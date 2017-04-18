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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин обратился к горожанам в связи с формированием муниципальной программы ремонта дворовых территорий "Городская среда".

"Карта благоустройства барнаульских дворов формируется при активном участии жителей. Самое главное в этом процессе – адреса для благоустройства дворов предлагают сами барнаульцы. Жителям виднее, какими они хотят видеть свои дворы, что нужно сделать в первую очередь", — цитирует главу администрации пресс-центр мэрии.

По словам Дугина, именно опора на мнение барнаульцев поможет максимально эффективно использовать выделенные на эти цели краевой столице более 236 миллионов рублей.

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Также сити-менеджер подчеркнул, что при участии горожан будет определена для благоустройства общественно значимая территория. "Думаю, что после проведения работ она станет одним из самых любимых мест отдыха барнаульцев", — сказал глава администрации.

Сергей Дугин добавил, что речь о реализации проекта пойдет на большом открытом совещании, которое состоится 20 апреля.