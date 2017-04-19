8,8 тыс. первоклашек придут в школы Барнаула 1 сентября 2017 года. Мест в школах хватит всем. Об этом на пресс-конференции в среду, 19 апреля, рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Барнаула Людмила Бологова.

"В школах Барнаула достаточно мест для первоклассников. Всего имеется 8834 места", — сказала она.

Заявления о приеме в школу в микрорайоне, где прописан (даже временно) ребенок, принимают с 1 февраля. И принимаются они сначала именно по территориальному принципу.

Уже зачислено 5325 детей. Распределение по классам будет в августе.

Процесс приема документов продлится до 30 июня.

Однако есть школы, где набор уже произошел и желающих оказалось больше, чем мест в учебном заведении. Речь, конечно, про лицей № 121 в Индустриальном районе (границы улиц Взлетная, Попова, Павловский тракт и Сиреневая). Напомним, 1 февраля 2017 года перед школой собрались десятки родителей, которые хотели подать документы на своих первоклашек. Люди простояли несколько часов, прием начался в 8 утра и шел до 13 часов дня.

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В итоге было подано около 400 заявлений. Но одобрены пока только 180, именно столько мест сейчас есть в школе. Плюс скоро там будет переоборудовано два класса, что позволит принять еще 70 учеников (исключительно по очереди подавших заявлений и только проживающих в этом районе). То есть всего 250 школьников.

"В следующем году, думаем, такой ситуации не будет. В 2018 году будет введено две школы на 550 мест в кварталах 2008 и 2006а. В 2017 году вводится новая школа в микрорайоне 2034 ("Дружный"). Кстати, прием документов уже ведется. Школа должна быть сдана к осени. Она рассчитана на 550 мест", — добавила Людмила Бологова.

Еще одна "заполненная" школа — № 98 во Власихе.

Единственная возможная причина в отказе принять в школу ребенка – отсутствие свободных мест, добавляет она. Тогда родителям необходимо обратиться в комитет по образованию, где по согласованию будет подобрана другая школа.

"Все, кому в лицее № 121 не хватило места, были по желанию родителей распределены по другим школам. Сейчас обращений нет, все шло в плановом режиме", — подчеркнула чиновница.

Прием заявлений "не по прописке" от всех желающих будет только с 1 июля. В комитете по образованию рекомендуют подать заявление в школу "по прописке" с 1 февраля по 30 июня, даже если хотите определить ребенка в другое учреждение. А уже после 1 июля проверить, нет ли свободных мест в желаемой школе, и подать документы туда.

Кстати, информация о свободных местах публикуется на сайтах школ.