray

Кто-то собирается дожить до пенсии?

"Эй, вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?" Неизвестный сержант. 1918 год (С)

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7.02.2017 14:57
leonid_vkontakte

Пенсионеры с маленькой пенсией и без "богатых" детей чем и как выживают ? Если они успели лет 20 -30 назад , неважно как, смогли "получить" дачку - это спасение ! Но теперешним пенсам, с таким же соцстатусом - невпротык ! Земельку надо купить, а деньгов НЕТУ- КА ! Ложись и помирай . Наверное специалист вчера у Вас сообщал : половина земель в Алткрае БРОШЕНО ! Почему их нельзя отдать людям, как раньше давали "под картошку - моркошку" ? Было бы смешно, если б не было так грустно от ИДЕЙ - берите ГА на Дальнем Востоке, бесплатно ! А оно нам надо ? Иезуитский замысел в том, что через некоторое время объявят - кскримент не удался, люди не хотят ДАЖЕ даром землю брать. Поэтому этот альтруизм прекратить ! Эффективно будет - только продавать, инвесторам реально дающим деньги. Народ опять в глубокой.... тоске по лучшей жизни ! Для чего так развернуто гнусю ? Наши власть предержащие оторваны от реальной обстановки в стране, отсюда такие "веселые" предложения по повышению пенсионного возраста , "дарового гектара" и т.п.. Так давайте громче и чаще подсказывать им ПРОСТЫЕ но правильные идеи и решения !!! А то ведь жизнь -то все хуже и хуже.

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7.02.2017 15:08
- гость -

думаю, все они знают, но им просто клали они на всех...

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/654/80654720_Kladem_na_sovest.jpg

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7.02.2017 15:33
- гость -

"Профдеформация от длительного нахождения при власти в условиях отсутствия обратной связи и ответственности за свои действия всегда приводит к деградации всего государства." (с)

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7.02.2017 16:40
Онли Олд.Эмайк.Ру

предлагаю всем принять как истину, то что рано или поздно пенвозраст поднимут, это мировая тенденция и никого это не обойдёт стороной. Единственное, беспокоит сколько накинут (у наших же меры нет, нет чтоб для пробы год-два накинуть - навернут лет 10).

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7.02.2017 16:54
Олень, к сожалению

Вообще предлагаю поднять на 10 лет, а затем после начала бурления народных масс волевым решением скинуть 3 (три) года и все будут счастливы, вот увидите!

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7.02.2017 17:01
Rogue Stray

7.02.2017 16:40 Онли Олд.Эмайк.Ру предлагаю всем принять как истину, то что рано или поздно пенвозраст поднимут, это мировая тенденция...

________________

Это где это? В проклятой америкосии и гнилых гейропах? "Шурик, это же не наш метод!" (С)

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7.02.2017 17:19
fdor_google

65 сделают всем божьим людям. Не пить , не курить, питаться с огорода идоживешь тогда. И вот это...гектар этот на ДВ...это типа гуманной эвтаназии ( еще б денег на билет туда...). Ведь известно, что замерзнуть не больно, типа уснул и все..Потом лежать в вечной мерзлоте(эти участки и есть самые ценные) приятней...Мамонты до сих пор там как живые (местные пробовали)...Так что вышел на пенсию и сразу на ДВ(только непонятно зачем один гектар...на всех только по полгектара хватает). Ну а если пенсионер дожил и здоров и на Дв не хочет...таблеток ему бесплатных или томографию двойную...чтоб не наглел.

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7.02.2017 17:24
П. в лужу

Не знаю где там отмерять гектары собираются, но Владивосток - это широта Сочей (это так для справки про "вечную мерзлоту".

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7.02.2017 17:28
- гость -

Онли Олд.Эмайк.Ру 7 февраля 2017 г. 16:40 предлагаю всем принять как истину, то что рано или поздно пенвозраст поднимут, это мировая тенденция и никого это не обойдёт стороной. Единственное, беспокоит сколько накинут (у наших же меры нет, нет чтоб для пробы год-два накинуть - навернут лет 10). ================= В цивилизованном мире средняя продолжительность жизни в среднем на 20(!!!) лет выше средней продолжительности жизни в России. А у нас средняя продолжительность жизни мужчины меньше 65 лет. Т.е. бОльшая часть мужчин до пенсии не доживет.

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7.02.2017 17:36
- гость -

Выход на пенсию и цены как на западе, а зарплаты и пенсия как в Гондурасе.

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7.02.2017 17:49
Rogue Stray

7.02.2017 17:24 П. в лужу Не знаю где там отмерять гектары собираются, но Владивосток - это широта Сочей (это так для справки про "вечную мерзлоту". ____________

Угу. Кто ж тебе возле окияну гектар нарежет?

Кстати, товарищ Пэ в лужу, ну-ка глянь-ка широту Монголии и в частности пустыни Гоби. А потом графики СУТОЧНЫХ температур зацени.

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7.02.2017 17:51
fdor_google

Пэ в лу. Владивосток, юг дв уже заняты местными , свободная раздача ..это якутия и севернее...лужи там даже летом по утрам корочкой льда покрыты, так что дв - это большей частью мерзлота. А во Владивостоке да...тепло. Виноград дикий растет, только фукусима все портит.

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8.02.2017 07:03
вера к

кто-то прям будет спрашивать наше мнение

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