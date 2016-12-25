Российский самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту авиасудна находилось 92 человека. Среди пассажиров числится филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Подробнее о ней читайте в нашем материале.

1 Доктор Лиза



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В Америке Глинка начала работать в хосписе. Этой работе она посвятила пять лет. По ее собственным словам, она была потрясена человеческим отношением к безнадежным больным в этих учреждениях. У них была возможность проститься с родными, дополучить от жизни что‑то важное. Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве в семье военного. Высшее образование она получила в мединституте имени Пирогова. Освоив специальность детский реаниматолог-анестезиолог, она покинула Россию вместе со своим мужем.В Америке Глинка начала работать в хосписе. Этой работе она посвятила пять лет. По ее собственным словам, она была потрясена человеческим отношением к безнадежным больным в этих учреждениях. У них была возможность проститься с родными, дополучить от жизни что‑то важное. В 1991 году Глинка получила в США вторую медицинскую специальность "паллиативная медицина". Врачи этой специальности оказывают симптоматическую помощь неизлечимым больным, в первую очередь, с онкологическими заболеваниями.

2 Хосписы и "Справедливая помощь" Получив большой опыт работы в США, Елизавета приняла активное участие в работе Первого Московского хосписа, а в 1999 году основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева.



Спустя восемь лет в Москве Елизавета Глинка создала благотворительный фонд в "Справедливая помощь", спонсируемый партией "Справедливая Россия". Фонд оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным. Еженедельно волонтеры выезжают на Павелецкий вокзал, чтобы раздать нуждающимся лекарства и еду. Кроме этого, они оказывают бесплатную медицинскую и юридическую помощь. Фонд также занимается организацией пунктов для обогрева бездомных.

3 Помощь пострадавшим Также доктор Лиза известна тем, что неоднократно от своего имени организовывала сбор материальной помощи пострадавшим. И всегда ей удавалось собрать крупные суммы денег, которые так нужны были людям. Так было в 2010 году после массовых лесных пожаров, в 2012 году после наводнения в Крымске. Также фонд занимался организацией пунктов для обогрева бездомных и сбором десятков килограммов гуманитарной помощи. Эти благотворительные кампании принесла Глинке всероссийскую известность.



Не прошел мимо доктора Лизы и вооруженный конфликт на Украине. Она неоднократно была в зоне боевых действий. Ее фонд оказывал помощь людям, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик.



В октябре 2014 года имя доктора Лизы прогремело после ее обвинений в адрес Международного комитета красного креста. Глинка заявила, что отказ предоставить гарантии на груз лекарств под предлогом "нам не нравится политика вашего президента" просто не допустим. Глава региональной делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Паскаль Кютта опроверг эти обвинения.



Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии.

4 Защищая права В 2012 году вместе с другими известными общественными деятелями доктор Лиза стала учредителем Лиги избирателей. Эта организация должна была контролировать соблюдение избирательных прав граждан. После этого в ее фонд "Справедливая помощь" нагрянули с неожиданной проверкой. Далее все счета организации были заблокированы. Уже 1 февраля того же года счета были разблокированы, и фонд продолжил работу.



В октябре 2012 Елизавета Глинка вошла в состав федерального комитета партии "Гражданская платформа" Михаила Прохорова. Уже в ноябре была включена в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.