В очереди на место в детском саду в Барнауле стоят 5,6 тыс. детей от трех лет. Все они смогут пойти в садик в новом учебном сезоне. Места будут и для двухлеток, и для детей от полутора лет. Об этом на пресс-конференции в среду, 19 апреля, рассказали представители комитета по образованию администрации города.

"В очереди стоят 5,6 тыс. детей трехлетнего возраста, доступных мест — около 5,2 тыс. Но около 15-20% граждан за путевками не обращаются, так что место получат все дети, которым исполняется три года до 1 ноября 2017 года", — сказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию города Барнаула Ирина Синенко.

Рожденные после 1 ноября в течение года тоже имеют возможность получить путевку: ежемесячно каждый садик проводит ревизию и готов брать новых детей на свободные места.

Также в этом году планируется принять в сады около 4,2 тыс. двухлеток и 521 ребенка в возрасте полутора лет.

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Всего же в очереди стоит более 9,5 тыс. детей в возрасте двух лет, треть из них родители хотели бы отдать в сад не в этом, а в следующем году.

Комплектование (автоматическое распределение мест в реестре очередников) будет проводиться до 25 апреля. После 25 апреля будет открыта запись на получение путевки на конкретное время. Ведется она по адресам: ул. 42-й Краснознаменной Бригады (для Индустриального района), ул. Исакова, 230, каб. 509 (для Ленинского района), ДЮЦ на Молодежной, 51 (для Железнодорожного района).

В Барнауле работает 152 муниципальных сада, шесть частных детских садов, имеющих лицензию.

Предварительная запись на получение будет сделана для того, чтобы родители не пришли за путевками все сразу и не создали необоснованного ажиотажа и очередей. Однако записаться на получение путевки можно только придя лично, электронной записи не будет.

"Путевки именные. Если ребенок получил эту путевку, то в течение всего времени комплектования она никуда не денется, никому не будет отдана. Причин для ажиотажа сейчас просто нет", — заверила Ирина Синенко.

Выдавать путевки на руки будут с 15 мая до конца июня по указанным выше трем адресам.

В это время будет особый график приема, он будет размещен на сайте комитета по образованию (три дня в неделю, в том числе в среду до 19 часов вечера).

Заместитель председателя комитета по образованию Лариса Терновая подчеркнула, что отнести путевку в детский сад нужно в течение трех рабочих дней, иначе она будет аннулирована.

Если родитель по каким-либо причинам не забирает путевку в установленный срок, то ребенок переходит в статус "заморозки". "Разморозить" его можно, только написав личное заявление.

С августа начинается дополнительное комплектование в детские сады, где еще есть места.

Реестр очередников формируется по годам рождения детей. Календарным годом считается период с 1 ноября по 31 октября. Сначала распределяются очередники, рожденные до 1 ноября.