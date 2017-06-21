Летний снег в Мурманске
Снег летом — это неожиданность даже для жителей Мурманска. 21 июня там выпал снег, а температура опустилась до +1 градуса.
"Дааа... Не май месяц...", "Нормальная погода, вы лета ждали в Мурманске, что ли? 30 лет здесь живу, снег – штука непредсказуемая, когда хочет, тогда и сыпет)", — реагируют на летний снег в соцсетях пользователи, делятся фотографиями заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) June 21, 2017
Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) pic.twitter.com/koO2nSpU1k— Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) June 21, 2017
Мурманск. 21 июня 2017 pic.twitter.com/QhSIdrVP8v— Змей (@udaff_ka) June 21, 2017
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Пользователи соцсетей против Андрея Малахова
YouTube-блог популярного российского телеведущего Андрея Малахова возненавидели пользователи сети. Людей возмутили попытки известного телеведущего завоевать молодую аудиторию при помощи раскрутки тем, посвященных другим людям. Речь идет об Алексее Панине и Диане Шурыгиной. Видеоролики с этими героями на канале Малахова набрали большое количество дизлайков.
"Боже, Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там", "Андрей, зачем тебе это надо?", "Малахов, наверное, в шоке от того, как его встретил ютуб. Это ему не аплодирующая по команде массовка в студии", — реагируют пользователи на блог Малахова и рекомендуют ему интересоваться жизнью "фермеров, ученых и прочих тружеников", которые могут стать положительным примером для молодежи.
Повторение урагана в Барнауле
20 июня в краевой столице прошел настоящий тропический ливень. В результате были повалены деревья, затоплены дороги, протекли крыши в магазинах.
Барнаульцы продолжают обсуждать тему ливня в соцсетях и выражать благодарность тем, кто вчера не оставил в беде.
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Тем временем МЧС предупреждает о возможном повторении урагана.
"Давайте только без пострадавших!!!", "А машину лениво в гараж гнать", "Дубль два!)", "Мы еще от вчерашнего не отошли...", "Да хоть бы! Но в пределах разумного, без ущерба, конечно, так, чтоб помокли, и все", — так барнаульцы реагируют на известие о новом урагане.
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