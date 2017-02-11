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Известные американские певцы Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд, актер и композитор Лин-Мануэль Миранда и британский певец Стинг будут выступать 26 февраля на церемонии вручении премии "Оскар". Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщает издание, указанные музыканты выступят с произведениями, номинированными в категории "Лучшая песня к фильму". Что касается Джастина Тимберлейка, то он исполнит саундтрек Can’t Stop the Feeling! из фильма "Тролли" (Trolls). Стинг порадует присутствующих в зале композицией The Empty Chair для документального фильма "Джим: История Джеймса Фоули".
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Прозвучит песня How Far I'll Go из мультфильма "Моана", вышедшего в прошлом году. Ее исполнит Лин-Мануэль Миранда. А Джон Ледженд споет две песни из мюзикла "Ла-Ла Ленд".
Напомним, в этом году фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай" выдвинут от России на соискание этой престижной премии в области кино.
Отметим, что в прошлом году от России на премию американской киноакадемии был выдвинут фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова, но лента не вошла в шорт-лист претендентов на премию.
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