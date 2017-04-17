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Россия ввиду ее "подрывной деятельности" в Европе заслуживает того, чтобы вести с ней жесткий диалог, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу ABC.
"Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия", — цитирует Макмастера "Интерфакс".
По мнению советника Трампа, это вместе с действиями "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) принесло страдания большому числу людей, а также спровоцировало кризис в Сирии, Ираке и соседних государствах, включая Европу.
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Также Макмастер подчеркнул, что в данный момент отношения США и России находятся "в самой низшей точке".
По его мнению, в данный момент с Москвой необходимо вести жесткую дискуссию.
Комментарии
Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия====Что за дурней трамп набрал в команду.Без памяти,без мозгов.
чо там? трамп чмо! или обама? наших короче нет, а то я запутался совсем, по зомбоящеГу одно, тут другое на кухне вечером третье! ха-ха!
может юлька латынина с эха мацы чё подскажет,как нибудь направит ))
она там живая еще? ее вроде гог-ном поливали публично, с горя там ап стенку не убивалась?
17.04.2017 15:41
он набрал себе подобных
так-то, чем больше нестабильность на ближнем востоке, тем дороже нефтюшка. а это ли не один из "интересов России"?