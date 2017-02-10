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Алтайские журналисты вновь пойдут в слесари, массажисты и гончары

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Конкурс "Журналист меняет профессию" стартовал в Алтайском крае в третий раз

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Более 50 журналистов Барнаула без отрыва от основной работы пройдут обучение рабочим специальностям. Они будут учиться шить, делать массаж, изготавливать ювелирные изделия, класть камень.

Конкурс "Журналист меняет профессию" пройдет в Алтайском крае уже в третий раз, сообщает журнал "Алтайская стройка". Это обучение разным специальностям в настоящих учебных заведениях с получением документов об обучении. Будут и теоретические, и практические занятия, по окончании пройдут настоящие экзамены и выбор победителя — самого успешного в новой специальности.

Журналисты будут осваивать профессии каменщика, электросварщика, дизайнера интерьеров, гончара, ювелира, автослесаря, швеи, массажиста, гипсокартонщика.

Обучение будет проходить в Алтайском архитектурно-строительном колледже (в том числе и в учебном центре "КНАУФ"), Алтайском политехническом техникуме, Алтайском транспортном техникуме, Международном колледже сыроделия, Алтайском государственном медуниверситете.

Участие примут и сотрудники информационного агентства "Амител" Елена Лепезина, Александра Черданцева и Мария Трубина.

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Конкурс, повторимся, проходит уже третий год подряд. Ранее алтайские журналисты освоили навыки парикмахера, повара, сантехника, столяра, штукатура.

Так, в 2015 году заместитель главного редактора ИА "Амител" Елена Лепезина училась мастерству штукатура-маляра, а в 2016 году редактор отдела "Политика" "Амитела" Александра Черданцева получила корочки повара третьего разряда.

"Среди основных задач конкурса — популяризация рабочих специальностей среди выпускников школ и временно безработных любого возраста: журналисты на собственном примере показывают, как осваиваются те или иные профессии, и рассказывают о перспективах профессионалов в каждой из областей в своих СМИ", – рассказал один из организаторов проекта, главный редактор регионального журнала "Алтайская Стройка" Константин Ганов.

Организаторами конкурса также выступают Министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда", поддержку оказывает департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 12:56
- гость -

Рассказали бы лучше как обучиться этим специальностям и сколько это стоит. Просто так же в техникум или колледж не возьмут.

0  0
10.02.2017 13:01
Filin

учись малой, а то так всю жисть ключи подавать будешь

0  0
10.02.2017 13:02
Марфушка

Рассказали бы лучше как обучиться этим специальностям и сколько это стоит. Просто так же в техникум или колледж не возьмут.

да ладно там после 11 класса даже ЕГЭ сдавать не нужно

0  0
10.02.2017 13:24
- гость -

Ага, в слесаря, комбайнера и скотняка.

0  0
10.02.2017 14:03
- гость -

И это пишут журналисты! СлесарЯ! Позор.

0  0
10.02.2017 14:10
Миротрворец

Все у меня окна в Бердске вставлять будете,писаки хреновы!

0  0
10.02.2017 14:25
Гость

Вы бы в словари почаще заглядывали, прежде чем критиковать. Слесари и слесаря - правильны оба варианта.

0  0
10.02.2017 14:33
рабочий

в Фазанку можно не только после школы, но и вообще в любом возрасте. Записывайся на курсы, получай разряд и вперед!

0  0
10.02.2017 15:39
- гость -

Миротрворец 10 февраля 2017 г. 14:10 Все у меня окна в Бердске вставлять будете,писаки хреновы!

Адрес скажи, сами придём, всё скрываешь.

0  0
10.02.2017 16:25
Тау

>10.02.2017 14:25 >Гость >Вы бы в словари почаще заглядывали, прежде чем критиковать. Слесари и слесаря - правильны оба варианта.

Отчасти вы правы, обе эти формы слова употребимы в языке. Но если "слесари" - это стилистически нейтральный вариант, то "слесаря" - вариант, характерный именно для просторечно-разговорной речи. Он был бы хорош, например, в очерке или зарисовке - в прямой речи героя материала. Но здесь, в обычной информационной заметке, однозначно лучше смотрелась бы именно стилистически нейтральная форма слова.

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