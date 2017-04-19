Фото: обрнадзор.рф

Рост денежных доходов населения продолжает фиксироваться в Алтайском крае, сообщает региональное Министерство экономического развития, ссылаясь на данные Алтайкрайстата по итогам первого квартала текущего года.

Так, среднедушевые денежные доходы жителей региона по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 7,7%.

"В марте 2017 года наблюдается прирост среднедушевых денежных доходов как по отношению к февралю 2017 года (на 10,5%), так и по отношению к марту 2016 года (на 5,6%)", — констатируют в Минэкономразвития.

Кроме того, продолжает проявлять себя тенденция, связанная с положительной динамикой реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов. В частности, за январь-март этого года прирост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 3,3%.

Читайте также: Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей

Общий же объем денежных доходов населения в регионе за первые три месяца 2017 года превысил 130 миллиардов рублей.

Под термином "располагаемые денежные доходы" подразумеваются средства, которые могут быть использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным доходам населения за вычетом обязательных платежей и скорректированным на величину инфляции.



