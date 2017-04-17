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Правила дорожного движения в России могут изменить в пользу мотоциклистов, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным издания, Шуваловым были даны поручения по разработке дополнительных преимуществ для владельцев двухколесного транспорта.

Так, мотоциклистам предлагается выделить свою стоп-линию на перекрестках с интервалом 3-5 метров от автомобильной стоп-линии.

Помимо этого, изучается возможность наделения мотоциклистов правом двигаться между рядами.

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Сейчас, к слову, движение между рядами прямо не запрещается и не разрешается, и это создает проблемы при разбирательстве в случае ДТП. Поэтому данный вопрос и предлагается урегулировать в правовом поле.