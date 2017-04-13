Фото: livesport.ru
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал на своей странице в Instagram свой допуск до международных стартов.
Напомним, накануне международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила ряду российских спортсменов выступать на международных соревнованиях этого сезона под нейтральным флагом.
Комментируя это решение, Шубенков отметил: "Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело".
Читайте также: "Меня это не красит": Сергей Шубенков не будет выступать за Россию
По словам легкоатлета, наконец-то "стену удалось пробить, хоть и не до конца". Он подчеркнул, что наличие допуска не является гарантией его участия в стартах, поскольку еще предстоит договариваться с каждым из организаторов.
Читайте также: Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований
Возвращаясь к вопросу того, что пока ему придется выступать под нейтральным, а не российским флагом, Сергей Шубенков сказал: "Когда такая возможность появится, я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что "выступать под флагом". Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно даже на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".
Также легкоатлет акцентировал внимание на том, что если он будет дожидаться восстановления российской легкоатлетической федерации, то, скорее всего, уже не будет нужен российской сборной.
"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют", — резюмировал Сергей.
Комментарии
Продал родину ради продолжения карьеры ...
Я смотрю, тут одни патриоты собрались
а вы б на его месте что сделали?
буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".
а если Россия не позовет?
прально ..молодец !если дело во флаге проще сменить
ШУбенков Красава! Пробил барьен пиндостана! Мужик! И всегда будет русским и нашим мужиком. Посмотрел бы я на тебя 13.04.2017 12:04 - гость - , как бы ты продался , когда у тебя бы забрали смысл жизни и годы тренировок. Он продолжил соревнования! Какой флаг не важно !Главное для спортсмена соревнованию. Продаются те, кто гражданство меняют.
"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. " Кто нибудь знает Ариса Мерритта?? На слуху имя?? Да бросьте люди это олимпийский чемпион 2012 года по бегу с барьерами на 110 м!! Это рекордсмен мира так то!!! Так о чем я? Не тот ты Сережа чемпион что бы о тебе годами помнили!!! Чай не Усейн Болт!!! Скажи честно - хочу рубануть бабла !! Ибо через лет пять о тебе тока википедия и будет помнить...
Естественно останется русским. Ни американцем, ни немцем, ни французом Сергею, стать не суждено. Мама русский, папа русский, русский я и сам (с). Это же не Елена Гаджиевна Исинбаева, хвалящая Монако, негативно отзывающаяся о своем родном Волгограде и демонстративно льющая слезы на центральном российском ТВ когда этого потребовала ситуация с ее недопуском на международные соревнования. Хорошо, хоть Сергей не пошел до конца по этой скользкой дорожке и осознал, что чистый спорт не подразумевает грязь и помои. Молодец россиянин и барнаулец Сергей Шубенков!!!!!!
Все правильно сделал, нечего слушать этих псевдопатриотов.
"Какой флаг не важно !" важно! очень важно! спортсмены бы не заворачивались в него, не махали и не бегали бы с ним по стадиону! данное разрешение выступать под белым флагом это просто издевательство и унижение и Шубенкову придетЦа испить эту чашку до дна! думаю что он еще не раз пожалеет о принятом решении, но это будет уже совсем другая история!
Удачи Сергею!
Деньги не пахнут.
Он ватник так и останется ватником. Нормальный человек свалил бы из рашки к нам в Украину и выступал бы под флагом свободы.
Не любят у нас , в Сибири предателей и Овальных!
Только не под государственным флагом страны
гнусно это
значит пенсам можно 11 тысяч платиь
красава вообще за бабки страну продал
Тяжело пришлось нашему земляку среди 31 претендента - россиян подавших заявку выступать под нейтральным флагом. Молодец, что доказал свою волю и желание выступать без запрещенных препаратов. Правда, чувствуется, каша в голове и желание угодить всем и сразу. А так не бывает. И как первый звоночек такого поведения - отказ в выступлении в «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Так, возможно, и будут держать на коротком поводке всю оставшуюся карьеру. Надо Сергею Шубенкову с флагом и национальностью определиться до конца, а не подменять местами одно другим, в зависимости от ситуации. Вертихвосток никто нигде не любит.
Ну так пускай страна белого флага и платит зарплату ему, оплачивает тренировки, перелеты и проживания. Это будет честно и справедливо. Вот и интересно, а будут ли после этого у него победы?
Это то, что он умеет! Всем бы легче стало, если бы отказался выступать? Пошел бы в тренеры при таком высоком еще потенциале за копейки! Страну он не предавал, страна предала его и не извинилась. Это не его инициатива с допингом. Он выступал за страну, но стал не нужен ей.
а русскость то в чем выражается? в выступлении за олимпийскую сборную по нейтральным флагом? деньги верни
13.04.2017 12:55 Гостья Вы теплое с мягким то не путайте... Он "прокурил" олимпиаду - ему это компенсировали! В России ему выступать никто не запрещал. Чемпионатов в России хватает. Ломанулся он не за опытом и стажем, а в надежде на призовые.
13.04.2017 12:55 Гостья И как же страна предала его? Тем более, что факто применения массово допинга доказали только для США, а не для РФ.
Когда знаменитые спортсмены, ставшие сильнейшими еще в СССР предлагали уйти из тех федераций, которые без фактов отстраняют наших спортсменов, создать альтернативные федерации с прозрачными уставами и прозрачным международным руководством, почему-то никто из нынешних спортсменов не поддержал эту идею. Кое-кто подарки стал получать от своих федераций, чтобы не он не подписывался под этой идеей.
Я не поэт,но я скажу стихами,пошёл он на ... мелкими шагами!
Я не против того, что кто-то решает выступать за другую страну. Это право этого человека. Но решил выступать под чужим флагом, значит решил, что все расходы на подготовку будет оплачивать страна, под флагом которой этот человек будет выступать.
А хватит ли ему призовых, если он зарплату будет получать в "стране белого флага", за которую он выступает? А еще ему эта страна будет оплачивать проживание на сборах, тренировки, перелеты и т..п.
Один уже сидел на двух стульях. Выкинули его быстро. А сейчас и одни и вторые его ненавидят.
вся соль его поступка в следующих его словах: ",,,,Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!...." его амбиции победили его патриотизм ему Родина и бабло давала, но нет, его тщеславие больше жажды наживы. ИМХО мерзко это.
13.04.2017 12:55 Гостья сейчас тот же Зеппельт, что выпустил фильм про допинг в России со слов иуды Степановой, сейчас снял фильм про ямайских бегунов. там тоже все допинг жрали. но их не отстраняют от соревнований) а почему? а потому что санкции только против России. это не спорт, это политика. все на допинге, но виноваты только наши) а этот бегунок согласился с таким отношением к нашей стране. что-ж, каждому своё. такие во все времена были...
Да вооще нacрать на такиx,как он!
13.04.2017 12:19 - гость - Хорошо, хоть Сергей не пошел до конца по этой скользкой дорожке и осознал, что чистый спорт не подразумевает грязь и помои. *********************************************** ты это сестрам Вильямс расскажи про чистый спорт. официально на наркоте сидят, анаболики колят, и хоть бы хны. и них официальная ксива, что им можно)))
норвежские и немецкие лыжники и биатлонисты - поголовно астматики) астматики, Карл, астматики)))) и где? в лыжном спорте)) это чистый спорт??
13.04.2017 13:19 Ru.бaнок
У Вас кроме коверканья русского языка, грубости и негатива имеется, что сказать на информационном сервере Алтайского края? Пожалуйста, впредь, не позорьтесь перед барнаульцами и жителями Алтайского края. Выбранная Вами линия поведения на данном ресурсе, а-ля гопота, возможно отражает Вашу суть, но позорит наш край и краевой центр.
13:20
Ватник! не смей сравнивать американских и европейских спортсменов с рашкостанскими. Спортсмены цивилизованных стран принимают не допинг, а жизненонеобходимые лекарства с разрешения врачей и антидопингового комитета во благо чистоты спорта.
13:26, а что Вы хотите от любителя ЕР и Путина?
13.04.2017 13:20 - гость -
Напишет любимый АМИК про сестер Вильямс, норвежских и немецких лыжников - поговорим и покомментируем про них. А пока, комментируем поступок нашего горожанина и земляка. Будем комментировать по сабжу, как это принято на приличных площадках, коим, безусловно, является АМИК.
13.04.2017 13:27 Массажистка, совсем свихнулась на почве недотраха? Тебя в Укропии скакуны-майдауны перестали пользовать и ты с ума сошла?
13.04.2017 13:20 - гость - Не нравится каким стал мировой спорт - у.е. из этого позора...зачем ты продолжаешь есть переваренную пищу снова и снова?
13.04.2017 13:29 - гость -
Про ЕР ни слова. Фантазируете? Да и Президент России, знающий в совершенстве немецкий язык предпочитает говорить на русском. Как и А.С. Пушкин. Так понятно?
13.04.2017 13:32 - гость - ОК, поступок вашего земляка - мерзкий и подлый. Он совершен из сугубо корыстных мотивов априори неприемлемых адекватными и ответственными гражданами Российской Федерации. Сменил флаг? Меняй тогда и паспорт.
13.04.2017 13:34 - гость - Не нравится каким стал мировой спорт - у.е. из этого позора...зачем ты продолжаешь есть переваренную пищу снова и снова? ************** мне не нравится, когда за одинаковые поступки граждан РФ и граждан западных стран судят по разному. это называется двойные стандарты. хотите нас наказать? без вопросов. только и себя накажите. только такой подход возможен. а соглашаться с тем, что тебя окунают, а ты терпишь и соглашаешься, как этот... Шубенков, это означает признание себя терпилой и существом второго сорта.
Cменил флаг? Меняй тогда и паспорт. - да вы там не в себе)))))))) Флаг то нейтральный, в этом случае что делать?))) Паспорт выбрасывать?))))) Вот все таки у нас страна непуганых идиотов)))))
13.04.2017 13:35 - гость - Сменил флаг? Меняй тогда и паспорт. --- Как крымские хохлы? Или как то по-другому?
13.04.2017 13:39 - гость - Деточка, кто тебя заставляет лезть в это вонючее болото? Никак "пристижнамировойарени" или кто то другой?
"хотите нас наказать? без вопросов. только и себя накажите" ------ Плаксивая блондинка?
Сменил флаг? Меняй тогда и паспорт - сменила девичью фамилию на фамилию мужа? Все, вон из семьи, отрекайся от родителей! Идиёты, простигосподи
а соглашаться с тем, что тебя окунают, а ты терпишь и соглашаешься, как этот... Шубенков, это означает признание себя терпилой и существом второго сорта. -------- Окунают и окунают, а ты снова лезешь туда, необучаемые?? Необучаемые!!! Да ещё и терпилы!
13:35, просто Рубанок большой любитель ЕР и Путина. У таких людей как правило имеются психические расстройства.
Молодец Шубенков! Надо бороться до последнего. Какая разница, что там всякие терпилы будут в комментариях писать, если ты будешь первым. Тут то одни олимпийские чемпионы сидят, успешные люди))))
Он совершен из сугубо корыстных мотивов априори неприемлемых адекватными и ответственными гражданами Российской Федерации.
Покажите мне хоть одного такого гражданина Российской Федерации. Чтоб без корыстных мотивов. А получать зарплату в черную, уклоняясь от налогов, это предательство страны или русский патриотизм? Или груды мусора за собой на природе и во дворах оставлять? Это свойственно адекватным и ответственным гражданам РФ?
Сергей Шубенков установил рекорд России в беге на 110 м с барьерами, единственный спортсмен из России и СССР, выигрывший чемпионат мира на 110м с барьерами. Предлагали ему тренироваться в США, но без своего тренера, он отказался. Продолжает тренироваться в Барнауле в ужасных условиях в какой трубе из кирпича на Потоке. Еще какие то сявки его критикуют.
Еще какие то сявки его критикуют.
Так это люди, далекие от спорта, и недалекие в принципе.
13.04.2017 13:57 - гость - Флаг нейтральный? Что делать? Проблемы негров шерифа не волнут. Сменил флаг - меняй паспорт.
13.04.2017 14:00 - гость - Да, хотя бы так. Они сменили флаг, сменили и паспорта.
13.04.2017 14:02 - гость - Лезет как раз Шубенков. лезет и лезет в это дэрьмо. А лично тебе, недоделанный, я заяснил, что именно не нравится адекватным людям во всем мире в этом профессиональном спорте.
Сергей единственный белокожий спортсмен, который выбежал из 13 секунд на 110 м. Еще в 70-х мировой рекорд на 110 м был 13.3 секунд.
13.04.2017 14:06 - гость - 13.04.2017 14:08 - гость - 13.04.2017 14:56 - гость - а ты никак не успокоишься, царапаешь свои паскудные камментики) терпилы - это ты и твой мерзкий Шубенков.
13.04.2017 15:04 - гость - говорить о черных зарплатах и грудах мусора применительно к незнакомому человеку как минимум недальновидно. ты за свой базар отвечаешь? вывезешь, если тебе предъявят?
13.04.2017 15:16 - гость - 13.04.2017 15:18 - гость - сидят сявки и других сявками обзывают. девочки, вы убогие.
13.04.2017 15:26 - гость - Лезет как раз Шубенков. лезет и лезет в это дэрьмо. ----- ЕКанутый (Трамп наш, не?) , терпилы - это те кто ноет и злобно вякает о допингах других, но сам отчаянно туда лезет...воистину терпилы!!))
13.04.2017 15:31 - гость - вывезешь, если тебе предъявят? --- ЕКанутый трампонавт, ты почему на блатной жаргон съехал?))
Сергей единственный белокожий спортсмен, который выбежал из 13 секунд на 110 м. Еще в 70-х мировой рекорд на 110 м был 13.3 секунд.
какое место занял? и должен вернуть призовые. а то красиво устроился
- гость -
Сменил флаг? Меняй тогда и паспорт - сменила девичью фамилию на фамилию мужа? Все, вон из семьи, отрекайся от родителей! Идиёты, простигосподи 0 0
у нас нет страны? это что за позор такое выступление под чужим флагом?
Сменил флаг? Меняй тогда и паспорт.
логично
деньги надо бы вернуть
вывезешь, если тебе предъявят?
вывези 110 с барьерами из 20
деньги надо бы вернуть
ага. и доллар вернуть к 26 рублям.
13.04.2017 15:36 - гость - какое место занял? и должен вернуть призовые. а то красиво устроился -------------------------------------------- В 2015 году занял первое место на чемпионате мира в Китае с результатом 12.98 сек.
у нас нет страны? это что за позор такое выступление под чужим флагом? --- Прямо вижу как ты точишь вилы, пропитываешь факел и идёшь выкидывать Витю Ана и Кавагутю, ведь предателей везде не любят, не правда ли?)
Тут некоторые возбудились. А Сергей еще не выступил ни разу под нетрайльным флагом. Не разрешили выступить на Олимпиаде и в этом году в мае на Брилиантовой лиге.
Кто нибудь умеет в разметку? Подскажите, какого х...как сваять нормальный коммент с нормальным разделителем "-------", что бы нормально отображался!? Или это офигенная фича нового(будь оно неладно) оформления\дизайну?
13.04.2017 15:50 - гость - Витю Ана и Вика Уайлда вообще то ВЫГНАЛИ со своих сборных. Шубенкова никто со сборной не выгонял...
Витя и Гутя выступают под нашим флагом, мы им платим. Им Корея ни чего не платит. Какие к ним претензии. Пусть тов. Шубенков гордиться флагом той страны которая помогает ему выступать. Не вопрос - езжай на Таити и бегай под их флагом.
Вот и будет - "человек без флага и Родины"
13.04.2017 16:05 гость Тебе бабла для спортсмена жалко, что ли? Ведь он показал достойные результаты, а ты в свою очередь получил порцию победобесия и укол скаления! Что не так, почему трещат твои скрепы?
это старый пердун Казя тут под анонимом шалит?
Да, очевидно Казимирушка в партизаны подался. Все эти обороты про "скален" - это его почерк.
Совсем с катушек съехал на старости лет. По-моему, это называется старческий маразм.
У Серёги юности не было, да и молодость уходит - всю жисть режим и тренировки....а тем временем грязная поцреотня жрала боярку, грозила кулаком в телевизор обамечму и постоянно тольковыигрывала!
13.04.2017 16:16 - гость - Все эти обороты про "скален" - это его почерк. -----
Поспорим?)))
а тем временем грязная поцреотня жрала боярку, грозила кулаком в телевизор
зачем ты свое времяпрепровождение описываешь?
Ооо) Йозик проявился, аблакатишка рваный)
13.04.2017 16:21 - гость - Хочешь сказать, что когда Серёга тренировался - ты не бухал и любил обаму?
аблакатишка
Шта?
13.04.2017 16:23 - гость - Ооо) Йозик проявился, аблакатишка рваный) ---- Пока что рваный и раскалённый твой низ спины от решения Серёги!))
13.04.2017 15:50
А что Виктор Ан тренируется за счет Кореи и зарплату там получает, а выступает за Россию? Или Шубенкова российские чиновники не взяли в сборную России ?
Подумать мозга не хватило, да?
Вот если бы Шубенкова действительно не взяли в сборную России и перестали выделять деньги на тренировки, то за его желание выступать хоть под флагом США, хоть под флагом Украины, если они готовы оплачивать его дальнейшие тренировки, никто бы не осуждал.
13.04.2017 16:25 Правдофил
Извращенец, сколько конкретно ты, выделил Серёге на тренировки?
Хочешь сказать, что когда Серёга тренировался - ты не бухал и любил обаму?
Тебя под видео с Обамой задней девственности лишали после боярки выпитой? Иначе к чему постоянные упоминания про них?
13.04.2017 16:25 Правдофил
Или Шубенкова российские чиновники не взяли в сборную России ? ----- Извращенец, из-за кривых выкрутасов российских чиновников забанили всех причастных и не причастных....а про два трупа чиновников так вообще молчу!
13.04.2017 16:27 - гость - Тебя под видео с Обамой задней девственности лишали после боярки выпитой? Иначе к чему постоянные упоминания про них? --- Я упомянул обамучму всего два раза, а ты уже начал мечтать о задней девственности, что с тобой не так?
А зачем ты Обаму два раза упомянул, причем не к месту? Значит с тобой что то не так. Рассказывай, не передергивая по еврейски.
Если бы все было так просто, тогда не держался бы 24 года рекорд России на 110 м, который побил Сергей. Только это уже громадное достижение. До следующего рекорда теперь лет 100 ждать или больше.
13.04.2017 16:27 - гость -
Майдаун, когда вы, скачущие либеральные существа, визжите, что мол что-то в стране делается на ваши налоги, с вами никто не спорит.
Так вот, тренировки спортсменам оплачивает государство из налогов, которые платят граждане. В том числе и я. И правильно государство делает.
Но должно ли государство оплачивать работу, которая будет сделана от имени другого государства?
Если ты хочешь заплатить из своего кармана за работу, результат который будет принадлежать мне, то можешь начинать.
13.04.2017 16:34 - гость - А зачем ты Обаму два раза упомянул, причем не к месту? --- А грязных поцреотов и боярку получается к месту...или угадал и тебя это не смущает?
А просто заткнуться Серёжа нельзя и делать своё дело, отказаться от интервью, уже реально заколебал со своими "жизненными проблемами". Всем в общем то пофиг на тебя, твои удачи, неудачи, кроме твоих родственников, друзей и тренера, поклонников.
Про поцреотов с бояркой итак все ясно. Тебя силой приняли в октябренки, потом в пионеры, на все лето отправляли в летние лагеря, потом комса. Но твоя мятежная сучность рвалась к свободе, а добиться ее ты мог только с помощью боярки. Это элементарно. Так для чего ты два раза Обаму вспомнил?
13.04.2017 16:20 - гость - Ну во первых это выбор был Сережи (или его мамы). Под дулом автомата он не бегает. Второе никто не виноват, что Сережу никто не зовет в рекламу или коммерческий спорт и весь его заработок это то что он на дорожке набегает. Он должен был понимать на что идет. И пока ваш Сережа дрыгал ногами 15 лет на беговой дорожке другие люди получали образование, работать начали, блага какие никакие создавать, а от того что Сережа пробежал за 12,98 с свои 110 м никому ничего не прибавилось....
13.04.2017 16:37 Правдофил
"Но должно ли государство оплачивать работу" "результат который будет принадлежать мне"
Извращенец, ты пытаешься материализовать цифры на табло и прочее гуано, которое вы просто называете "пристижнамировоарени", зачем? Ведь все плюшки от побед и рекордов нельзя потрогать налогоплательщикам, единственное, что остаётся в виде осадка\накипи - это чувство победобесия и прочие далипососательские настроения у немногочисленного узколобого сообщества таких контуженных как ты "****филов"..)))
Шубеняку-на гиляку!
13.04.2017 16:41 - гость - Досвидули, болезный клоун-словоблуд! )) Лагеря какие то ...комса у него во все поля...чё несёт, чё несёт!))))
Ёж. Представлять свою страну на международных соревнованиях - это тоже большая работа. Но когда тобой вытирают ноги об твою страну, которая тебе же платит зарплату - это подлость.
13.04.2017 16:46 - гость -
Пока пока. Иди гонять упитых бояркой поцретов.))
13.04.2017 16:48 - гость - Иди гонять упитых бояркой поцретов
Полдня этим занимаюсь...вот и ты куда то засобирался!)))
13.04.2017 16:47 Правдофил Сережу выгнали с сборной? Нет! Ему не дают тренироваться и выступать на внутренних соревнованиях? Так нет же тренеруйся и соревнуйся сколько влезет! Его финансово обделили? Да вроде зп платят компенсацию за олимпиаду заплатили. В чем ноги вытерли? В том что Сережино эго пострадает от того что "ясукасамыйбыстрыйвмире"? В том что призовые хочется видеть в евро? Тогда денежку с олимпиады верни, со сборной уходи и бегай хоть под радужным флагом и слова никто не скажет!! А то и в сборной теплое место терять не хочет и призовых хочется
13.04.2017 16:44 - гость - По твоим словам, майдаун, от коррупции тоже нет никакого зала, ведь у налогоплательщика ничего не украли.
Майдаун, ты готов оплачивать ремонт в своем подъезде/на улице, а потом работники будут ходить, и говорить, что нам оплатил Правдофил? От чистоты в подъезде или улицы тоже нет ничего материального. Да или нет?
И еще онаним, учись вести себя в обществе.
Еж
Ноги о Россию им вытирают те политики, которые разрешили ему выступать под белым флагом.
В остальном, я говорил тоже самое в этой теме. Последние лавры Януковича ему понравились.
13.04.2017 16:58 Правдофил
Для тебя наверное с первого раза не доходит!?
Извращенец, ты пытаешься материализовать цифры на табло и прочее гуано, которое вы просто называете "пристижнамировоарени", зачем? Какие деньги ты просишь назад? Ты подрыгал ножкой в оргазме от его побед - подрыгал! Деньги уплочены - результат достигнут! Чё тебе надо?
13.04.2017 17:02 Правдофил
Извращенец, или ты просишь вернуть взад 4 ляма за непопадание сборной - так это нейстойка(мировая практика) или какие ты деньги клянчишь у Серёги?
А можно примеры из мировой практики (ваше), когда за непопадание на ОИ выплачивают неустойку (ваше) равную стоимости золотой медали?
13.04.2017 17:12 - гость - А можно примеры из мировой практики -- А ежели таких примеров нет, то получается государство купило лояльность спортсмена?
выплачивают неустойку (ваше) равную стоимости золотой медали?
А сколько стоит золотая медаль в других странах?
Снова да ладом. Вы сказали что это мировая практика, а на просьбу привести пример заюлили как Босс2014. Или это вы и есть? А почему под гостя мимикрировали?
13.04.2017 17:06 - гость - Неустойка - это когда твой Серега принес бы медаль золотую, а ему сказали бы "Серег, денег сейчас нет, а через месяц отдадим 4 ляма и 2 ляма сверху неустойки". А в этой ситуации это была компенсация типа "мы вас ценим вроде как косяк не ваш"... А могли бы вообще не платить потому как Сережа бы перед стартом заволновался, ножка бы скользнула и приполз бы он на финиш первым, но с конца.
А в этой ситуации это была компенсация типа "мы вас ценим вроде как косяк не ваш"... А могли бы вообще не платить
В точку. Что-то Боська совсем расклеился.
13.04.2017 17:16 - гость -
Господь с тобой, босю презираю(Бося вроде первый начал клеймить Серёгу) , а мировая практика - это сарказм(подбка кинутая в головёшку поцреота-извращенца)
13.04.2017 17:04 - гость - Материализировать цифры на табло как раз и пытается ваш Серега... Только для него это перевод его секунд в призовые...
А сколько стоит золотая медаль в других странах?
Примеры из мировой практики будут?
а мировая практика - это сарказм(подбка кинутая в головёшку поцреота-извращенца)
Слился по тихой грусти. Как это в вас, либерастне, замечательно уживается. Сначала громко кукарекаете с умным видом, а когда вас просят привести доказательства вы сливаетесь.
13.04.2017 17:04 - гость -
Майдаун, ты вообще никак не понимаешь, что без оплаты его труда НЕ БЫЛО БЫ НИКАКИХ ЦИФР
Какая неустойка??? Ты точно даун!!! Неустойка, это когда кто-то не выполнил свою работу, за которую ему уже заплатили? Кому Шубенков платил?
Хорошо, на примере для даунов! Ты оплатил мне работу, результат, которой должен был принадлежать тебе. Но я взял и решил подарить результат кому-то другому, а тебе сказал: "если бы я не подарил ему, то обо мне все забыли бы. а ты продолжай платить мне".
А теперь, майдаун, вспомни, что после последнего выступления Шубенков продолжал тренироваться за госсчет, получал зарплату и т.д. А в результате его победа будет не для Российских болельщиков, которые оплатили ему это, а чиновников WADA, которые этим плют в российских болельщиков. Вот про вот эти деньги, которые на него были затрачены после последнего его выступления, все тут и говоря. Ему никто не мешал выступать на российских соревнованиях. Но он решил прогнуться под тех, кто мешал ему выступать на международных соревнованиях. Человек-Янукович какой-то.
13.04.2017 17:18 Еж Материализировать цифры на табло как раз и пытается ваш Серега.
Твоя то какая боль, родинылюбитель? Зажал для спортсменюги который кроме тренировок и соревнований с детства ничего не видел? Сечун вон в день 5 мильонов "зарабатывает" , а ты рекордсмену дневной заработок филолога-романиста Сечкина зажал!!!??
13.04.2017 17:24 Правдофил
А в результате его победа будет не для Российских болельщиков, которые оплатили ему это
Извращенец, у тебя победобесие с пасти капает....подбери платочком))))))))
не вывозит седня йозя дискусии))) стареет однако
13.04.2017 17:21 - гость - Сначала громко кукарекаете с умным видом, а когда вас просят привести доказательства вы сливаетесь.
Ахахахах, а ты чё за пися такая важная..доказательства тебе какие то??!!))) Я вас полощу и в хвост и в гриву вот уже час с лишним, а ты всё доказательства вымаливаешь)))))) П***фил вон ваще на крик срывается!))))
очередной шубосрач развели вот и весь "патриотизм" - без внешних атрибутов уже не патриот. а то что, это наш выдающийся земляк для "патриотов" уже не важно. важно флаг, гимн, ленточки, да пафосные речи.
Слился иосиф. Смайликами все засыпал.
13.04.2017 17:25 совсем из тебя, ворюги и казнокрада, говно полезло. Другого в тебе нет! аршавин-2, блин.
Тут полстраны по различным причинам ничего не видят из-за тренировок в спорте, музыки, художестве, учебе, работе. А ты, казнокрад, фронтальное анальное отверстие открываешь про свои нужды.
а чиновников WADA, которые этим плют в российских болельщиков.
Шпасити, памагити - чиновнеки вады плюют в балельщиков, градус пабедобесия снижается!)) Путин - введи войска!)))
13.04.2017 17:31 - гость - Слился иосиф. Смайликами все засыпал.
Так оно и есть)))
13.04.2017 17:33 Правдофил
совсем из тебя, ворюги и казнокрада, говно полезло...бла-бла-бла!)))
Извращенец, просто нет слов..нет слов!)))
13.04.2017 17:33 Правдофил
Извращенец..ты реально превзошёл себя!))
13.04.2017 17:31 Гонец из Пензы
А? Для тебя выдающиеся земляки поди еще и Мастинин, Савинцев, Денисов? А что, они тоже пилили бюджет для своих нужд.
Выдающийся земляк - Евтушенко. Мила Йовович. В них государство не владывалось каждый день.
Мда, не думал, что Гонец станет кондиционеров открыто поддерживать.
13.04.2017 17:31 Гонец из Пензы важно флаг, гимн, ленточки, да пафосные речи.
Там жи оплатили, а если оплатили, то и порадоваться не грех...чё им до землячества "пристижроссиинамиравойарени - их всё))
13.04.2017 17:18 йозеф г.
Так, говорят, проект бося съехал навсегда с уволенной главредшой АМИКа. Штатный троль - пытался активизировать АМИК, но своей сермяжной правдой только оскорблял и унижал людей.
Йозя, я не могу быть извращенцем! Во-первых, я не онаним, как ты и твой безымянный клон, а во вторых я не фапаю от того как кто-то не другую страну пытается плюнуть. И уж тем более не перхожу на оскорбления, когда аргументов у меня нет, в отличии от тебя, и козика.
Правда у вас с козей аргументов просто никогда нет. И ума, чтобы их найти, тоже. Это называется эксгибионая либерастия голвоного мозга.
Йозя, тявкни в ответ что-нибудь!
13.04.2017 17:43 Правдофил
Йозя, я не могу быть извращенцем
Это единственный аргумент?)) А Педофил хуже Правдофила...а Копрофил...а Некрофил? ?))) Как ты выбирал себе ник?)
Унижение поцреотов закончено. До новых встреч.
йося смотрю спицилист по унижениям! наручниги и плетки с собой возишь или в гараже хранишь? давай регись, расскажешь старому за свои игры моска! ха-ха!