Более 50 журналистов Барнаула без отрыва от основной работы пройдут обучение рабочим специальностям. Они будут учиться шить, делать массаж, изготавливать ювелирные изделия, класть камень.
Конкурс "Журналист меняет профессию" пройдет в Алтайском крае уже в третий раз, сообщает журнал "Алтайская стройка". Это обучение разным специальностям в настоящих учебных заведениях с получением документов об обучении. Будут и теоретические, и практические занятия, по окончании пройдут настоящие экзамены и выбор победителя — самого успешного в новой специальности.
Журналисты будут осваивать профессии каменщика, электросварщика, дизайнера интерьеров, гончара, ювелира, автослесаря, швеи, массажиста, гипсокартонщика.
Обучение будет проходить в Алтайском архитектурно-строительном колледже (в том числе и в учебном центре "КНАУФ"), Алтайском политехническом техникуме, Алтайском транспортном техникуме, Международном колледже сыроделия, Алтайском государственном медуниверситете.
Участие примут и сотрудники информационного агентства "Амител" Елена Лепезина, Александра Черданцева и Мария Трубина.
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Конкурс, повторимся, проходит уже третий год подряд. Ранее алтайские журналисты освоили навыки парикмахера, повара, сантехника, столяра, штукатура.
Так, в 2015 году заместитель главного редактора ИА "Амител" Елена Лепезина училась мастерству штукатура-маляра, а в 2016 году редактор отдела "Политика" "Амитела" Александра Черданцева получила корочки повара третьего разряда.
"Среди основных задач конкурса — популяризация рабочих специальностей среди выпускников школ и временно безработных любого возраста: журналисты на собственном примере показывают, как осваиваются те или иные профессии, и рассказывают о перспективах профессионалов в каждой из областей в своих СМИ", – рассказал один из организаторов проекта, главный редактор регионального журнала "Алтайская Стройка" Константин Ганов.
Организаторами конкурса также выступают Министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда", поддержку оказывает департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике.
Комментарии
Рассказали бы лучше как обучиться этим специальностям и сколько это стоит. Просто так же в техникум или колледж не возьмут.
учись малой, а то так всю жисть ключи подавать будешь
Рассказали бы лучше как обучиться этим специальностям и сколько это стоит. Просто так же в техникум или колледж не возьмут.
да ладно там после 11 класса даже ЕГЭ сдавать не нужно
Ага, в слесаря, комбайнера и скотняка.
И это пишут журналисты! СлесарЯ! Позор.
Все у меня окна в Бердске вставлять будете,писаки хреновы!
Вы бы в словари почаще заглядывали, прежде чем критиковать. Слесари и слесаря - правильны оба варианта.
в Фазанку можно не только после школы, но и вообще в любом возрасте. Записывайся на курсы, получай разряд и вперед!
Миротрворец 10 февраля 2017 г. 14:10 Все у меня окна в Бердске вставлять будете,писаки хреновы!
Адрес скажи, сами придём, всё скрываешь.
>10.02.2017 14:25 >Гость >Вы бы в словари почаще заглядывали, прежде чем критиковать. Слесари и слесаря - правильны оба варианта.
Отчасти вы правы, обе эти формы слова употребимы в языке. Но если "слесари" - это стилистически нейтральный вариант, то "слесаря" - вариант, характерный именно для просторечно-разговорной речи. Он был бы хорош, например, в очерке или зарисовке - в прямой речи героя материала. Но здесь, в обычной информационной заметке, однозначно лучше смотрелась бы именно стилистически нейтральная форма слова.