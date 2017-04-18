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Ветер в Алтайском крае, порывы которого второй день превышают 20 метров в секунду, усилится.
"В Алтайском крае во второй половине дня 18 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по югу порывы 20-25 метров в секунду", — сообщили в региональном Гидрометцентре.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, добавляют, что в связи с неблагоприятными метеоявлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий.
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Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности.
Комментарии
Подмечено, что по весне всегда ветры. Перестает сразу, как только на лощинах снег растает. Во истину - природа живой организм!
а в Шерегеше снег идет, красотаа...
а у нас град
А у нас на Взлётной горячей воды нет- собаку мыть надо.