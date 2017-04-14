Страстная пятница в 2017 году выпала на 14 апреля. Именно в этот день Иисуса Христа предали суду и распяли. А предшествовала этим событиям его последняя трапеза с учениками, которая получила название Тайная вечеря, когда стало известно, что кто-то из последователей предаст своего учителя. Эту встречу в 1495 году по заказу герцога Лодовико Сфорца на стене монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане запечатлел великий итальянский художник Леонардо да Винчи. Мастер работал над этой монументальной росписью в течение трех лет. Он покрыл каменную стену слоем смолы, габса и мастики, а рисовал, используя темперу, поэтому "Тайную вечерю" нельзя в полной мере назвать фреской, которую делали по мокрой штукатурке.

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О том, как создавалось произведение, из чего и зачем, искусствоведы могут рассказать многое, а вот о смысле "Тайной вечери" до сих пор известно очень мало. Образы, придуманные да Винчи, вызывают много споров, а в работе находят все новые и новые смыслы. Что скрывает эта монументальная роспись и какими мифами она окутана, смотрите в интерактивной инфографике от Amic.ru.

Напомним, что по Писанию последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью учениками состоялась в четверг, а в пятницу он был осужден и приговорен к смертной казни. Эти дни входят в Страстную неделю — это последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе.

Именно во время Тайной вечери Иисус предсказал предательство одного из своих последователей и установил главное таинство христианской веры — Евхаристия, что в переводе с греческого означает "благодарение".