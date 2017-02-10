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Новости

Банки Алтайского края за год выдали кредитов на 237 млрд рублей

, ИА "Амител"
Физлицам в регионе за 2016 год выдали 85 миллиардов рублей в качестве займов

Фото: hbon.ru

Кредитные организации в Алтайском крае за 2016 год выдали заемщикам 237,7 миллиарда рублей, сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Центробанка.

В сравнении с 2015 годом в крае было выдано кредитов на 21,7 миллиарда рублей больше. "За отчетный период темп роста объемов кредитования в регионе составил 110,1% против 106,7% в среднем по России. Две трети займов в крае (152,6 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, из них 66,2 миллиарда рублей – кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства", – указывают в региональном МЭР.

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В декабре 2016 года средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества составили 14,4% при кредитовании на срок до года и 12,4% на срок свыше года.

Что касается кредитования физлиц, то им в 2016 году в Алтайском крае выдали 85 миллиардов рублей в качестве займов. В данном случае темп роста составил 123,4%.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.02.2017 07:52
- гость -

Банки Алтайского края за год выдали кредитов на 237 млрд рублей

Значит собрали на 500 млрд?

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10.02.2017 08:25
- гость -

Показатели устойчивости российской экономики ухудшаются стремительными темпами и она вошла в критической состояние, следует из отчета Банка России, который был опубликован 3-го февраля. Согласно отчету, соотношение внешнего долга к ВВП достигло 42%. Это наихудший показатель за всю историю мониторинга этого показателя. Чтобы понять, что означает это значение, достаточно сказать, что по методике МФВ, критическим порогом, за которым следует неустойчивость и обрушение экономики страны является 25%. Иными словами, критический порог для российской финансовой системы превышен почти в два раза. Следует заметить, что величина критического порога в 25% используется не только в методике МФВ, но в методологии Счетной Палаты РФ.Кроме абсолютной величины задолженности крайне важна также и ее динамика. И тут дела обстоят еще хуже. Рост задолженности в 1,57 раза превышает доходы, получаемые Россией от экспорта товаров и услуг, а это означает, что страна стремительно теряет имеющиеся валютные запасы и в очень скором времени будет не в состоянии обслуживать свой внешний долг.

При этом на обслуживание западных кредитов (проценты и их погашение) в настоящее время тратится 40% всего притока валюты в Россию от экспорта. Общая величина Российского долга сейчас составляет 518,7 млрд долларов. Что намного превышает золотовалютные резервы страны и ожидаемые валютные поступления. Если пересчитать эти цифры душу населения РФ, то выяснится, что каждый гражданин России в настоящее время должен уплатить западным кредиторам 3538 долларов.

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10.02.2017 08:31
Шатал Труба

Позитиффф, сразу видно рост экономики

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10.02.2017 08:43
Гость

42% долг к ВВП - нормаль. Не сгущайте краски. В некоторых странах 150-200% ВВП.

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10.02.2017 08:48
- гость -

Внешний долг США к ВВП - 98 %, Бельгия - 338 %, у нас один из самых маленьких долгов.

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10.02.2017 08:50
Сталинский Сокол

10.02.2017 08:25

- гость - каждый гражданин России в настоящее время должен уплатить западным кредиторам 3538 долларов.+++++Ваша выкладка(если она правдива), просто замечательная. Я не экономист, но ясно понимаю, что не все так доблестно, в нашем застойномПутинском государстве.

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10.02.2017 08:59
- гость -

- гость - 10 февраля 2017 г. 08:25 каждый гражданин России в настоящее время должен уплатить западным кредиторам 3538 долларов

Выплата идет из налога, налог зависит от дохода - если олигарх Петров должен уплатить 200 миллионов долларов, то учитель Иванов - 2 доллара, в среднем и получится 3538 долларов

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10.02.2017 09:06
- гость -

10.02.2017 08:50 Сталинский Сокол

Да, ты явно не экономист и ничего не понимаешь.

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10.02.2017 10:20
- гость -

Шатал Труба 10 февраля 2017 г. 08:31

Позитиффф, сразу видно рост экономики

ага, и долгожданное повышение производительности труда, если представители бизнеса и предприниматели могут обеспечить рентабельность не менее 14,4%

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