Фото: motoshkola54.ru
Правила дорожного движения в России могут изменить в пользу мотоциклистов, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.
По данным издания, Шуваловым были даны поручения по разработке дополнительных преимуществ для владельцев двухколесного транспорта.
Так, мотоциклистам предлагается выделить свою стоп-линию на перекрестках с интервалом 3-5 метров от автомобильной стоп-линии.
Помимо этого, изучается возможность наделения мотоциклистов правом двигаться между рядами.
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Сейчас, к слову, движение между рядами прямо не запрещается и не разрешается, и это создает проблемы при разбирательстве в случае ДТП. Поэтому данный вопрос и предлагается урегулировать в правовом поле.
Комментарии
Помимо этого, изучается возможность наделения мотоциклистов правом двигаться между рядами.
Может и правильно, автомобилисты в зеркало чаще смотреть будут, а может и наоборот полная опа наступит, байкеры будут влетать в бока, автомобилисты будут оплачивать их разбитые байки и лечения
какой выкидыш из абортария этот бред придумал? какое межрядное движение??? хрусты и так каждый второй ПДД нарушают, а нашим законовыдумывателям все неймется...
Запретить хрустам приближаться к любому автомобилю на дороге ближе 2-х метров. Нарушил - виноват без разбирательства! Тогда порядок будет. Да и вообще пользы от быкеров нет, один вред.
Может принять ещё закон о защите чувств мотоциклистов, раз они стали особой кастой? Херург Задомвстанов одобрит и поддержит, я думаю.
Любую ересь, лишь бы от димона отстали