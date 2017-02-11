Фото: hro.org
Около 200 кг различных лекарств доставила в Сирию международная общественная организация "Справедливая помощь". Медикаменты были доставлены самолетом Минобороны России, пишет "ФАН".
Читайте также: Елизавета Глинка: путь доктора Лизы
Как сообщается, посылка предназначена для детей, которые лечатся в Тишринском университетском госпитале в Латакии. Известно, что лекарства будут доставлены детям из терапевтического отделения и пациентам из отделения недоношенных детей.
Напомним, основатель Фонда Елизавета Глинки погибла в авиакатастрофе 25 декабря. Она везла медикаменты для детей в Сирию.
Комментарии
А блокадным алтайкрайским детям фонд когда поможет ???