Лето — время не только веселых путешествий и отпусков, но и сезон, когда стоит особое внимание уделить своему внешнему виду. Пляжи и бассейны уже ждут своих посетителей, и каждая девушка хочет выглядеть в купальнике идеально. Как быстро привести себя в форму, рассказали специалисты фитнес-центра "Идеал-спорт".
Сухэ-Батора, 37, Юрина, 190в
www.ideal-sport22.ru
Комментарии
Быстро -рождаются котята! Спорт и физические упражнения на развитие силы и выносливости, это тяжкий труд!
Приводить себя в форму к лету нужно начинать... осенью! А еще лучше - вообще не бросать тренировки никогда.