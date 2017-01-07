Пока в России отмечали Рождество, в США рассекретили доклад, подготовленный ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США и касающийся прошедших в США выборов. В документе значится, что президент России Владимир Путин лично организовал кампанию, которая повлияла на политические процессы в стране и опорочила кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
"По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом", — приводит в пример цитату из доклада "Лента.Ру".
Авторы доклада пытаются доказать, что власти России "отдавали явное предпочтение избранному президенту".
"Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон", — утверждают в американских спецслужбах.
Кроме того, в докладе указано, что российская разведка вроде бы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США как уровне штатов, так и на местном уровне. А для влияния российский лидер использовал СМИ и конкретно телеканал RT. Следуя документу, причастны российские спецслужбы и кибератакам на американские компьютерные системы, а конкретным виновником назвали Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Отмечены в тексте и американские политические деятели, а также организации, которые, по мнению авторов доклада, спонсировались Кремлем.
Комментарии
Неужели вова оказал медвежью услугу дональду? Так и до импичмента недалеко.
Да можно тему закрывать, конгресс подтвердил , импичмент возможен только постфактум чего-то серьезного. Пока Трамп ещё сильно не накосячил))
Анархист, антитрамповские настроения довольно сильны. Посмотрим.
Массаж, думаешь, возможныны митинги баррикады? Ну что ж, я , если честно, сильно не слежу за ситуацией. А законные методы есть, чтобы убрать после принятия конгрессом?
Просто если уж не допускать Трампа, то простое непринятие конгрессом по "докладу" было бы самым простым решением. ИМХО
Похоже разведчики, готовившие этот отчет, дорабатывают до конца месяца, и остаются без госпенсии )))
Да я тож не особо слежу. Если кремль действительно пытался вмешаться в американскую кухню, будут последствия для кремля, а парни в кремле привычно перекладывают всё на россиян. Папа меньше пить не станет, мы будем меньше кушать.
14-12 +
Массаж мозга 7 января 2017 г. 14:12
Может расскажешь, что мы сейчас кушаем американское, не считая их бутеры в придорожных забегаловках?
Значит так. Давайте попробуем разобраться.
Итак. Спецслужбы утверждают, что Кремль «повысил шансы» и продвинул Трампа в президенты. Что же им для этого было сделано и каким путём?
Он якобы очернил экс-госсекретаря Клинтон, купил избирательные комиссии от городских до комиссий штатов, купил американских политических и общественных деятелей, дезорганизовал кибератаками весь выборный процесс и, наконец, зазомбировал доверчивый американский лохторат с помощью RT. Таким образом, «подорвал веру общества в демократический процесс США».
Что из этого следует?
А следует, что:
а) избирательные комиссии в США продажны, б) политики и общественные деятели продажны, в) иностранный информационный канал может легко вмешаться во внутренние дела США и по своему усмотрению «очернить» любого кандидата, г) нормальных функционирующих систем кибербезопасности в США не существует д) юридических заслонов иностранному вмешательству во внутренние дела нет, е) дееспособных государственных органов, призванных обеспечивать национальную безопасность, нет.
Извините, но тогда возникает вопрос «А чем является сегодня США? Сверхдержавой или банановой республикой, во внутренние дела которой может легко вмешаться любая бензоколонка?».
Ответ на данный вопрос в своем докладе дали спецслужбы США.
"У нас были утечки из административной власти, были утечки из законодательной власти, а также из исполнительной власти и законодательной власти, и я последовательно выступал против них, и хочу знать, у кого именно течет". (Чикаго, 30.09.2003).Дж.Буш мл. Это ж сколько с тех пор утекло?Или они по жизни "мокрушники"?
П.С. С кого должны спросить граждане США за такое положение дел, полагаю, говорить не нужно.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586fc7169a7947845309c0e7?from=main
а тем временем
местный 7 января 2017 г. 15:58
Как у РБК 87 доисторичеких танков превратились в сотни?
Спецслужбы "самой сильной во всех сферах страны" признались, что полностью продули "технически отсталой" "бензоколонке" с "разорванной в клочья экономикой".
Что из этого следует?
А из этого следует, что или спецслужбы в США зря получают свою зарплату и их нужно разгонять, или США нифига не самая сильная и технически продвинутая страна, или США и их союзники в России сами создали миф, что Россия - это отсталая страна, бензоколонка, с разорванной в клочья экономикой, и, главное, уверовали в него.
Но что-то мне кажется, что это не единственный миф, который США создали. Похоже, что могущество США в экономической, технической и военной сфере, такой же миф, как и про отсталость России. Доказательства этому - провал операции по взятию Массула до 8 ноября 2016.Они же весь Ирак в 2003-ем захватили быстрее.