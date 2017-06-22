Фото: Amic.ru
Реконструкцию улицы Мало-Тобольской в Барнауле, которая станет аналогом московского Арбата, завершат уже к 16 сентября, специально к 286-летию города и 80-летию Алтайского края. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета по проведению Дня города, которое прошло в среду, 21 июня, в краевой столице.
Как рассказала руководитель отдела по развитию туризма администрации города Татьяна Сибиркина, подрядчик обещает закончить все работы на улице Мало-Тобольской к 16 сентября. По случаю Дня города на улице установят сцену, где весь день будут выступать творческие коллективы и музыканты. Кроме того, там разместят удобные скамейки, столы, а развлекать горожан будут специальные аниматоры, символизирующие различные эпохи в истории столицы края.
Кульминацией праздника станет уже второй забег барнаульцев в валенках, который в этот раз пройдет на обновленной пешеходной улице.
Как неоднократно писал Amic.ru, эту улицу планируется превратить в пешеходную зону, которая будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город". База для этого уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже функционирует реконструированный мост через Барнаулку, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка.
В 2017 году в историческом центре города заменили ливневую канализацию. Во время укладки водопропускной трубы диаметром 1200 мм на проспекте Ленина возникли сложности. Дело в том, что именно в этом месте грунтовые воды подходят близко к поверхности – приходилось откачивать воду. В 2017 году в рамках работ по обустройству туристического кластера установят новое ограждение в Центральном парке, благоустроят улицы Льва Толстого и Мало-Тобольскую, которая должна стать "барнаульским Арбатом".
Комментарии
Если Щукин будет бежать, приду обязательно!
А зимой чистить будут или как везде?
Бежать буду (вопрос куда)! Приходи!
Молодцы. Хорошеет Барнаул и Алтай.
22.06.2017 09:17
- гость -
Были-то страшнее некуда. А как стали лестницы, набережные и прочие нужные вещи строить, так краше и краше. Безликий новодел прям душу греет.
ты наркоман?
Безликий новодел прям душу греет.
еще и бессмысленный для города
Идиоты. Арбат это Арбат. А В Барнауле этот район называется Старый Базар.
забег в валенках?
аццкий трэш)
да, и видел недавно "работы" на этой улице. они до 16.09. явно не успеют.
Базар помешал его закрыли. Во всем мире рынки есть, только у нас их закрывают. только нищенская барахолка разрастается
был город - стало село
22.06.2017 10:34
- гость -
Кому он там нужен? Там раньше центр мира был, а теперь глушь. Если бы реки не было рядом и речного вокзала, так хрен бы кто туда вообще ездил.
Предлагаю такой план ЗАБЕГА : сначала запускаем младенцев, следом овульнутых мамаш в свадебных платьях, за ними вдогонку женихов в валенках, догонять женихов заставляем куриц на шпильках, ну и замыкающими обязаны бежать организаторы всего этого трэша.
22.06.2017 10:28
- гость -
Идиоты. Арбат это Арбат. А В Барнауле этот район называется Старый Базар.
Какая разница как называется! Говорят же - аналог Московского Арбата
22.06.2017 10:34
- гость -
Кому он там нужен? Там раньше центр мира был, а теперь глушь. Если бы реки не было рядом и речного вокзала, так хрен бы кто туда вообще ездил
А кому там базар нужен????? Давно уже район Старого базара не центр мира, а самая настоящая глушь. Все правильно делают. И рынки у нас не закрывают, как утверждает предыдущий оратор, их организовывают в других местах. Кроме того, сейчас уже сложно себе представить среднестатистического барнаульца, примеряющего треники на уличном базаре, разувшегося на газетке...
Базар. Да ещё и старый. Фи. Вот Арбат - вот это да.
22.06.2017 11:51
- гость -
Предлагаю такой план ЗАБЕГА : сначала запускаем младенцев, следом овульнутых мамаш в свадебных платьях, за ними вдогонку женихов в валенках, догонять женихов заставляем куриц на шпильках, ну и замыкающими обязаны бежать организаторы всего этого трэша.
А чо они всё время бегают? Куда и от кого?!
Чего всё время бегают? Наверное на другое фантазии не хватает
Журнал "Мурзилка" и "Крокодил" ну просто отдыхают. Слабость инициативы и отсутствие воображения сказываются на плодах работы господ чиновников. Эх Арбат мой Арбат , бедный Окуджава знал бы он где его слова воплотятся в жизнь . О и это правда.